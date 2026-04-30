Goldpreis steigt🟡Wichtige Marken im Fokus

Goldpreis: Erholung durch schwachen US-Dollar 📈

Der Goldpreis zeigt aktuell eine deutliche Stabilisierung und versucht, sich nach der jüngsten Schwächephase wieder nachhaltig über die Marke von 4.600 USD zu etablieren. Unterstützt wird diese Entwicklung durch einen schwächeren US-Dollar sowie fallende Renditen von US-Staatsanleihen.

In der aktuellen Gold Prognose rücken vor allem technische Marken in den Fokus, die über die weitere Richtung entscheiden könnten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

📊 Key Takeaways

Goldpreis stabilisiert sich über 4.600 USD

Wichtige Unterstützung bei 4.440 USD

Widerstände bremsen kurzfristige Erholung

Gold Prognose: Wichtige Unterstützungen und Widerstände ⚠️

Aus technischer Sicht bleibt der Goldpreis in einer entscheidenden Phase.

Unterstützung: Bereich um 4.440 USD (Fibonacci 23,6 %)

Kurzfristiger Widerstand: ca. 4.660 USD (Fibonacci 38,2 %)

Nächster Widerstand: rund 4.800 USD (EMA50)

Diese Marken spielen eine zentrale Rolle in der aktuellen Gold Prognose. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Goldpreis: Volatilität könnte zunehmen

Ein wichtiger Punkt in der aktuellen Gold Prognose ist die erwartete steigende Volatilität.

Vergleichbare Marktphasen in der Vergangenheit zeigen, dass nach solchen Konsolidierungen häufig stärkere Bewegungen folgen. Dabei könnte sich entscheiden, ob:

der Abwärtstrend fortgesetzt wird

oder eine nachhaltige Trendwende einsetzt

Besonders die Entwicklung des US-Dollars und der Zinsen bleibt dabei entscheidend.

Gold Prognose: Chancen auf neue Hochs? 🚀

Sollte sich die Erholung fortsetzen und wichtige Widerstände durchbrochen werden, könnte der Goldpreis mittelfristig wieder deutlich steigen.

Ein mögliches Szenario wäre ein Anstieg über die Marke von 5.000 USD pro Unze. Voraussetzung dafür ist jedoch ein klarer Stimmungswechsel am Markt sowie anhaltende Unterstützung durch makroökonomische Faktoren.

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Fazit

Der Goldpreis befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase zwischen Erholung und möglicher Fortsetzung des Abwärtstrends.

Die Gold Prognose bleibt kurzfristig offen: Wichtige technische Marken und die Entwicklung von Dollar und Zinsen werden die Richtung vorgeben. Anleger sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen und die nächsten Marktbewegungen genau beobachten.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Chart (D1) Chartanalyse