Im Schatten von Palantir legte am Montag nachbörslich auch das Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health (Ticker: HIMS) Zahlen vor, die zwar einerseits positiv daherkamen und weiteres Wachstum suggerieren, dann aber die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street nicht vollends erfüllen konnten. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Hims & Hers Health Handelsideen 🔴 Hims & Hers Health Prognose & Ausblick ► Hims & Hers | WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS HIMS wies einen Gewinn pro Aktie von 20 Cent gegenüber 12 Cent seitens der Wall Street bei einem Umsatz von 586 Millionen US-Dollar gegenüber 538 Millionen US-Dollar, entsprechend einem Umsatzanstieg von 111 % gegenüber 278,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Enttäuscht worden sind die Investoren dann allerdings beim Ausblick für das laufende Geschäftsquartal, wo Hims & Hers mit einem Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen US-Dollar rechnet , was unter der Erwartung der Wall Street von im Mittel 564,6 Millionen US-Dollar liegt. Vielversprechend klang wiederum die Ankündigung weiterer Kooperationen, CEO Andrew Dudum sagte: "Wir erwarten im Laufe der Zeit eine breitere Zusammenarbeit innerhalb der Branche, einschließlich Pharmaunternehmen, innovativen Marktführern im Bereich diagnostischer und präventiver Tests sowie erstklassigen Anbietern“ und weiter: „Wir glauben, dass dies unser Ökosystem stärken und uns in die Lage versetzen wird, ein erstklassiges Angebot zu entwickeln, das Millionen von Menschen erreichen kann.“ Die Aktie fand folgend auf die Quartalszahlen am Dienstag aggressiv Käufer, es scheint kurzfristig durchaus realistisch, dass HIMS zurück über die $50 Marke läuft. Trader dürften am Mittwoch zur Eröffnung abwarten, ob es eventuell einen kurzen "Flush" in Gefilde um 46,47 USD gibt und ob sich dort Käufer finden, ausgehend vom relativ hohen "Short Float" von rund 30% ist nicht auszuschließen, dass die Aktie kurzfristig auf der Oberseite weiter stark performt. Hims & Hers Health Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

