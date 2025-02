Eine der aktivsten Aktien in der Nachbörse am Montag waren jene von Hims & Hers Health (Ticker: HIMS), ein amerikanisches Telegesundheitsunternehmen, das 2017 gegründet wurde und verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Medikamente und Körperpflegeprodukte anbietet. HIMS mit überzeugenden Zahlen 🔴 Ist die Luft aus der Aktie zunächst Luft raus? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴HIMS Handelsideen 🔴 HIMS Prognose & Ausblick ► Hims & Hers Health WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS Die Aktie ist bereits seit einiger Zeit im Fokus der Marktteilnehmer, hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht und wurde auch immer mal wieder innerhalb des börsentäglichen „Guten Abend Börse“ angefragt, ausgehend von der Allzeithochjagd und dem zeitgleich weiterhin relativ hohen Short Float in der Aktie von über 30% laut Finviz Nachbörslich wurden gestern nun mehr als 13 Millionen Aktien gehandelt und die Aktie verlor mehr als 18%, dürfte also am heutigen Handelstag durchaus von Interesse für aktive Trader sein, werfen wir einen Blick auf die Zahlen: das Unternehmen konnte zwar beim Gewinn pro Aktie mit 11 Cent gegenüber erwarteten 10 Cent bei einem Umsatz von 481 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 470 Millionen US-Dollar, überzeugen. Aber nach dem jüngsten Sturm auf der Oberseite, scheinen sich die Marktteilnehmer vornehmlich auf die eher enttäuschende Bruttomarge konzentriert haben, also den Gewinn nach Abzug der Kosten der verkauften Waren, die bei einerseits imposanten 77 % lag, aber eben unter der Erwartung der Wall Street, die mit 78,4 % gerechnet hatte. Investoren sollten meiner Einschätzung nach nun verstärkt Vorsicht walten lassen und die Aktie zunächst einmal nur beobachten, sollten sie Überlegungen angestellt haben, den Titel als spekulative Beimischung ins Depot zu nehmen. Denn nach dem jüngsten Kursrutsch ist die Aktie nun unter den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die Jahreseröffnung gefallen, was nichts anderes bedeutet als: die seit Jahresbeginn kaufenden Marktteilnehmer liegen nun durchschnittlich unter Wasser und sollte die Aktie unter der $45 Marke halten, ist nicht auszuschließen, dass die Aktie zeitnah weitere Abschläge mit erstem Kursziel in Gefilden um rund $35 findet. Auch rein fundamental hat sich das Bild für HIMS seit vergangener Woche Freitag ein wenig eingetrübt: dort hatte HIMS bereits mehr als 20% Kursabschläge zu sehen bekommen, nachdem die US-amerikanische FDA bekannt gegeben hatte, dass der Engpass bei Semaglutid-Injektionsprodukten behoben wurde. Was sich im ersten Moment sehr kryptisch anhört, wird auf den zweiten Blick schnell klar: im Mai begann Hims & Hers mit der Verschreibung von Semaglutid-Compounds, dem Wirkstoff in den GLP-1-Blockbustern Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk, den einfach gesprochen „Fettweg-Spritzen“, die sowohl die Aktien von Novo Nordisk, als auch Eli Lilly „steil gehen hat lassen“. Und auch HIMS hat seinen jüngsten, explosionsartigen Kursanstieg diesem „Fett-weg-Hype“, wenigstens teilweise, zu verdanken. So gab HIMS an, dass sein GLP-1-Angebot im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 225 Millionen US-Dollar generierte. Nun ist es wie folgt: Compound-Medikamente sind maßgeschneiderte Alternativen zu Markenmedikamenten, die auf die spezifischen Bedürfnisse eines Patienten zugeschnitten sind, und Compounder dürfen hergestellt werden, wenn es an Markenmedikamenten mangelt. Die FDA gab am Freitag bekannt, dass sie in den nächsten 60 bis 90 Tagen Maßnahmen gegen Compounder wegen Verstößen einleiten wird und HIMS gab nun im gestrigen Analyst Call bekannt, dass zusammengesetztes Semaglutid ausgehend hiervon nach dem ersten Quartal wahrscheinlich nicht mehr auf seiner Plattform angeboten wird. Während HIMS langfristig weiter wachsen dürfte, scheint kurzfristig das Potenzial für eine tiefere Korrektur gegeben. So gab HIMS für das erste Quartal bekannt, dass man einen Umsatz von 520 bis 540 Millionen US-Dollar erwartet, über der Erwartung von 497 Millionen US-Dollar und man zeitgleich mit einem Gewinn für diesen Zeitraum zwischen 55 und 65 Millionen US-Dollar rechnet. Man wird meiner Einschätzung nach abwarten müssen, wie sich die Einbußen im Bereich zusammengesetztes Semaglutid über das Jahr 2025 darstellen. Seitens HIMS rechnet man damit, dass sein Angebot zur Gewichtsabnahme für 2025 noch einen Umsatz von mindestens 725 Millionen US-Dollar generieren wird. Ausgehend hiervon scheint nicht auszuschließen, dass HIMS in den kommenden Wochen und Monaten in einer breiten Range zwischen $30 nach unten und $60 nach oben konsolidieren dürfte. HIMS Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

