Google Aktie nach starken Zahlen – Jetzt Aktien kaufen? 🌐

Die Google Aktie (Alphabet Inc.) legte nach Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich zu und stieg im nachbörslichen Handel um rund 5 %. Grund dafür: starkes Wachstum in der Cloud-Sparte, robuste Werbeeinnahmen und ein optimistischer Ausblick für 2025. Anleger fragen sich nun: Ist es jetzt an der Zeit, Google Aktien zu kaufen?
► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL.US
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
💰 Starke Quartalszahlen über Erwartungen
Alphabet übertraf im dritten Quartal klar die Analystenschätzungen:
Umsatz: 102,35 Mrd. USD (Erwartung: 99,89 Mrd. USD)
Gewinn je Aktie: 3,10 USD (Erwartung: 2,33 USD)
YouTube-Werbeeinnahmen: 10,26 Mrd. USD (Erwartung: 10,01 Mrd. USD)
Cloud-Umsatz: 15,15 Mrd. USD (Erwartung: 14,74 Mrd. USD)
Besonders das Cloud-Geschäft profitierte von der hohen Nachfrage nach KI-Lösungen.
☁️ KI treibt Wachstum in Google Cloud
Der Umsatz von Google Cloud stieg um 35 % im Jahresvergleich auf 15,15 Mrd. USD.
CEO Sundar Pichai betonte, dass über 70 % der Cloud-Kunden bereits KI-Services von Google nutzen.
Mit der neuen Gemini-KI-Plattform, die inzwischen 650 Mio. aktive Nutzer pro Monat zählt, positioniert sich Alphabet klar als führender Anbieter im KI-Segment.
Zudem meldete Google neue Großaufträge – darunter einen 10-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta über sechs Jahre.
📊 Investitionen in KI-Infrastruktur steigen
Alphabet erhöhte seine geplanten Investitionsausgaben für 2025 auf 91–93 Mrd. USD (zuvor 85 Mrd. USD).
Diese Mittel fließen vor allem in den Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.
Der Auftragsbestand im Cloud-Segment liegt inzwischen bei 155 Mrd. USD, doppelt so hoch wie im Vorjahr.
CFO Anat Ashkenazi kündigte zudem an, dass die Ausgaben 2026 nochmals „deutlich steigen“ dürften – ein klarer Hinweis auf langfristige Wachstumspläne.
🧠 Fazit: Google Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Google Aktie bleibt ein klarer Profiteur des KI-Booms. Starke Cloud-Zahlen, steigende Werbeerlöse und wachsende Nutzerzahlen bei Gemini untermauern das Potenzial.
Allerdings ist die Bewertung nach der jüngsten Rally ambitioniert. Für langfristige Investoren mit Fokus auf Technologie und KI bietet sich Alphabet dennoch als solider Wachstumswert an. Wer Aktien kaufen möchte, kann Rücksetzer zum Einstieg nutzen.
Google Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Google Aktie
❓ 1. Ist die Google Aktie aktuell ein Kauf?
Die Google Aktie (Alphabet Inc.) gilt weiterhin als attraktiver Technologiewert. Dank starkem Wachstum im Cloud-Geschäft und der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in nahezu alle Unternehmensbereiche sehen Analysten langfristig weiteres Potenzial. Kurzfristige Kursrücksetzer könnten daher gute Einstiegschancen bieten.
❓ 2. Wie entwickelt sich die Google Aktie aktuell?
Die Google Aktie stieg zuletzt nach den starken Quartalszahlen um rund 5 %. Das Umsatzwachstum lag bei über 10 %, getrieben von Werbeeinnahmen und Cloud-Diensten. Anleger bewerten die Aktie positiv – vor allem wegen der KI-Initiativen wie der Gemini-Plattform und steigender Nachfrage nach Google Cloud.
❓ 3. Wie profitiert Alphabet von Künstlicher Intelligenz (KI)?
Alphabet setzt auf KI in allen Kernbereichen:
-
Die Google Cloud erzielt bereits über 70 % KI-basierte Umsätze.
-
Die Gemini-KI-Plattform verzeichnet monatlich 650 Mio. aktive Nutzer.
-
KI-Anwendungen verbessern zudem die Effizienz in Werbung, Suche und Produktentwicklung.
Damit zählt Alphabet zu den führenden KI-Unternehmen weltweit.
❓ 4. Welche Risiken bestehen für Anleger der Google Aktie?
Trotz starker Fundamentaldaten gibt es auch Risiken:
-
Hohe Investitionskosten in KI-Infrastruktur und Rechenzentren
-
Zunehmender Wettbewerb durch Microsoft (Azure, OpenAI) und Amazon (AWS)
-
Regulatorische Eingriffe in den USA und der EU könnten das Wachstum bremsen
Dennoch bleibt Alphabet langfristig gut positioniert.
❓ 5. Wie lautet die Prognose für die Google Aktie bis 2026?
Analysten erwarten für Alphabet bis 2026 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 12–15 % pro Jahr. Die Margen sollen dank effizienter KI-Nutzung weiter steigen. Das Kursziel vieler Analysten liegt zwischen 185 und 200 USD – was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.
