Gold Preis fällt nach geopolitischen Spannungen - Aktuelle Gold News zu Trump, Iran und Märkten

Das Wichtigste in Kürze Gold Preis unter Druck

Geopolitische Eskalation

Silber schwächer als Gold

Der Gold Preis und auch Silber stehen aktuell erneut unter Druck. Auslöser sind die jüngsten Gold News rund um geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere nach einer Rede von Donald Trump zum Konflikt mit Iran. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Die Vereinigten Staaten verstärken ihre militärische Präsenz in der Region. Trump kündigte an, dass in den kommenden Wochen eine umfangreiche Angriffswelle auf die iranische Energieinfrastruktur möglich sei. Dies könnte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes erheblich beeinträchtigen. Bereits vor der Rede signalisierten US-Geheimdienstquellen, dass Iran kaum Bereitschaft zeigt, in Verhandlungen über eine Waffenruhe einzutreten. Nach Trumps Aussagen verschärfte sich die Lage weiter: Iran erklärte, den Konflikt bis zum vollständigen Sieg fortzuführen und so lange zu kämpfen, bis Trump seine Entscheidung bereue. Gold Preis unter Druck durch starken US-Dollar und steigende Renditen Diese Entwicklungen sorgen an den Märkten für zunehmende Unsicherheit. Besonders im Fokus stehen steigende Ölpreise sowie eine mögliche weitere Aufwertung des US-Dollars. Letzterer profitiert aktuell von höheren Renditen auf US-Staatsanleihen sowie anhaltenden Inflationssorgen. Für den Gold Preis bedeutet dies Gegenwind: Ein stärkerer Dollar macht Gold für internationale Investoren teurer und weniger attraktiv. Gleichzeitig geraten auch Aktienmärkte unter Druck, während sichere Häfen wie Gold kurzfristig nicht wie üblich profitieren. Silber stärker betroffen als Gold Ein Blick auf die aktuelle Marktentwicklung zeigt: Gold Preis : Rückgang um etwa 2,5%

: Rückgang um etwa 2,5% Silber Preis: Rückgang um nahezu 5% Silber reagiert traditionell sensibler auf wirtschaftliche Entwicklungen. Die aktuelle Unsicherheit bezüglich der globalen Konjunktur - unter anderem durch mögliche Störungen wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormus - belastet insbesondere Industriemetalle stärker. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick: Bleibt der Gold Preis unter Druck? Die aktuellen Gold News zeigen, dass geopolitische Risiken zwar hoch sind, jedoch gleichzeitig makroökonomische Faktoren wie Zinsen und Währungsbewegungen dominieren. Sollte der US-Dollar weiter steigen und die Renditen hoch bleiben, könnte der Gold Preis weiterhin unter Druck stehen. Gleichzeitig bleibt das Umfeld fragil. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten könnte jederzeit zu einer Neubewertung führen und Gold wieder als sicheren Hafen stärken. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

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