Intel Aktie im Aufwind: Stärkstes Umsatzwachstum seit 15 Jahren & KI-Boom übertreffen Erwartungen

Der US-Halbleiterkonzern Intel hat mit seinen Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street auf beeindruckende Weise pulverisiert. Getrieben von einer enormen Nachfrage nach KI-Rechenleistung, einem boomenden Rechenzentren-Geschäft und Fortschritten in der eigenen Fertigung lieferte Intel das stärkste prozentuale Umsatzwachstum seit über 15 Jahren ab. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursgewinnen. Für Anleger, die auf die Erholung der Halbleiterbranche setzen und zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die Intel Aktie nach den jüngsten Rekordzahlen eine verlockende Einstiegsgelegenheit?

► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Intel Aktie

1. 📊 Erwartungen verdoppelt & stärkstes Wachstum seit 15 Jahren

Intel übertraf im abgelaufenen Quartal die Schätzungen der Analysten in allen Belangen:

Umsatz-Explosion: Der Gesamtumsatz sprang im Jahresvergleich um 25 % auf 16,13 Milliarden US-Dollar nach oben und schlug die Konsensschätzung von 14,42 Milliarden US-Dollar deutlich.

Gewinn pro Aktie (bereinigt): Erreichte 0,42 US-Dollar und verdoppelte damit die Analysten-Prognosen von 0,21 US-Dollar pro Aktie.

Margen-Expansion: Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich deutlich auf 41,8 % (Vorjahr: 29,7 %). Für das dritte Quartal rechnet das Management mit weiteren Umsatzsteigerungen auf bis zu 16,8 Milliarden US-Dollar.

2. 🚀 KI-Boom treibt Rechenzentren- & PC-Sparte an

Der weltweite Hunger nach KI-Rechenleistung erweist sich für den Chip-Riesen als gewaltiger Katalysator:

Data Center & AI (DCAI): Der Umsatz im Bereich Rechenzentren und KI kletterte um spektakuläre 59 % im Jahresvergleich auf 6,26 Milliarden US-Dollar (über den erwarteten 5,54 Mrd. USD).

Client Computing (CCPG): Auch das klassische PC-Geschäft zeigte sich mit einem Umsatzplus von 13 % auf 8,88 Milliarden US-Dollar unerwartet robust.

Intel Foundry: Das Auftragsfertigungsgeschäft (Foundry) wuchs um 31 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar.

3. 🏗️ Rekord-Investitionen in Chip-Fertigung der nächsten Generation

Infrastruktur-Ausbau: Um die enorme Nachfrage bedienen zu können, hebt Intel seine Investitionspläne (CapEx) für das laufende Jahr auf über 20 Milliarden US-Dollar an.

Prozessknoten auf Kurs: Die Skalierung der 18A-Fertigungstechnologie verläuft mit steigenden Ausbeuten nach Plan, während die Entwicklung des 14A-Knotens für 2028 bestätigt wurde.

Starke Liquidität: Das Unternehmen verfügt über eine solide Liquiditätsreserve von rund 40 Milliarden US-Dollar.

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🔍 Fazit: Jetzt die Intel Aktie kaufen?

Intel hat mit seinem jüngsten Zahlenfeuerwerk eindrucksvoll bewiesen, dass der eingeleitete Turnaround Früchte trägt und der Konzern seine operative Stärke zurückgewinnt. Die führende Position im CPU-Geschäft, gepaart mit dem Ausbau der KI-Angebote und der Foundry-Kapazitäten, bildet eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum.

Für Investoren, die auf den globalen Halbleiter-Boom setzen und langfristig orientierte Aktien kaufen möchten, bietet die Intel Aktie nach Jahren der Umstrukturierung ein äußerst spannendes Aufwärtspotenzial mit untermauerter Erholungsdynamik.

Intel Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Intel Aktie

Warum ist die Intel Aktie nach den Q2-2026-Zahlen stark gestiegen?

Intel lieferte das stärkste Umsatzwachstum seit mehr als 15 Jahren (+25 % auf 16,13 Mrd. USD) und verdoppelte mit einem bereinigten Gewinn von 0,42 USD je Aktie die Erwartungen der Analysten (0,21 USD). Haupttreiber war die boomende Nachfrage im KI- und Rechenzentren-Segment (+59 %).

Wie entwickelt sich das KI-Geschäft bei Intel?

Das Segment Data Center & AI verzeichnete mit 6,26 Milliarden US-Dollar Umsatz ein Sprung von 59 % gegenüber dem Vorjahr. CEO Lip-Bu Tan betonte, dass die beispiellose KI-Nachfrage nach Rechenleistung das Wachstum quer durch das CPU-Geschäft, Spezial-ASICs und fortschrittliche Verpackungstechnologien (Advanced Packaging) antreibt.

Sollte man jetzt die Intel Aktie kaufen?

Mit einem siebten Quartal in Folge, in dem die eigene Prognose übertroffen wurde, und Fortschritten bei der eigenen Auftragsfertigung (Intel Foundry) zeigt die Turnaround-Story enorme Substanz. Wer Value- und Wachstums-Aktien kaufen möchte, findet bei der Intel Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen ein fundamental stark gestütztes Investment.