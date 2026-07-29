Börse aktuell: Fed-Zinsentscheid und Goldpreis Prognose

Die Börse aktuell blickt gespannt auf eine der wohl interessantesten und zugleich unsichersten Sitzungen der US-Notenbank Fed. Obwohl die Finanzmärkte aktuell lediglich eine Wahrscheinlichkeit von rund 36% für eine Zinserhöhung einpreisen, könnten die Entscheidung selbst und insbesondere die anschließende Pressekonferenz erhebliche Kursbewegungen bei Aktien, Anleihen, dem US-Dollar und Edelmetallen auslösen. Für Anleger ist vor allem die Goldpreis Prognose von besonderem Interesse, da sich Änderungen der Zinserwartungen direkt auf das Edelmetall auswirken können.

Börse aktuell: Das sind die wichtigsten Faktoren vor der Fed-Sitzung

Mehrere Aspekte sprechen dafür, dass die heutige Sitzung für die Finanzmärkte richtungsweisend wird:

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liegt bei rund 36% und ist damit zwar unter 50%, aber ungewöhnlich hoch.

Fed-Chef Kevin Warsh vermeidet bislang klare Aussagen und verweist auf neue Inflationsanalysen, die erst zum Jahresende vorliegen dürften.

Der geldpolitische Übertragungsmechanismus sowie die politischen Rahmenbedingungen sprechen eher gegen eine sofortige Zinserhöhung.

Das größte Risiko bleibt eine zweite Inflationswelle, ausgelöst durch steigende Energiepreise. Öl notierte zeitweise bei 100 USD je Barrel, während Benzinpreise in den USA wieder über 4 USD je Gallone lagen.

Börse aktuell: Märkte rechnen langfristig mit weiteren Zinserhöhungen

Ein Blick auf die Zins-Futures zeigt, dass sich die Erwartungen innerhalb weniger Wochen deutlich verändert haben. Während vor einem Monat kaum jemand mit einer Zinserhöhung gerechnet hatte, preisen die Märkte inzwischen zunehmend einen restriktiveren Kurs der Fed ein. Für September 2026 wird bereits mindestens eine Zinserhöhung vollständig erwartet. Bis Dezember nähert sich die Erwartung zwei Zinsschritten und bis April 2027 werden sogar mehr als zwei Zinserhöhungen eingepreist. Dies verdeutlicht die Sorge der Investoren vor einer möglichen zweiten Inflationswelle. Trotzdem spricht der Bloomberg-Konsens weiterhin überwiegend für unveränderte Leitzinsen. Innerhalb des FOMC dürften jedoch einzelne Mitglieder erneut für einen restriktiveren Kurs stimmen.

Prognostizierte Zinskurve für die kommenden Fed-Sitzungen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Kevin Warsh bleibt das größte Fragezeichen

Die größte Unsicherheit bleibt die Kommunikation von Fed-Chef Kevin Warsh. Seit seinem Amtsantritt hat er die öffentliche Kommunikation deutlich reduziert und verfolgt einen sehr datenabhängigen Ansatz. Statt kurzfristiger Entscheidungen setzt Warsh auf umfangreiche Untersuchungen zur Inflationsentwicklung. Mehrere Arbeitsgruppen analysieren derzeit die strukturellen Ursachen des Preisauftriebs. Zusätzlich wartet die Fed auf die umfassende Revision der Kern-PCE-Daten im September. Die heutige Pressekonferenz dürfte daher weniger eine unmittelbare Zinsentscheidung vorbereiten als vielmehr Hinweise auf die zukünftige Kommunikationsstrategie der Notenbank liefern.

Prognosen für den Leitzins der Fed zum Jahresende. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Politik erschwert schnelle Zinsschritte

Auch das politische Umfeld spielt eine wichtige Rolle. Vor den Kongresswahlen im November dürfte die Fed größere wirtschaftliche Schocks möglichst vermeiden. Da Zinserhöhungen ihre volle Wirkung erst nach mehreren Monaten entfalten, würde ein Zinsschritt im Juli die Konjunktur genau während der heißen Wahlkampfphase belasten. Dieses Risiko dürfte Warsh möglichst vermeiden wollen.

