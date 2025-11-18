Google Aktie: Buffett steigt ein – Jetzt Aktien kaufen? 📈

Das Wichtigste in Kürze Buffett steigt ein – trotz früherer Skepsis

Alphabet bleibt hochprofitabel – trotz Marktvolatilität

Alphabet Aktie: Chancen für Anleger

Die Google Aktie (Alphabet) rückt wieder in den Fokus der Anleger – und das aus gutem Grund: Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, hat den Einstieg von Berkshire Hathaway bei Alphabet offiziell gemacht. Trotz seiner historischen Zurückhaltung gegenüber Tech-Werten setzte Buffett nun auf einen der profitabelsten Konzerne der Welt.

Doch was bedeutet dieser Schritt für Anleger? Und ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Google Aktien zu kaufen? ► Alphabet WKN: 855686 | ISIN: US2546871060 | Ticker: GOOGL.US geschrieben von Jens Klatt ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 🧠 Buffett steigt ein – trotz früherer Skepsis Berkshire Hathaway kaufte 17,8 Millionen Alphabet-A-Aktien – Marktwert ca. 4,9 Mrd. USD .

Buffett und Munger hatten bereits 2019 eingeräumt, die Google Aktie „zu spät“ erkannt zu haben.

Offensichtlich wirkt nun der designierte CEO Greg Abel bei Tech-Entscheidungen stärker mit.

Der Einstieg des Value-Investors gilt als Qualitätssiegel für langfristige Stärke. 2️⃣ 💼 Alphabet bleibt hochprofitabel – trotz Marktvolatilität Das Kerngeschäft (Google Ads, YouTube, Cloud) liefert weiterhin konstant starke Gewinne .

Jüngste Quartalszahlen zeigten erneut: Alphabet ist einer der margenträchtigsten Tech-Konzerne der Welt.

Der leichte Rücksetzer im Kurs gilt charttechnisch als gesunde Konsolidierung. 3️⃣ 📊 Alphabet Aktie: Chancen für Anleger Buffett kauft typischerweise nur, wenn die Bewertung attraktiv erscheint.

Der Kurs reagierte auf die Meldung direkt mit einem nachbörslichen +3%-Sprung .

Alphabet ist strategisch breit aufgestellt: KI (Gemini, DeepMind) Cloud Services YouTube als globale Werbeplattform Alphabet-Ventures wie Waymo (Autonomes Fahren)

Für langfristige Anleger zählt die Aktie seit Jahren zu den verlässlichsten Wachstumswerten.

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Google/Alphabet Aktie 📌 Was treibt die Google Aktie aktuell an? Die Google Aktie wird vor allem durch starke KI-Entwicklungen, robuste Werbeeinnahmen, Wachstum in der Google Cloud und die Nachricht über Buffetts Einstieg beflügelt. 📌 Warum hat Warren Buffett Alphabet gekauft? Buffett investiert nur in Unternehmen mit starker Marktposition und klaren Cashflows. Alphabet erfüllt diese Kriterien und bietet langfristiges Wachstum, besonders im KI-Bereich. 📌 Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Google Aktien zu kaufen? Viele Analysten sehen die jüngsten Rücksetzer als attraktive Einstiegschance, da Alphabet fundamental stark bleibt und im KI-Bereich weiter wächst. 📌 Welche Risiken gibt es für die Google Aktie? Zu den Hauptfaktoren zählen:

– regulatorische Risiken

– Wettkampf im KI-Bereich

– sinkende Werbeausgaben in Rezessionsphasen 📌 Wie stark profitiert Google von KI? Sehr stark: Google investiert massiv in Gemini, Cloud-KI-Services und KI-Integration in Suchmaschinen, Android & Workspace. Dies gilt als wichtiger Wachstumstreiber der nächsten Jahre.

