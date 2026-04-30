Google Aktie: Cloud-Boom und KI-Turbo treiben Alphabet-Zahlen 📈🚀

- Rekordwachstum im Cloud-Bereich
- Massive KI-Investitionen
- Starke Finanzkennzahlen
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Google Aktie hebt ab! 🚀 Rekordwachstum bei der Cloud (+63 %) und 81 % Gewinnsprung im Q1 2026
Alphabet (Muttergesellschaft von Google) hat am Mittwoch nach Börsenschluss beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Dank eines massiven Wachstums im Cloud-Geschäft und der erfolgreichen Integration von KI-Lösungen wurden die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Für Anleger, die in die Zukunft der Technologie investieren und jetzt Aktien kaufen möchten, lieferte der Bericht starke Impulse, woraufhin die Aktie unmittelbar zulegte.
► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL.US
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Rekordwachstum im Cloud-Bereich: Die Google Cloud verzeichnete einen Umsatzanstieg von 63 % auf über 20 Milliarden US-Dollar, wobei KI-Lösungen erstmals zum wichtigsten Wachstumstreiber wurden.
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Massive KI-Investitionen: Alphabet hat seine Prognose für Investitionsausgaben in 2026 auf bis zu 190 Milliarden US-Dollar angehoben, um die explodierende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu bedienen.
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Starke Finanzkennzahlen: Mit einem Umsatz von 109,9 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn-Sprung von 81 % gegenüber dem Vorjahr erzielte das Unternehmen die höchste Wachstumsrate seit 2022.
☁️ Google Cloud & KI: Die neuen Umsatztreiber der Google Aktie
Die Cloud-Sparte von Google hat sich zum Kraftzentrum des Konzerns entwickelt. Mit einem Umsatz von 20,02 Milliarden US-Dollar übertraf der Bereich die Schätzungen der Analysten von 18,05 Milliarden US-Dollar deutlich. CEO Sundar Pichai betonte, dass KI-Lösungen für Unternehmen nun der primäre Wachstumsmotor seien. Besonders beeindruckend: Die Zahl der zahlenden monatlichen Nutzer von Gemini Enterprise stieg im Vergleich zum Vorquartal um 40 %. Wer überlegt, Aktien kaufen zu gehen, sollte den enormen Auftragsbestand der Google Cloud von 460 Milliarden US-Dollar im Blick behalten.
🛰️ Investitionen in die Zukunft: Infrastruktur und "Other Bets"
Um den „kurzfristigen Rechenkapazitätsengpässen“ zu begegnen, investiert Alphabet massiv in Immobilien, Server und Rechenzentren. Die Investitionsausgaben beliefen sich allein in diesem Quartal auf 35,7 Milliarden US-Dollar.
Auch abseits der Suche gibt es spannende Entwicklungen bei den sogenannten „Other Bets“:
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Waymo: Das Unternehmen für selbstfahrende Autos überschritt die Marke von 500.000 autonomen Fahrten pro Woche.
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Expansion: Waymo bereitet den Start in weiteren US-Städten wie Dallas und Houston vor.
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Bewertung: Nach einer neuen Finanzierungsrunde wird Waymo nun mit 126 Milliarden US-Dollar bewertet.
📊 Suche und YouTube: Das Rückgrat des Werbegeschäfts 📺
Trotz des Fokus auf KI bleibt die Suche eine tragende Säule: Die Suchanfragen erreichten mit einem Umsatzwachstum von 19 % einen neuen Höchststand. Die gesamten Werbeeinnahmen von Google stiegen auf 77,25 Milliarden US-Dollar. Ein kleiner Wermutstropfen für die Google Aktie waren die YouTube-Werbeeinnahmen, die mit 9,88 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Wall Street knapp verfehlten. Interessanterweise wachsen YouTube-Abonnements derzeit jedoch schneller als die Anzeigenumsätze.
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🏁 Fazit: Ein klares Signal für Technologie-Investoren
Alphabet hat im ersten Quartal 2026 eindrucksvoll bewiesen, dass die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz Früchte tragen. Mit einem Nettogewinn von 62,57 Milliarden US-Dollar und einer starken Performance gegenüber anderen Tech-Giganten bleibt die Google Aktie ein Schwergewicht im Sektor. Wer langfristig von der KI-Revolution profitieren und substanzstarke Aktien kaufen möchte, findet in den aktuellen Zahlen von Alphabet eine überzeugende Bestätigung der Wachstumsstrategie.
Google Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Google Aktie
Frage: Wie hoch war der Gewinn der Google Aktie im ersten Quartal 2026?
Antwort: Alphabet meldete einen Gewinn pro Aktie von 5,11 US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf insgesamt 62,57 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Frage: Warum wächst die Google Cloud so stark?
Antwort: Der Umsatz der Google Cloud stieg um 63 % auf 20,02 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber waren erstmals KI-Lösungen für Unternehmen und die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur.
Frage: Wie viel investiert Alphabet in KI?
Antwort: Das Unternehmen hat seine Prognose für Investitionsausgaben in 2026 auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar angehoben, um die Kapazitäten für Rechenzentren und KI-Server massiv auszubauen.
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