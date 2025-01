Gold nimmt Allzeithochs ins Visier 🔴 FED kommende Woche im Fokus

Das gelbe Edelmetall Gold hat am Dienstag die technisch wichtige Widerstandsregion um 2.720 USD/Feinunze gebrochen (roter Kasten) und sich heimlich, still und leise in Richtung seiner Allzeithochs um derzeit um rund 2.787 USD/Feinunze aufgemacht. Gold in die FED kommende Woche mit Bullishness 🔴 hält die $2.720 als Unterstützung? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Rohstoff Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Was ich in diesem Zusammenhang spannend finde: der Terminmarkt erwartet laut FED Watch Tool bis Ende 2025 mit 50%iger Wahrscheinlichkeit nur eine 25 Basispunkt-Zinssenkung während aus dem letzten FED Dot Plot bzw. den Economic Projections hervorging, dass die stimmberechtigten FED Mitglieder ausgehend vom aktuellen Leitzinsniveau zwei weitere 25 Basispunkt-Zinsschritte erwarten. Spannend ist zudem, dass sich derzeit abzeichnet, dass unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump, zumindest zeitnah, zunächst keine Importzölle auf den Weg gebracht werden – was ja einer der Gründe für den eher restriktiv zu interpretierenden Unterton in der damaligen Pressekonferenz im Dezmerb mit FED Chairman Powell. Kombiniert man nun die relative Stärke Golds in Verbindung mit der aktuellen Situation am Terminmarkt, scheint Gold aktuell einen eher neutralen bis geldpolitisch eher expansiven vorwegzunehmen, könnte also kommende Woche Mittwoch zu einem Test der 2.720er Region ansetzen. Hält diese dann aber und finden sich hier Käufer, wäre nicht auszuschließen, dass Gold sich in den kommenden Wochen auf neue Allzeithochs aufmacht und Kurs auf die psychologisch interessante $3.000 Marke nimmt. Gold Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

