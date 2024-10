In den Wochenschluss dĂĽrften trotz der beginnenden Quartalsberichtsaison und den vorgelegten Zahlen von JP Morgan (Ticker: JPM), Augen vieler Trader und Investoren auf Tesla (Ticker: TSLA) folgend auf das Robotaxi-Event liegen. â–ş Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Tesla Robotaxi-Event – Aktie unter Druck, humanoide Roboter der eigentlich Bull Case? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |đź”´ Tesla Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick Elon Musk, CEO von Tesla, stellte auf diesem Robotaxi-Event einen Prototyp des ersten vollständig fahrerlosen Fahrzeugs des Unternehmens, das sogenannte Cybercab:  Quelle: https://x.com/Tesla/status/1844583703604772893 Â

 Das Cybercab soll optimistisch ab 2026, realistischer ab 2027 starten, wird ĂĽber einen ĂĽberdimensionierten Computer fĂĽr potenzielle verteilte Inferenzberechnungen verfĂĽgen und Wireless bzw. induktiv laden. Zudem soll es bereits ab 2025 autonome Teslas zu kaufen geben, wobei der erwartete Preis unter $30.000 liegen wird. Und Musk bekräftigte noch einmal, dass im Grunde alle derzeit gebauten Teslas in der Lage sein werden, zunächst in den USA (zuerst in Kalifornien und Texas) und dann in mehr und mehr Bundesstaaten der USA und auch anderen Ländern der Welt autonomes Fahren erreichen werden. Ergänzend ĂĽberraschte Tesla mit einem „Robovan“, der 20 Personen befördern und auch GĂĽter transportieren kann.  Quelle: https://x.com/Tesla/status/1844583703604772893 Â

 Wirklich überrascht wurde ich allerdings vom humanoiden Roboter Optimus und wie weit dieser bereits aktuell ist und Aufgaben erfüllen kann (für ein kurzes Video klicke man hier).  Musk kündigte an, dass Optimus langfristig zwischen $20.000 und $30.000 wird anbieten können und somit günstiger als ein Auto. Warum ein detaillierter Blick aufs Tesla’s Optimus für langfristige Investoren lohnt? Alleine die Möglichkeiten, die sich für den Arbeitsmarkt durch humanoide Roboter ergeben, sind enorm. So hat eine Studie von Deloitte und dem Manufacturing Institute aus dem Jahr 2021 ergeben, dass der Lagerhaltungssektor bis 2030 mit 2.1 Millionen zu besetzender Stellen rechnet. Eine Lücke, die Teslas Optimus füllen würde. Hinzukommen zu besetzende Stellen in der Landwirtschaft (alleine für die USA schätzt die internationale Arbeitsorganisation (ILO) dass 60 Millionen neue Arbeitsplätze in der Landwirtschaft benötigt werden) die zu einer Steigerung der Effizienz und einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung sorgen. Zudem kristallisiert sich zunehmend ein Notstand in der Pflege heraus, ein Notstand der nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt betrifft und in einer humanitären Katastrophe enden könnte. Optimus könnte einen Teil der vom WEF berechneten und benötigten 269 Millionen Arbeitskräfte für die alternde Bevölkerung liefern. Stichwort „Fachkräftemangel“: Korn Ferry prognostiziert bis 2030 Fachkräftemangel in einer Größenordnung 85 Millionen Fachkräften, was einen wirtschaftlichen, jährlichen Output von 8.5 Billionen US-Dollar bedroht. Auch hier könnte der Tesla Optimus eine Lösung bereitstellen. Was Tesla im Zusammenhang mit Optimus tun könnte, wäre ein Leasing-Angebot, skizziert von Chris Camillo auf X: er geht von einer Leasingdauer von mindestens 16 Stunden pro Tag an 350 Tagen im Jahr zu einem Stundensatz von 16,80 $ aus. Ausgehend von einer Serienproduktion im Jahr 2027 geht Camillo davon aus, dass Tesla bis 2030 1.5 Millionen Optimus im Einsatz haben könnte. Er geht von Produktionskosten in Höhe von $30.000 aus, die über eine Nutzungsdauer von 6 Jahren abgeschrieben werden und von zusätzlichen $5.000 Wartungskosten pro Jahr. Ausgehend hiervon wurde jeder Optimus für Tesla einen wiederkehrenden jährlichen Bruttoumsatz von $94.000 generieren, laut Camillo einem jährlichen Betriebsergebnis von $84.000 entsprechend. Dies würde bis Ende 2030 zu einem Umsatz von 141 Milliarden USD und einem Betriebsergebnis von 126 Milliarden USD. Laut Camillo würde alleine die Sparte „humanoide Roboter“ zu einer Marktkapitalisierung Teslas von 10 Billionen USD führen, basierend auf einem operativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 80. Dieser mögliche „Bull Case“ wird von Investoren aktuell zumindest noch nicht gesehen, vorbörslich handelt die Tesla-Aktie rund 5% unter seinem gestrigen Schlusskurs unter mehr als 1.5 Millionen gehandelter Stücke (Stand: 10:35 Uhr deutscher Zeit). Kurzfristig bleibt der Modus technisch neutral einzuschätzen und das solange, wie die Tesla Aktie unter seiner 5-Tagelinie notiert (schwarz). Tesla Chartanalyse – m30:  2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD  Trading + ETF Sparpläne:Â

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren   Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.