Google Aktie & Tesla Aktie im Fokus: Zahlen sich Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz aus? 🔍

Mit den anstehenden Quartalszahlen von Alphabet (Google) und Tesla richtet sich der Blick der Wall Street auf zwei der wichtigsten Technologiekonzerne der Welt. Während die Google Aktie beweisen muss, dass sich die Rekordinvestitionen in Cloud und KI zunehmend auszahlen, steht bei der Tesla Aktie die Frage im Mittelpunkt, ob milliardenschwere Ausgaben für Robotaxis, Optimus und Künstliche Intelligenz die hohe Bewertung des Unternehmens langfristig rechtfertigen können. Für Anleger könnten die Quartalsberichte richtungsweisend sein.

► Alphabet WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079 | Ticker: GOOGL.US

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US

☁️ Google Aktie: Google Cloud soll die Milliardeninvestitionen rechtfertigen

Die Google Aktie steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Alphabet veröffentlicht nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum zweiten Quartal. Obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen in den vergangenen acht Quartalen regelmäßig übertroffen hat, richtet sich der Fokus diesmal weniger auf die klassischen Kennzahlen als auf die Rentabilität der enormen KI-Investitionen.

Die Wall Street erwartet:

💰 Gewinn je Aktie: rund 2,90 bis 3,00 US-Dollar

📈 Umsatz: zwischen 101 und 117 Milliarden US-Dollar

🚀 Umsatzwachstum: rund 24 % gegenüber dem Vorjahr.

🤖 Google Cloud bleibt der wichtigste Wachstumstreiber

Für die Google Aktie dürfte insbesondere die Entwicklung von Google Cloud entscheidend sein.

Analysten rechnen mit:

☁️ Cloud-Umsatz: rund 22,8 Milliarden US-Dollar

📈 Wachstum: etwa 67 % gegenüber dem Vorjahr.

Neben dem Umsatz achten Investoren vor allem darauf, ob das Cloud-Geschäft genügend operative Gewinne erzielt, um die Rekordausgaben für Rechenzentren und KI-Infrastruktur zu rechtfertigen.

💡 KI-Investitionen und Gemini im Mittelpunkt

Alphabet investiert bis 2026 voraussichtlich 180 bis 190 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur.

Im Fokus stehen:

🤖 Gemini Enterprise

🖥️ Neue Ironwood-TPUs

⚙️ KI-Beschleuniger „Frozen v2“

🤝 Partnerschaften mit Accenture und Cognizant

Anleger werden besonders darauf achten, ob das Management konkrete Aussagen zur Nachfrage nach Gemini und zur weiteren Monetarisierung der KI-Angebote macht.

📺 Werbung bleibt das Fundament der Google Aktie

Trotz aller KI-Investitionen stammt der Großteil der Erlöse weiterhin aus dem Werbegeschäft.

Die Wall Street erwartet:

🔍 Google Search & Other: rund 63,5 Milliarden US-Dollar

▶️ YouTube-Werbung: rund 10,8 Milliarden US-Dollar

📢 Gesamte Google-Werbeerlöse: über 81 Milliarden US-Dollar

Besonders spannend wird die Frage sein, ob KI-Funktionen innerhalb der Google-Suche künftig die Werbeerlöse steigern oder lediglich als Antwort auf den Wettbewerb durch OpenAI und Anthropic dienen.

Alphabet Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🚗 Tesla Aktie: Rentabilität wichtiger als Auslieferungen

Auch die Tesla Aktie steht unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen.

Die Fahrzeugauslieferungen sind bereits bekannt und fielen besser aus als erwartet:

🚘 480.126 Fahrzeuge im zweiten Quartal

📈 +25 % gegenüber dem Vorjahr

🔋 13,5 GWh Energiespeicher-Installationen – neuer Rekord

Da diese Zahlen bereits veröffentlicht wurden, richtet sich der Fokus nun auf die Profitabilität und den Ausblick des Managements.

🤖 Robotaxi und Optimus könnten die Tesla Aktie bewegen

Für die Tesla Aktie spielen inzwischen andere Themen eine größere Rolle als das klassische Automobilgeschäft.

Investoren erwarten Neuigkeiten zu:

🚕 Robotaxi in Austin

🤖 Optimus

🚘 Cybercab

🧠 Ausbau der KI-Infrastruktur

💻 Rechenzentren und KI-Hardware

Tesla plant, bis 2026 mehr als 25 Milliarden US-Dollar in diese Zukunftsprojekte zu investieren. Morgan Stanley rechnet sogar mit Investitionen von bis zu 26,8 Milliarden US-Dollar.

📉 Margen und Cashflow stehen im Mittelpunkt

Neben den Zukunftsprojekten beobachten Anleger besonders die Entwicklung der Profitabilität.

Erwartet werden:

📉 Rückgang der Automobil-Bruttomarge von 19,2 % auf etwa 18,1 %

💸 Freier Cashflow von rund -3,25 Milliarden US-Dollar

🏗️ Quartalsinvestitionen (CAPEX) von etwa 6,7 Milliarden US-Dollar

Die zentrale Frage lautet, ob das operative Geschäft ausreichend Liquidität generiert, um die ambitionierten KI- und Robotik-Projekte langfristig zu finanzieren.

📊 Was Anleger bei Google Aktie und Tesla Aktie beachten sollten

Die kommenden Quartalsberichte könnten für beide Aktien richtungsweisend sein.

Bei der Google Aktie stehen insbesondere die Entwicklung von Google Cloud, die Monetarisierung von KI und die Profitabilität der Investitionen im Fokus.

Bei der Tesla Aktie wird weniger auf die Fahrzeugauslieferungen als vielmehr auf Fortschritte bei Robotaxi, Optimus, Cybercab und der KI-Strategie geachtet. Da beide Unternehmen mit hohen Bewertungen gehandelt werden, könnten bereits kleine Abweichungen von den Erwartungen zu deutlichen Kursbewegungen führen.

📌 Fazit: KI bleibt der entscheidende Kurstreiber für Google Aktie und Tesla Aktie

Sowohl die Google Aktie als auch die Tesla Aktie stehen vor entscheidenden Quartalszahlen. Beide Unternehmen investieren Milliardenbeträge in Künstliche Intelligenz und Zukunftstechnologien, weshalb Anleger zunehmend konkrete Fortschritte und eine steigende Profitabilität erwarten. Während Alphabet beweisen muss, dass Google Cloud und Gemini nachhaltig zum Gewinnwachstum beitragen, richtet sich bei Tesla der Blick auf Robotaxi, Optimus und die langfristige KI-Strategie. Die Aussagen des Managements dürften mindestens ebenso wichtig sein wie die eigentlichen Quartalszahlen.

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