Öl bleibt der entscheidende Inflationstreiber

Für die weitere Inflationsentwicklung bleibt der Ölpreis der wichtigste Faktor. Steigende Energiepreise wirken wie eine zusätzliche Steuer für Verbraucher und erhöhen gleichzeitig die Produktions- und Transportkosten nahezu aller Unternehmen. Sollte sich Öl dauerhaft im Bereich von 90 bis 100 USD je Barrel halten, könnte sich der Inflationsdruck erneut deutlich verstärken. In diesem Fall dürfte die Fed später gezwungen sein, deutlich aggressiver zu handeln als derzeit kommuniziert wird.

Goldpreis Prognose: Wie könnte Gold auf die Fed reagieren?

Für die Goldpreis Prognose steht heute vor allem der Ton von Kevin Warsh im Mittelpunkt. Der Goldpreis zeigt sich bereits vor der Fed-Sitzung schwächer, obwohl EUR/USD unterhalb von 1,14 weitgehend stabil bleibt. Hauptgrund sind die erneut steigenden Ölpreise nach der Eskalation im Nahen Osten sowie die Erwartung einer länger restriktiven Geldpolitik. Aktuell hält sich Gold noch oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone bei rund 4.000 USD. Sollte Warsh jedoch deutlich restriktiver auftreten und weitere Zinserhöhungen oder einen stärkeren Bilanzabbau signalisieren, könnte Gold unter diese Marke fallen.

Eine zunehmende Einpreisung von mehr als zwei Zinserhöhungen bis Mitte kommenden Jahres könnte den Goldpreis sogar in den Bereich zwischen 3.700 und 3.800 USD drücken. Bleibt Warsh dagegen vorsichtig und signalisiert Geduld, dürfte sich Gold zunächst stabilisieren.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis liegt weiterhin über 4.000 USD, jedoch unter dem 25-Tage-Durchschnitt.

Gold ist derzeit im Verhältnis zum erwarteten Zinssatz gut bewertet, weshalb mögliche Veränderungen der Erwartungen kurzfristig enorme Auswirkungen auf die Aussichten für Gold haben könnten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Experten Fazit: Börse aktuell bleibt im Bann der Fed

Für die Börse aktuell spricht derzeit vieles dafür, dass die Fed die Leitzinsen unverändert lässt. Deutlich wichtiger als die eigentliche Entscheidung wird jedoch die Kommunikation von Kevin Warsh sein.

Für die Goldpreis Prognose bleibt entscheidend, ob sich die Erwartungen an zukünftige Zinserhöhungen verändern. Ein restriktiver Ton dürfte den US-Dollar stärken, die Renditen steigen lassen und den Goldpreis belasten. Bleibt die Fed hingegen vorsichtig, könnte Gold seine Unterstützung verteidigen und sich mittelfristig wieder erholen.

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FAQ

Warum ist der Fed-Zinsentscheid für die Börse aktuell so wichtig?

Die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflusst Aktienmärkte, Anleiherenditen, den US-Dollar und Rohstoffe weltweit. Schon kleine Änderungen der Kommunikation können starke Kursbewegungen auslösen.

Wie lautet die aktuelle Goldpreis Prognose?

Bleibt die Fed vorsichtig, könnte sich Gold oberhalb von 4.000 USD stabilisieren. Ein deutlich restriktiverer Kurs der Notenbank könnte hingegen einen Rückgang in Richtung 3.700 bis 3.800 USD auslösen.

Welche Rolle spielt der Ölpreis?

Ein dauerhaft hoher Ölpreis erhöht den Inflationsdruck und könnte die Fed zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Das würde den US-Dollar stärken und den Goldpreis tendenziell belasten.