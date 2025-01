GOLD legt um 0,8 % zu, angetrieben durch schwache chinesische PMIs und fallende US-Zinsen 📈

Der US-Dollar-Index (USDIDX) legt heute um mehr als 0,3 % zu, aber die Renditen 10-jĂ€hriger US-Staatsanleihen fallen auf 4,53 %, d. h. um mehr als 4 Basispunkte, was in Kombination mit enttĂ€uschenden Daten aus China zu einem anhaltenden AufwĂ€rtstrend der Goldpreise im neuen Jahr fĂŒhrt. â–ș Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Investoren kalkulieren das Risiko einer KonjunkturabschwĂ€chung in China, die zunehmend gemĂ€ĂŸigte Haltung der EuropĂ€ischen Zentralbank sowie mögliche Änderungen der Aussichten fĂŒr die kĂŒnftigen ZinssĂ€tze der US-Notenbank im Zusammenhang mit Trumps Aufstieg zur Macht ein, was sich trotz der „grundsĂ€tzlichen Pro-Dollar-Aussichten“ letztlich als positiver Katalysator fĂŒr die Goldpreise erweisen könnte. Das Wachstum von Gold belĂ€uft sich heute auf 0,8 %, wĂ€hrend die Preise des Metalls in der letzten Sitzung des Jahres 2024 um mehr als 0,5 % gestiegen sind.

Dies wird nicht unwesentlich von politischen und wirtschaftlichen Risiken beeinflusst, die insbesondere in China und Europa zu beobachten sind, wo sich die Wirtschaft stark verlangsamt. Dies dĂŒrfte sich 2025 in einer zurĂŒckhaltenden Position der EZB und der PBoC-Banken niederschlagen.

Die heute Abend veröffentlichten PMI-Daten fĂŒr das verarbeitende Gewerbe in China fĂŒr Dezember lagen bei 50,5, was deutlich unter den erwarteten 51,7 und den 51,5 im November liegt. FĂŒr die MĂ€rkte bedeutet dies, dass die People's Bank of China im Jahr 2025 wahrscheinlich zu radikaleren Maßnahmen gezwungen sein wird, um die Wirtschaft zu stĂŒtzen, wenn sie den Konsum ankurbeln will.

Andererseits ist bei den Zentralbanken, die angesichts einer KonjunkturabschwĂ€chung oder einer erhöhten Inflation nach einem Wertaufbewahrungsmittel suchen, ein gewisser Trend zur „Entdollarisierung“ zu beobachten.

Daher wird es 2025 in den USA wahrscheinlich nur wenige Zinssenkungen geben (die MĂ€rkte rechnen jedoch fast sicher damit), wĂ€hrend Europa und China ihre Geldpolitik möglicherweise noch entschlossener lockern werden. Die seit langem hohen ZentralbankkĂ€ufe und die zunehmenden geopolitischen Risiken treiben den Goldpreis in die Höhe, der 2024 im Jahresvergleich um 27 % gestiegen ist. Eine Wiederholung dieser Dynamik im Jahr 2025 wĂŒrde den Goldpreis auf etwa 3.000 US-Dollar pro Unze treiben.

Trumps vorgeschlagene Zölle und protektionistische Maßnahmen werden wahrscheinlich inflationĂ€r sein und könnten Handelskriege auslösen. Infolgedessen könnte Gold trotz der Auswirkungen auf höhere Renditen weiterhin wichtig bleiben und seine AufwĂ€rtsdynamik beibehalten, da es sich als sogenannter „sicherer Hafen" erweist. Die derzeit hohen ZinssĂ€tze in den USA verringern weiterhin die Nachfrage nach Gold, dennoch entwickelt sich das Metall sehr gut. Gold (H1-Intervall) Chartanalyse Betrachtet man den Tagesintervall, so liegt der Hauptwiderstand bei GOLD bei etwa 2680 bis 2710 $ pro Unze (vorherige Preisreaktionen, Fibonacci-Retracement), der kleinste Widerstand im kurzfristigen AbwĂ€rtstrend. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte den Weg fĂŒr Gold zu neuen historischen HöchststĂ€nden ebnen.

