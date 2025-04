Gold hits record $3,400 near as Trump threatens to fire Fed chair, Powell; US dollar sinks 🗽 Gold ist heute um über 2 % gestiegen, angetrieben von der Unsicherheit an den Märkten und einem schwächeren US-Dollar, der einen starken Schlag erlitt, als die Anleger begannen, das Risiko eines Führungswechsels bei der US-Notenbank ernsthaft einzupreisen, nachdem Donald Trump die Entlassung von Fed-Chef Powell als möglich signalisiert hatte. Die Dollar-Index-Futures (USDIDX) sind um mehr als 1,2 % gefallen, während der EURUSD um 0,85 % zulegt und mit rund 1,15 neue lokale Höchststände erreicht. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Am vergangenen Freitag erklärte Donald Trump, er könne Fed-Chef Jerome Powell entlassen , wenn er dies wirklich wolle, während der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, bestätigte, dass Trump dies beabsichtige. Ein schwächerer Dollar ist seit langem ein Ziel der Trump-Regierung, die die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte als einen wichtigen Vorteil anführt.

, wenn er dies wirklich wolle, während der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, bestätigte, dass Trump dies beabsichtige. Ein schwächerer Dollar ist seit langem ein Ziel der Trump-Regierung, die die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte als einen wichtigen Vorteil anführt. Trump übt seit einiger Zeit offen Druck auf Powell aus und argumentiert, dass die USA „praktisch keine Inflation“ hätten und die Zinsen längst hätten gesenkt werden müssen. Die Märkte reagieren auf diese Rhetorik als weiteres Zeichen für Trumps Unberechenbarkeit, die als Untergrabung der institutionellen und rechtlichen Ordnung in den Vereinigten Staaten angesehen wird und gleichzeitig eine mögliche Hinwendung zu einer zurückhaltenderen Politik der Federal Reserve signalisiert. Powells derzeitige Amtszeit endet im Mai 2026. Gold profitiert als „Anti-Dollar“-Anlage und traditioneller sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Spannungen oder politischer Umbrüche, die Fiat-Währungen bedrohen, besonders stark von dieser Entwicklung. Heute hat das Edelmetall mit fast 3.400 US-Dollar pro Unze einen neuen Allzeithochstand erreicht. Die Mischung aus schwächeren US-Konjunkturdaten, anhaltenden Handelsspannungen (noch keine Einigung in Sicht), geopolitischer Unsicherheit und einer möglichen „gemäßigten Haltung“ der Fed ohne die Unterstützung Powells stützt den Goldpreis. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.