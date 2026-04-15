Hermes Aktie unter Druck - Börse Aktuell: Schwache Zahlen belasten Luxusgiganten

Das Wichtigste in Kürze Die Modebranche verzeichnet zu Beginn des Handels am Mittwoch starke Verluste

Am 15. April gerät die Hermes Aktie massiv unter Druck und steht damit im Mittelpunkt der Börse Aktuell. Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Hermès International (Ticker: RMS) verlor zum Handelsstart in Paris über 13-14% und fiel damit auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang bereits auf rund 28%. ► Quartalszahlen enttäuschen - Wachstum unter Erwartungen Im ersten Quartal 2026 erzielte Hermès einen Umsatz von 4,07 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 1,4% im Jahresvergleich, hauptsächlich bedingt durch negative Währungseffekte von rund 290 Millionen Euro. Analysten hatten mit 4,13 bis 4,16 Milliarden Euro gerechnet. Das organische Wachstum lag bei +5,6%, während der Konsens bei +7,1% lag - eine klare Enttäuschung nach dem starken Schlussquartal 2025 mit +9,8%. Ein differenzierter Blick zeigt jedoch: Uhren: -10% berichtet, aber nur -3,7% organisch

Bekleidung: -6% berichtet, jedoch +0,4% organisch Regionale Entwicklung - USA stark, Asien schwächer Regional ergibt sich ein gemischtes Bild: Amerika: +17,2% - stärkste Region mit breitem Wachstum

Japan: +9,6% - stabile Nachfrage

Europa (ohne Frankreich): +9,7%

Frankreich: -2,8% - schwächer durch geringeren Tourismus

Asien-Pazifik: +2,2% (unter Erwartungen von ca. +5,7%)

Naher Osten: -5,9% - geopolitische Belastungen drücken Umsatz deutlich Segmentanalyse - Luxusgeschäft bleibt stabil Einige Kernbereiche zeigen weiterhin Stärke: Lederwaren: +9,4% - weiterhin Wachstumstreiber

Seide & Textilien: +7,8%

Schmuck & Home: +6,8% Schwächer entwickelten sich: Bekleidung: +0,4%

Parfum & Beauty: +0,2%

Uhren: -3,7% Quelle: Hermes Investor Relations Technische Analyse der Hermes Aktie Die Hermes Aktie befand sich seit 2023 in einem starken Aufwärtstrend, der 2024 beschleunigte und Anfang 2025 bei über 3.100 Euro seinen Höhepunkt erreichte. Seitdem dominiert jedoch eine deutliche Korrektur. Wichtige technische Faktoren: Der Kurs liegt aktuell klar unter der EMA200 (ca. 2.059 Euro)

Starke Volumenzone zwischen 1.800 und 2.300 Euro

Entscheidender Bereich bei 2.000-2.100 Euro als Unterstützung/Widerstand

Kurs unter VWAP - Zeichen für anhaltenden Verkaufsdruck Börse Aktuell: Ausblick für die Hermes Aktie Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Hermès fundamental solide. Das Unternehmen hält an seinen langfristigen Zielen fest und überzeugt weiterhin mit einer operativen Marge von über 41% - ein Spitzenwert in der Luxusbranche. Zusätzlich wurden im ersten Quartal eigene Aktien im Wert von 60 Millionen Euro zurückgekauft. Der nächste wichtige Termin für Anleger ist der 29. Juli 2026 mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit - Hermes Aktie unter Druck, langfristig stabil Die Hermes Aktie steht aktuell unter starkem Druck, was die Börse Aktuell deutlich widerspiegelt. Kurzfristig belasten schwächere Wachstumszahlen und geopolitische Unsicherheiten. Langfristig bleibt das Geschäftsmodell jedoch robust, insbesondere dank starker Nachfrage im Premiumsegment. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Unterstützungszone um 2.000 Euro verteidigt werden kann. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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