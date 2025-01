In den letzten Handelstagen konnte sich das Edelmetall Gold wieder erholen und √ľber die SMA20 zur√ľcklaufen. Im Chart ist erkennbar, dass sich Gold bis in den Bereich der¬†SMA50 (aktuell bei 2.657,0 US-Dollar) erholen konnte, von dieser Durchschnittslinie aber am Freitag der letzten Handelswoche abgewiesen worden ist und wieder an die SMA20 zur√ľckgesetzt hat.¬†Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren. Gold muss es per Tagesschluss zun√§chst schaffen, √ľber die SMA50 bzw. √ľber das 23,6 % Retracement zu laufen...

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 04.01.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

 

Gold R√ľckblick: (30.12.2024 - 03.01.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.619,1 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 12,30 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 3,90 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun√§chst nach und markierte am Montagabend das Wochentief bei 2.595,9 US-Dollar. Das Edelmetall schaffte es zwar sich zu stabilisieren, es ging aber erst am ersten Handelstag des neuen Jahres verbindlich aufw√§rts. Bis Donnerstagabend hat das Kaufinteresse angehalten und hat Gold an die 2.660 US-Dollar gebracht. Zum Wochenschluss hin hat Gold etwas an Substanz verloren. Es ging zur√ľck bis an die 2.640 US-Dollar-Marke, wobei es das Edelmetall nicht geschafft hat, einen Wochenschluss √ľber dieser Marke zu formatieren. Gold ging bei 2.638,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber dem Level der letzten Handelswoche formatiert, das Wochentief wurde unter dem Niveau der Vorwoche als auch unter der 2.600 US-Dollar Marke festgestellt wurde. In der ersten Handelswoche dieses Jahres konnte ein kleiner Wochengewinn ausgewiesen werden.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.638,2   2.642,1   2.645,0   2.651,8   2.657,0   2.671,6   2.690,2   2.699,8   2.721,2

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.626,5 ¬† 2.624,6 ¬† 2.616,8 ¬† 2.611,9 ¬† 2.589,6 ¬† 2.566,7

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.689   und 2.581

Tagesschlussmarken                     2.837  und 2.491

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.760  bis  1.087

Range                                         2.961  bis  1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold zun√§chst unter die SMA20 (aktuell bei 2.638,2 US-Dollar) gerutscht ist und sich im Bereich des 38,2 % Retracements stabilisieren konnte. In den letzten Handelstagen konnte sich das Edelmetall wieder erholen und √ľber die SMA20 zur√ľcklaufen. Im Chart ist erkennbar, dass sich Gold bis in den Bereich der¬†SMA50 (aktuell bei 2.657,0 US-Dollar) erholen konnte, von dieser Durchschnittslinie aber am Freitag der letzten Handelswoche abgewiesen worden ist und wieder an die SMA20 zur√ľckgesetzt hat.

********************

Damit ist das Tageschart als neutral zu interpretieren. Gold muss es per Tagesschluss zun√§chst schaffen, √ľber die SMA50 bzw. √ľber das 23,6 % Retracement zu laufen. Kann das Edelmetall einen Tagesschluss √ľber dem 23,6 % Retracement formatieren, der am Folgetag best√§tigt wird, so w√ľrde sich das Tageschart wieder aufhellen. Wesentlich w√§re aber weiterhin, dass sich Gold rasch in Richtung Norden schieben kann. Erst mit einem Tagesschluss √ľber der 2.700 US-Dollar-Marke w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich Gold wieder in Richtung des Allzeithochs¬†schieben k√∂nnte.

