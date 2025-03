Die beiden deutschen Unternehmen Jenoptik (Ticker: JEN.DE) und Heidelberg Materials (Ticker: HEI.DE). verkündeten am Dienstag jeweils ihre Dividenden anzuheben, Jenoptik allerdings niedriger als erwartet, was, anders als bei Heidelberg Materials zu Abschlägen in der Aktie führte. Jenoptik und Heidelberg Materials erhöhen die Dividende 🔴 Aktien reagieren gemischt Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Jenoptik und Heidelberg Materials Handelsideen 🔴 Jenoptik und Heidelberg Materials Prognose & Ausblick ► Jenoptik: DE000A2NB601 | WKN: A2NB60 | Ticker: JEN.DE ► Heidelberg Materials: DE0006047004 | WKN: 604700 | Ticker: HEI.DE So konnte bei Jenoptik nach dem Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2024 zwar damit gerechnet werden, dass das Unternehmen plant eine höhere Dividende zu zahlen und so sollen die Aktionäre nun 38 Cent pro Aktie nach 35 Cent pro Aktie erhalten. Analysten der großen Bankhäuser hatten allerdings mit einer höheren Dividende gerechnet, immerhin lag der Gewinn mit 93 Millionen Euro für 2024 28% höher als im Vorjahr. Eventuell ist die eher zurückhaltende Dividendenerhöhung darauf zurückzuführen, dass Jenoptik nach einem defensiven Start ins Geschäftsjahr für die zweite Jahreshälfte stärkeres Momentum, insbesondere in der Halbleiterausrüstungsindustrie erwartet, was aber erfordert, dass die wirtschaftliche, aber auch politische Landkarte „ruhig“ bleibt. Mit Blick auf die Aktie bin ich zunächst zurückhaltend, würde zunächst eine Eroberung der 25 Euro Marke sehen wollen, um die Aktie dann als Beimischung fürs Portfolio interessant zu erachten. Jenoptik Aktie Chartanalyse – Daily: Anders schaut es dort für die Aktie von Heidelberg Materials aus, wobei ich trotz der nun angekündigten „Dividenden-Freude“ für Aktionäre dennoch ein wenig zurückhaltend wäre, untenstehender Chart auf der Oberseite ein wenig überdehnt anmutet und wenigstens ein Kursrücksetzer in Richtung der steileren Aufwärtstrendlinie abgewartet werden sollte, die Aktie eventuell in den kommenden Monaten sogar vor einer ausgedehnteren Konsolidierungsphase steht. Der Baustoffkonzern musste zwar für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang verbuchen, will aber nach 3 Euro pro Aktie im Vorjahr nun 3,30 Euro pro Aktie auskehren, was über der Erwartung der Analysten von 3,25 Euro liegt. Und wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, schaut auch der Ausblick für das Jahr 2025 vielversprechend aus, Heidelberg Materials erwartet hier einen Ebit von 3,25 bis 3,55 Milliarden Euro nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Heidelberg Materials Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.