🟡Gold legt um fast 2 % zu

Gold fand in der ersten Trading-Sitzung im Juni wieder Anklang, da Anleger Zuflucht in sicheren Anlagen suchten. Der Goldpreis ist heute um fast 2 % gestiegen, was auf eine Reihe von Faktoren zur√ľckzuf√ľhren ist, insbesondere auf den schwachen US-Dollar. Mehrere wichtige geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen tragen zu diesem Anstieg bei: Spannungen zwischen den USA und China: Sowohl die Vereinigten Staaten als auch China werfen sich gegenseitig vor, gegen das k√ľrzlich geschlossene Handelsabkommen zu versto√üen. Dieser Streit k√∂nnte zur Wiedereinf√ľhrung erheblicher gegenseitiger Z√∂lle f√ľhren.

Eskalation in der Ukraine: Die verschärften Angriffe zwischen der Ukraine und Russland verschlechtern die Aussichten auf Friedensverhandlungen. Vertreter beider Nationen treffen sich derzeit in Istanbul zu einer zweiten Verhandlungsrunde.

Zollerh√∂hungen in den USA: Die Vereinigten Staaten werden die Z√∂lle auf Stahl und Aluminium mit Wirkung zum 4. Juni auf 50 % erh√∂hen. Trotz einer relativ verhaltenen Performance im Mai mit nur minimalen Gewinnen hat Gold in der ersten Juni-Handelssitzung ein starkes Comeback hingelegt und seinen Status als wichtiger sicherer Hafen best√§tigt. Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass Gold f√ľr Anleger ein wichtiger Bestandteil ihres Portfolios bleiben wird, da es als Absicherung gegen eine m√∂gliche zweite Inflationswelle infolge des anhaltenden Handelskriegs dienen kann. Die Anleger rechnen au√üerdem damit, dass Gold w√§hrend einer ‚ÄěSell America‚Äú-Phase zu den Verm√∂genswerten mit der besten Performance geh√∂ren wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Gold verzeichnete im Mai nur ein minimales Wachstum, startete jedoch mit deutlicher Dynamik in den Juni. Historisch betrachtet waren Mai und Juni mit Blick auf die 10-j√§hrige Saisonalit√§t in der Regel nicht die st√§rksten Monate f√ľr das Edelmetall. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB ¬† In diesem Jahr ist Gold nicht nur die Rohstoffanlage mit der besten Wertentwicklung, sondern hebt sich auch von den Aktienm√§rkten ab und √ľbertrifft den rekordverd√§chtigen DAX und den S&P 500, der nach starken Einbr√ľchen im Februar und M√§rz wieder in die Gewinnzone zur√ľckgekehrt ist. Quelle: Bloomberg Finance LP Chartanalyse Gold Gold testet derzeit sein h√∂chstes Niveau seit dem 23. Mai und liegt nur 2 % unter seinem h√∂chsten Schlusskurs und 4 % unter seinem Allzeithoch. Bemerkenswert ist, dass der starke Aufw√§rtstrend intakt bleibt, was durch einen erfolgreichen Test des gleitenden 50-Perioden-Durchschnitts (gr√ľne Linie) best√§tigt wird. Dar√ľber hinaus haben sowohl das 50,0-Fibonacci-Retracement-Niveau des j√ľngsten Abw√§rtstrends als auch der gleitende 25-Perioden-Durchschnitt als Unterst√ľtzung gewirkt. ¬† HANDELN BEIM BESTEN¬†CFD¬†BROKER DEUTSCHLANDS!* ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