Rutscht Gold aber per Tagesschluss wieder unter die SMA20, so h√§tte das Edelmetall im Bereich des 38,2 % Retracement die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn Gold einen Tagesschluss unter dem 38,2 % Retracement formatiert, das am Folgetag best√§tigt wird. Die k√∂nnte dann als ein Hinweis auf weitere Schw√§che interpretiert werden, dass bis an das 50 % Retracement gehen k√∂nnte. Der R√ľcksetzer Mitte November 2024 konnte sich im Bereich dieses Level stabilisieren und erholen. Darunter k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 2.492,7 US-Dollar) noch einen weiteren Support bieten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich in den letzten Handelstagen von der SMA20 (aktuell bei 2.633,9 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 2.626,5 US-Dollar) zur√ľck √ľber die SMA200 (aktuell bei 2.642,1 US-Dollar) schieben, hat es aber nicht vermocht, sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Es ging zum Wochenschluss wieder zur√ľck an diese Linie. Damit hat es Gold nicht geschafft, sich √ľber der SMA200 zu etablieren. Die Gefahr eines erneuten Fehlausbruchs ist mit dem R√ľcksetzer am Freitag der letzten Handelswoche gestiegen.

Gold hat ganz offensichtlich Probleme sich verbindlich von der SMA200 zu l√∂sen. Es gelingt zwar immer wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen, das Edelmetall vermag es aber nicht, sich auch √ľber dieser Linie festzusetzen, bzw. sich verbindlich nach Norden zu schieben. Im Chart sind die letzten erfolglosen Versuche gut herauszulesen. Gold muss unbedingt versuchen sich √ľber der SMA200 zu halten. Sollte dies gelingen, so gilt es mit Dynamik und mit Momentum aufw√§rtszulaufen. Sollte sich ein solcher Ausbruch einstellen, so w√§re dieser erst als belastbar zu interpretieren, wenn es das Edelmetall es schafft, sich √ľber der 2.700 US-Dollar-Marke zu etablieren. K√∂nnen diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in Richtung des All-time-highs¬†gehen k√∂nnte.

Etabliert sich Gold hingegen wieder unter der SMA200, so besteht die M√∂glichkeit, dass sich die R√ľcksetzer in Richtung der SMA20 / SMA50 ausdehnen k√∂nnten. Beide Durchschnittslinien k√∂nnten im Rahmen von Schw√§che Unterst√ľtzung bieten. Kann sich das Edelmetall aber an keiner dieser beiden Linien erholen und unter die SMA50 rutschen, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn sich Gold unter der SMA50 festsetzt. Dies k√∂nnte weitere Abgaben in Richtung des Dezember Tiefs nach sich ziehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† Gold muss sich per Tagesschluss √ľber die SMA50 bzw. √ľber das 23,6 % Retracement schieben und etablieren, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart, sollte es zu einem Tagesschluss unter der SMA20 kommen, der am Folgetag best√§tigt wird.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.638,0 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.640,4, bei 2.642,9, bei 2.645,1, bei 2.647,6, bei 2.649,7, bei 2.652,4 bei 2.653,7, bei 2.655,9, bei 2.658,6, bei 2.660,8, bei 2.662,5, bei 2.664,4, bei 2.666,7, bei 2.669,1, bei 2.671,6 bzw. bei 2.674,0 US-Dollar gehen. √úber der 2.674,0 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.677,1, bei 2.679,8, bei 2.682,1, bei 2.684,8, bei 2.687,1, bei 2.689,8, bei 2.692,1, bei 2.695,3, bei 2.697,8, bei 2.699,3, bei 2.701,1 und dann bei 2.703,9 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.638,0 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.635,4, bei 2.633,1, bei 2.630,5, bei 2.627,9, bei 2.625,6, bei 2.623,1, bei 2.621,0, bei 2.619,1, bei 2.616,6 und dann bei 2.614,8 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.614,8 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.612,4, bei 2.610,5, bei 2.608,1, bei 2.606,5, bei 2.603,9, bei 2.601,0, bei 2.598,6, bei 2.596,1, bei 2.594,0, bei 2.591,9, bei 2.588,7, bei 2.586,1 bzw. bei 2.584,3 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 02 / 2025:

seitwärts / abwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

