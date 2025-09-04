Kakao-Preis unter Druck – Abwärtstrend setzt sich fort📉 Der Kakao-Preis gerät erneut unter Druck. Nach einem Rekordhoch von rund 12.000 USD pro Tonne zum Jahreswechsel 2024/2025 setzt sich der Abwärtstrend nun fort. Grund dafür sind optimistischere Angebotsprognosen aus Westafrika, der weltweit wichtigsten Anbauregion. Auch Schokoladenhersteller wie Mondelez International deuten auf eine verbesserte Rohstoffversorgung hin. Doch Experten warnen: Die Wetterbedingungen könnten die tatsächliche Ernte stark beeinflussen. ✅ Key Takeaways Kakao-Kurs im Minus: Der COCOA-Future verliert rund -2 % und steuert auf das Wochen-Tief zu. Angebotsprognose verbessert sich: Westafrika meldet 7 % mehr Kakaoschoten im Vergleich zum 5-Jahres-Schnitt. Wetter bleibt Risiko: Trotz mehr Schoten war es in den letzten 60 Tagen so trocken wie seit 1979 nicht mehr – die Erntemenge bleibt unsicher. 🌍 Kakao-Kurs fällt nach Angebotsprognosen Der Kakao-Kurs setzt seinen Rückgang fort, nachdem Mondelez International auf eine bessere Versorgungslage hingewiesen hat. Das Unternehmen erwartet für die kommende Saison in Westafrika eine größere Zahl an Kakaoschoten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌱 Westafrika: Mehr Schoten, aber unsichere Reife Nach der schwachen Ernte 2023/2024 erholte sich der Kakao-Pod-Count deutlich: Er liegt 7 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Dennoch ist unklar, wie viele Schoten tatsächlich zur Reife gelangen. Die Commodity Weather Group berichtete, dass die letzten 60 Tage die trockensten seit 1979 waren. Das erschwert verlässliche Prognosen für die kommende Ernte. 📊 Technische Analyse – COCOA-Futures im Abwärtstrend Nach einem kurzen Versuch, das Vortagesniveau zu halten, drehte der Kakao-Future (COCOA) deutlich nach unten. Der Kurs bewegt sich in Richtung des Tiefs vom Dienstag, was den intakten Bärenmarkt bestätigt. Kakao Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📝 Fazit – Kakao-Preis bleibt volatil Der Kakao-Preis bleibt stark schwankungsanfällig. Einerseits sprechen die aktuellen Prognosen für ein größeres Angebot, andererseits könnten extreme Wetterbedingungen die tatsächliche Ernte begrenzen. Für Trader und Investoren bedeutet das: Der Kakao-Kurs bleibt hochriskant und volatil. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

