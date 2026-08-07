Gold legt um fast 3% zu und versucht, den Trend umzukehren

- 🚀 Kräftiger Kurssprung: Der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht (NFP) drückt die Anleiherenditen und sorgt bei Gold Aktuell für einen dynamischen Anstieg auf rund 4.350 USD.
- 📊 Test der Schlüsselmarke: Der Goldpreis testet aktuell den wichtigen EMA200; ein Tagesschlusskurs darüber wäre der erste seit dem 4. Juni.
- 📈 Charttechnischer Ausblick: Nach einer Erholung um mehr als 10% vom lokalen Tief liegen die nächsten Widerstände bei 4.700 USD und 5.000 USD.
- 🚀 Kräftiger Kurssprung: Der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht (NFP) drückt die Anleiherenditen und sorgt bei Gold Aktuell für einen dynamischen Anstieg auf rund 4.350 USD.
- 📊 Test der Schlüsselmarke: Der Goldpreis testet aktuell den wichtigen EMA200; ein Tagesschlusskurs darüber wäre der erste seit dem 4. Juni.
- 📈 Charttechnischer Ausblick: Nach einer Erholung um mehr als 10% vom lokalen Tief liegen die nächsten Widerstände bei 4.700 USD und 5.000 USD.
Gold verzeichnet heute starke Kursgewinne, wobei die sinkenden Renditen für US-Staatsanleihen nach einem deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls, NFP) die Stimmung am gesamten Edelmetallmarkt deutlich beflügeln. Für Anleger, die den Markt rund um Gold Aktuell beobachten, liefert der Handel am Freitag einen weiteren starken Aufwärtsimpuls. In dieser fundierten Gold Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die aktuellen Makrotreiber sowie die entscheidenden technischen Schlüsselmarken im Chart.
💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways
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🚀 Kräftiger Kurssprung: Der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht (NFP) drückt die Anleiherenditen und sorgt bei Gold Aktuell für einen dynamischen Anstieg auf rund 4.350 USD.
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📊 Test der Schlüsselmarke: Der Goldpreis testet aktuell den wichtigen EMA200; ein Tagesschlusskurs darüber wäre der erste seit dem 4. Juni.
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📈 Charttechnischer Ausblick: Nach einer Erholung um mehr als 10 % vom lokalen Tief liegen die nächsten Widerstände bei 4.700 USD und 5.000 USD.
💵 Schwache NFP-Daten beflügeln die Edelmetalle
Der Haupttreiber für den heutigen Kurssprung am Edelmetallmarkt ist der deutlich schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls). Die enttäuschenden NFP-Zahlen haben unmittelbaren Druck auf die Renditen der US-Staatsanleihen ausgeübt. Sinkende Renditen senken die Opportunitätskosten für das Halten des unverzinslichen Edelmetalls und sorgen für spürbare Nachfrage, was bei Gold Aktuell für einen kräftigen Aufwärtsimpuls sorgt.
📊 GOLD-Chart (D1-Zeitrahmen): Test des EMA200
In unserer technischen Gold Analyse kletterte der Goldpreis heute auf rund 4.350 US-Dollar pro Unze und testet dort derzeit den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA200, rote Linie). Aus technischer Sicht handelt es sich hierbei um ein wichtiges Widerstandsniveau, das oft als Trennlinie zwischen einem langfristigen Aufwärtstrend und einem Abwärtstrend angesehen wird.
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EMA200-Test: Sollte Gold den heutigen Handelstag über dem EMA200 schließen, wäre dies der erste Tagesabschluss über diesem Indikator seit dem 4. Juni.
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Erholungstrend: Das Edelmetall hat sich bereits um mehr als 10% von seinem jüngsten lokalen Tief erholt, notiert jedoch weiterhin rund 20 % unter seinem Allzeithoch von 5.600 US-Dollar pro Unze.
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Widerstandszonen: Die nächsten wichtigen Widerstandsniveaus liegen bei etwa 4.700 US-Dollar und der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar pro Unze.
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Unterstützungszone: Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 4.100 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone, da er kürzlich als Ausgangspunkt für die jüngste starke Aufwärtsbewegung diente.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎯 Fazit
Zusammenfassend zeigt die aktuelle Gold Analyse, dass schwache US-Konjunkturdaten dem Edelmetall neuen Schwung verliehen haben. Der Ausbruch in Richtung der Marke von 4.350 US-Dollar bringt den Chart an eine entscheidende Hürde. Wer Gold Aktuell handelt, sollte den Tagesschlusskurs in Bezug auf den EMA200 genau im Auge behalten, da ein nachhaltiger Ausbruch den Weg in Richtung der nächsten Widerstände bei 4.700 und 5.000 US-Dollar freimachen könnte.
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❓ FAQ zur Gold Analyse
Warum steigt der Kurs von Gold Aktuell heute so stark?
Der Hauptgrund für den Kursanstieg sind enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls). Die schwachen NFP-Zahlen führten zu sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen, was die Attraktivität von Gold als zinslosem Anlagegut steigert.
Welche Bedeutung hat der EMA200 im Gold-Chart?
Der exponentielle 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) bei ca. 4.350 US-Dollar gilt in der technischen Gold Analyse als wichtige Trennlinie zwischen einem langfristigen Aufwärts- und Abwärtstrend. Ein Tagesschlusskurs darüber wäre das erste positive Signal dieser Art seit Anfang Juni.
Wo liegen die nächsten wichtigen Kursziele und Unterstützungen für Gold?
Auf der Oberseite liegen die nächsten Schlüsselwiderstände bei 4.700 US-Dollar sowie bei der psychologischen Marke von 5.000 US-Dollar. Die wichtigste Unterstützung nach unten befindet sich im Bereich um 4.100 US-Dollar.
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