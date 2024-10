JPMorgan Chase (Ticker: JPM) hat bereits am vergangenen Freitag vorbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, was aber ausgehend von dem Tesla Robotaxi Event ein wenig untergegangen ist. ► JP Morgan WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker: JPM JP Morgan mit starken Quartalszahlen – neue Allzeithochs voraus? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 JP Morgan Handelsideen 🔴& Ausblick Kurz gesprochen: die Zahlen von JP Morgan waren stark, die Bank wies einen Gewinn pro Aktie von $4.37 aus, über der Erwartung von $4.01 und einen Umsatz von 43,32 Mrd. USD gegenüber 41,63 Mrd. USD. Die Aktie schloss mehr als 4.4% höher und das unter 18.3 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 8.9 Millionen Aktien um. Der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon äußerte sich während der anschließenden Pressekonferenz besonders hinsichtlich der weitreichenden Bemühungen der Regulierungsbehörden, wonach Banken gezwungen werden sollen, mehr Kapital zu halten. Dimon sagte in diesem Zusammenhang „Wir glauben, dass Regeln aufgestellt werden können, die ein starkes Finanzsystem fördern, ohne unangemessene Konsequenzen für die Wirtschaft zu verursachen“ und weiter „Jetzt ist ein hervorragender Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzutreten und die umfangreichen bestehenden Regeln - die aus gutem Grund eingeführt wurden - zu überprüfen, um ihre Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Gesundheit der Märkte zu verstehen“. Zudem äußerte sich Dimon besorgt über die steigenden geopolitischen Risiken, sagte konkret die Bedingungen seien „tückisch und werden immer schlimmer“. Stark präsentierte sich der Wertpapierhandel und das Investment Banking: die Einnahmen im Bereich Investment Banking stiegen über das abgelaufene Quartal um 31% auf 2.27 Mrd. USD, deutlich über der Erwartung von 2.02 Mrd. USD liegend. Auch die Bond-Trader performten besser als von der Wall Street erwartet, im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren wurden 4.5 Mrd. USD erwirtschaftet gegen4.38 Mrd. USD erwartet, beim Handel mit Aktien stiegen die Einnahmen um 27% auf 2.6 Mrd. USD, ebenfalls klar über der Erwartung 2.41 Mrd. USD. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Zinswende der US-Notenbank FED scheint bei Banken eventuell besonders ein Blick aufs Zinsgeschäft lohnenswert: JP Morgan hob seine Prognose für den Nettozinsertrag für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem vorangegangenen Quartal an und sagte, dass der Nettozinsertrag in diesem Jahr etwa 92.5 Mrd. $ erreichen würde, über der vorherigen Prognose von 91 Mrd. $ liegt – das ist weiter stark, es bleibt aber abzuwarten, ob JP Morgan diesen Trend aufrechterhalten kann. Wahrscheinlich scheint, dass der Zinssenkungszyklus der FED sich negativ auf die Margen des Unternehmens auswirken wird, besonders, wenn die Renditen für zinsbringende Anlagen wie Kredite schneller sinken als die Finanzierungskosten. Doch noch scheint den Bullen die Kraft nicht auszugehen, nicht auszuschließen, dass die Aktie bereits in den kommenden Tagen zu einer erneuten Attacke auf die Allzeithochs um $224 ansetzt. Am heutigen Handelstag liegt meiner Einschätzung nach der Fokus zunächst auf der Region um $221/222, wo sich zeigen muss, ob sich Käufer finden, falls ja, steht einem „Follow Through“ mit Ziel um zunächst $230 nur wenig im Wege. JP Morgan Chartanalyse – m30: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

