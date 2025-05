Jefferson von der Fed kommentiert die US-Wirtschaft 💵

Der US-Dollar zeigt heute nur geringe Schwankungen, aber mehrere Mitglieder der US-Notenbank √§u√üern sich weiterhin zur Konjunkturaussicht und Geldpolitik in den USA. Nachfolgend finden Sie die √Ąu√üerungen von Philip Jefferson, der darauf hinwies, dass sowohl eine h√∂here Inflation (wenn auch mit ungewisser Dauer) als auch ein langsameres Wirtschaftswachstum m√∂glich sind. Jefferson von der Fed Die BIP-Daten f√ľr das erste Quartal haben das Tempo der Konjunkturabk√ľhlung √ľberbewertet. Ob die Z√∂lle zu einer anhaltenden Inflation f√ľhren, h√§ngt davon ab, wie sie umgesetzt werden, wie die Lieferketten reagieren und von mehreren anderen Faktoren.

Der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Die Z√∂lle k√∂nnten zu einer h√∂heren Inflation f√ľhren, aber es ist unklar, ob dieser Effekt nur vor√ľbergehend oder dauerhaft sein wird.

Ich erwarte aufgrund der Handelspolitik ein langsameres Wachstum, gehe aber weiterhin davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen wird.

Die j√ľngsten Inflationsdaten stehen im Einklang mit weiteren Fortschritten in Richtung des 2 %-Ziels, aber der k√ľnftige Kurs bleibt aufgrund der Handelsdynamik ungewiss.

Ich beobachte die harten Daten genau auf Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur. Der derzeitige moderat restriktive Leitzins ist gut positioniert, um auf sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen zu reagieren. EURUSD-Chart Daily Das EURUSD-Währungspaar hat einen Teil der Gewinne aus der heutigen Sitzung wieder abgegeben. Die Märkte preisen derzeit etwa 55 Basispunkte Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr ein, aber die meisten Aussagen von Fed-Vertretern deuten darauf hin, dass keine Eile zur Anpassung der Politik besteht. Der EURUSD gab nach, nachdem er das 71,8 %-Fibonacci-Retracement der heutigen Abwärtsbewegung erreicht hatte.

