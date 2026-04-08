Gold Prognose: Goldpreis steigt deutlich - Unterstützung durch schwachen Dollar und geopolitische Entspannung

Das Wichtigste in Kürze Der Goldpreis steigt deutlich und wird durch einen schwächeren US-Dollar sowie sinkende Inflationserwartungen unterstützt

Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig positiv, solange die geopolitische Entspannung anhält

Wichtige Marken liegen bei 4.850 USD als Widerstand und 4.350 USD als zentrale Unterstützung

Der Goldpreis verzeichnet heute einen Anstieg von fast 2 % und erreicht rund 4.800 USD. Auslöser dieser Bewegung ist vor allem die Waffenruhe im Nahen Osten, die die Risikostimmung an den Märkten deutlich verbessert hat. Parallel dazu steigt auch Silber stark an und legt um nahezu 6 % auf über 77 USD je Unze zu. Die Aussicht auf sinkende Ölpreise sowie die mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus reduziert Inflationsrisiken. Das beeinflusst direkt die Erwartungen an die Geldpolitik, da weniger Druck auf weitere Zinserhöhungen durch Zentralbanken entsteht. Schwacher US-Dollar stützt den Goldpreis Ein weiterer wichtiger Treiber in der aktuellen Gold Prognose ist die Schwäche des US-Dollars. EURUSD konnte um rund 0,8 % zulegen, was den Kapitalzufluss in Edelmetalle zusätzlich unterstützt. Ein schwächerer Dollar macht Gold international günstiger und erhöht damit die Nachfrage. Technische Analyse Goldpreis: Wichtige Marken im Fokus Aus technischer Sicht bleibt der Bereich um 4.850 USD entscheidend. Dort verläuft der 50-Tage-EMA, an dem der Goldpreis zuletzt abgeprallt ist. Widerstand: 4.850 USD

4.850 USD Unterstützung: 4.350 USD Positiv ist, dass der Goldpreis wieder über den 200-Tage-EMA gestiegen ist und damit ein neues Aufwärtsmomentum signalisiert. Vom letzten lokalen Tief hat Gold bereits rund 20 % zugelegt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Silber profitiert von stabileren Nachfrageaussichten Die Entspannung am Energiemarkt verbessert auch die Perspektiven für die industrielle Nachfrage nach Silber. Dies stärkt die fundamentale Grundlage der aktuellen Rally - vorausgesetzt, die Waffenruhe entwickelt sich zu einer langfristigen Lösung. Allerdings bleibt die geopolitische Lage unsicher. Iran verfolgt weiterhin ambitionierte Ziele, darunter die Kontrolle über die Straße von Hormus, ein ziviles Atomprogramm sowie die Aufhebung von Sanktionen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Silberpreis Analyse: Aufwärtstrend mit Potenzial Silber handelt aktuell auf dem höchsten Stand seit Mitte März, liegt jedoch weiterhin deutlich unter den Hochs von Januar bei rund 120 USD. Wichtige Unterstützung: 65 USD Auch hier zeigt sich eine Stabilisierung, die bei anhaltend positiven Rahmenbedingungen weiter ausgebaut werden könnte. Fazit zur Gold Prognose Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig positiv. Der steigende Goldpreis wird durch mehrere Faktoren gestützt: Schwächerer US-Dollar

Sinkende Inflationserwartungen

Geopolitische Entspannung Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch. Eine nachhaltige Fortsetzung des Trends hängt stark davon ab, ob die Waffenruhe im Nahen Osten Bestand hat und sich zu einer langfristigen Lösung entwickelt. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten

Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.