Während der breite Aktienmarkt eine phänomenale Erholung folgend auf die jüngsten Eskalationen im Handelskonflikt zwischen den USA und China zeigte, ist die Performance der Aktie in Alphabet/Google (Ticker: GOOGL) alles andere als „berauschend“ – trotz solider Quartalszahlen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Google Handelsideen 🔴 Google Prognose & Ausblick ► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL Google bzw. seine Mutter Alphabet wies einen Gewinn pro Aktie von 2,81 US-Dollar gegenüber 2,01 US-Dollar erwartet aus und dass bei einem Umsatz von 90,23 Mrd. US-Dollar gegenüber 89,12 Mrd. US-Dollar erwartet. Beeindruckend scheint, dass Google trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin ein starkes Wachstum im Bereich Such- und Werbesparten verzeichnet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen So verzeichnete der Bereich „Suche und Sonstiges“ von Google einen Umsatz von 50,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 9,8 % gegenüber den 46,16 Milliarden US-Dollar des Vorjahres entspricht. Aber auch Google ist nicht immun gegen den global tobende und von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Handelskrieg: der deutsche Google-CBO Philipp Schindler, sagte, das Unternehmen sei „nicht immun gegen das makroökonomische Umfeld“ und fügte hinzu, dass die Entscheidung von Präsident Donald Trump, die De-minimis-Handelsregelung im nächsten Monat auslaufen zu lassen, „unser Anzeigengeschäft im Jahr 2025 vor allem durch Einzelhändler aus dem asiatisch-pazifischen Raum leicht beeinträchtigen wird“. Die De-minimis-Handelsausnahme ermöglicht die zollfreie Einfuhr von Sendungen im Wert von weniger als 800 US-Dollar in die USA und ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts der chinesischen E-Commerce-Unternehmen Temu und Shein, die zuvor umfangreiche Ausgaben für Online-Werbung getätigt haben. Die Ausnahmeregelung soll am 2. Mai auslaufen. Schindler führte weiter aus „Ich würde sagen, wir haben viel Erfahrung im Umgang mit unsicheren Zeiten und konzentrieren uns darauf, unseren Kunden zu helfen, indem wir ihnen tiefe Einblicke in das sich ändernde Verbraucherverhalten geben, das für ihr Geschäft relevant ist“. In der Aktie ist weiterhin klar erkennbar, dass Google unterhalb seiner 200-Tagelinie verweilt, eine Rückeroberung der 170 USD Marke und somit eben dieser essenziell bleibt, um das technische Bild aufzuhellen. Hierzu beitragen könnte eventuell die unter das Segment „Other Bets“ fallende Sparte für selbstfahrende Autos Waymo, wo der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsquartal eher rückläufig war, der Umsatz sich auf 450 Millionen US-Dollar belief, entsprechend einem Rückgang von 9 % gegenüber den 495 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht und einen Verlust von 1,23 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,02 Milliarden US-Dollar im Vorjahr einspielend. Wie in der Analyse gestern zu Tesla thematisiert, könnten die jüngsten Bestrebungen der Trump-Administration hier auch Waymo begünstigen, laut Google führt Waymo wöchentlich mehr als 250.000 vollständig autonome Fahrten gegen Bezahlung in den Regionen San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin durch, Google CFO Anat Ashkenazi sagte: „Waymo baut seine beeindruckenden technologischen Errungenschaften weiter aus, um schnell zu wachsen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln“. Aber dennoch: unterhalb der 200-Tagelinie bin ich für die Aktie zunächst zurückhaltend, auch ausgehend von der jüngst eher durchwachsenen Performance folgend auf die stark bullishe Performance des breiten Marktes. Google Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

