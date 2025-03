Die Aktie von Intel (Ticker: INTC) sieht nach den jüngsten Abschlägen auch am Donnerstag in der Vorbörse deutliche Aufschläge, konnte sich bereits am Mittwoch mit einem Kursplus von mehr als 4.5% gut behaupten – wovon profitiert der geschundene Halbleiterhersteller aktuell? Intel wechselt den CEO aus 🔴 Übernahmegerüchte intensivieren sich erneut Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Intel Handelsideen 🔴 Intel Prognose & Ausblick ► Intel ISIN: US4581401001 | WKN: 855681 | Ticker: INTC Zum einen sicherlich von der gestrigen Meldung, wonach Intel Lip-Bu Tan zum neuen CEO ernannte, damit ein recht chaotisches Kapitel in der Firmengeschichte schließen möchte, in welchem sich Intel schwer tat trotz eines anhaltenden KI-Booms signifikantes Umsatzwachstum zu generieren und den boomenden Markt für künstliche Intelligenz zu erschließen, sich stattdessen unter Druck sah, Kosten zu senken und Geschäftsbereiche auszugliedern. Hinzukommt, dass Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM) bereits gestern den US-amerikanischen Chipherstellern Nvidia, AMD und Broadcom angeboten haben soll, sich an einem Joint Venture zu beteiligen, welches die Fabriken von Intel betreiben würde. Dem Vorschlag zufolge würde der taiwanesische Chipgigant den Betrieb der Foundry-Abteilung von Intel leiten, die Chips herstellt, die an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind, aber nicht mehr als 50 % besitzen, so nicht genannte Quellen. Wir hatten ja an dieser Stelle bereits vor gut einem Monat von Übernahmegerüchten geschrieben (zur damaligen Analyse geht es hier), die sich nun weiter zu intensivieren scheinen. Damals hielten wir fest, dass es unwahrscheinlich scheint, dass unter der Trump-Administration ein US-amerikanisches Unternehmen durch ein ausländisches Unternehmen wie Taiwan Semiconductor übernommen wird oder eine US-amerikanischen Chipfabrik von Intel von einem ausländischen Unternehmen betrieben wird, aber nicht auszuschließen wäre, dass TSMC eine Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken von Intel übernimmt. Nachdem die Intel-Aktie nach dem damaligen Push in Gefilde um $27 im Rahmen des breiten Rücksetzers an den Aktienmärkten und ganz besonders in der Tech- bzw. Halbleiter-Sparte ebenfalls noch einmal deutlich unter Druck gekommen war und unter $20 rutschte, könnte es mit einer nun erfolgenden Eroberung der $23 einen nochmaligen Push zurück in Gefilde um $30 geben, sollten sich diese Gerüchte weiter intensivieren. Intel Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

