LVMH Aktie im Aufwind – Jetzt Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen? 📈

💎 LVMH Aktie mit starkem Comeback – Trendwende bei Luxuswerten nimmt Fahrt auf

Die LVMH Aktie sorgt derzeit für Begeisterung an der Börse. Nach einem schwierigen Jahr und einem massiven Kursrückgang zeigt sich nun eine deutliche Erholung. Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen und deuten auf eine nachhaltige Trendwende hin. Trotz einer Millionenstrafe der EU bleibt der französische Luxusgüterkonzern auf Wachstumskurs – und Anleger reagieren mit Zuversicht.

► LVMH ISIN: FR0000121014 | WKN: 853292 | Ticker: MC.FR

🚀 Key Takeaways

Überraschend starkes Quartal: LVMH erzielt im dritten Quartal ein organisches Umsatzplus von 1 % – Analysten rechneten mit einem Minus. EU-Strafe ohne Kurswirkung: Die verhängten 150 Mio. € Strafe wegen Preisabsprachen belasten das Ergebnis kaum. Aktie im Aufwärtstrend: Seit dem 3-Jahrestief im Juni hat die LVMH Aktie bereits +35 % zugelegt und signalisiert eine nachhaltige Erholung.

📈 LVMH überzeugt mit besser als erwarteten Quartalszahlen

Der Luxusgüterriese LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) konnte im dritten Quartal 2025 positiv überraschen. Der Umsatz stieg organisch um 1 % auf 18,28 Milliarden Euro – nach einem Rückgang von 4 % im Vorquartal. Analysten hatten mit einem erneuten Minus gerechnet, was das Ergebnis umso stärker macht.

Während das Kerngeschäft mit Mode und Lederwaren noch um 2 % auf 8,5 Milliarden € schrumpfte, wuchs LVMH in anderen Segmenten deutlich. Besonders Parfüm, Schmuck und Spirituosen trugen zur Stabilisierung bei. Damit zeigt sich: Die breite Markenbasis von LVMH fängt konjunkturelle Schwächen erfolgreich ab.

💰 EU-Strafe: Ein Dämpfer mit begrenztem Einfluss

Weniger erfreulich sind die Nachrichten über eine EU-Wettbewerbsstrafe in Höhe von rund 150 Millionen Euro. Die LVMH-Töchter Gucci, Chloé und Loewe hatten ihren Händlern jahrelang Preisvorgaben gemacht und Rabattaktionen verboten – ein klarer Verstoß gegen Wettbewerbsregeln.

Trotzdem reagierten Anleger gelassen: Die LVMH Aktie legte am Tag der Bekanntgabe sogar zweistellig zu. Denn die finanziellen Auswirkungen sind gering, und alle Marken kooperierten mit den Behörden und haben die Praktiken beendet.

📊 Technischer Turnaround und positive Marktdynamik

Seit dem Tiefpunkt im Juni hat die LVMH Aktie bereits +35 % zugelegt. Aktuell testet der Kurs die Widerstandszone zwischen 600 und 630 Euro. Wird dieser Bereich nachhaltig durchbrochen, wäre das ein starkes Kaufsignal.

Auch langfristig bleibt LVMH ein Qualitätswert: Die Dividendenrendite von 2,2 % und das durchschnittliche Dividendenwachstum von 15 % pro Jahr machen die Aktie besonders für langfristige Anleger interessant.

💡 Bewertung & Ausblick: Luxus bleibt gefragt

Nach der Übertreibung der letzten Jahre – der Kurs hatte sich zwischen März 2024 und Juni 2025 fast halbiert – erscheint die Aktie nun unterbewertet. LVMH profitiert langfristig von:

der weltweiten Wiederbelebung der Luxusnachfrage ,

seiner starken Markenmacht (Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Tiffany & Co.),

und einer stabilen Finanzbasis.

Damit dürfte die Aktie auch künftig von einer anziehenden Konsumstimmung profitieren.

Performance LVMH Aktie

🧭 Fazit: Die LVMH Aktie bleibt ein Luxuswert mit Potenzial

Die aktuell veröffentlichten Quartalszahlen zeigen: LVMH hat die Wende geschafft. Die Aktie reagiert mit starker Performance, und auch die EU-Strafe kann den positiven Trend nicht stoppen. Für Anleger, die auf Qualität, Markenstärke und langfristiges Dividendenwachstum setzen, ist die LVMH Aktie ein spannendes Investment mit Erholungspotenzial.

LVMH Aktie Chart (H1)

LVMH Aktie Chart (H1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025.

❓ Häufige Fragen zur LVMH Aktie (FAQ)

💎 1. Warum ist die LVMH Aktie aktuell im Aufwind?

Die LVMH Aktie profitiert von besser als erwarteten Quartalszahlen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 organisch um 1 %, nachdem zuvor ein Rückgang von 4 % verzeichnet worden war. Analysten hatten mit einem Minus gerechnet, was die positive Überraschung erklärt. Zudem signalisieren steigende Margen und stabile Nachfrage in anderen Geschäftsbereichen eine Trendwende beim Luxuskonzern.

📈 2. Wie hat sich der Kurs der LVMH Aktie zuletzt entwickelt?

Seit dem 3-Jahrestief im Juni 2025 hat die LVMH Aktie rund +35 % zugelegt. Der Kurs befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und testet aktuell die Widerstandszone zwischen 600 € und 630 €. Wird dieser Bereich durchbrochen, gilt das als starkes Kaufsignal.

⚖️ 3. Welche Auswirkungen hat die EU-Strafe auf LVMH?

Die EU-Kommission verhängte gegen die LVMH-Töchter Gucci, Chloé und Loewe eine Strafe von insgesamt 150 Mio. € wegen Preisabsprachen. Finanziell ist das für den Konzern jedoch kaum relevant. Anleger reagierten gelassen, da LVMH mit den Behörden kooperierte und die beanstandeten Praktiken längst beendet hat.

💰 4. Ist die LVMH Aktie derzeit kaufenswert?

Viele Analysten sehen in der LVMH Aktie aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Nach dem Kursrückgang der letzten Jahre erscheint der Wert unterbewertet. Die Kombination aus starker Markenmacht, globaler Nachfrage und solidem Dividendenwachstum (Ø 15 % pro Jahr) macht LVMH für langfristige Anleger interessant.

📊 5. Wie hoch ist die Dividendenrendite der LVMH Aktie?

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 2,2 %, allerdings wächst die Dividende kontinuierlich. In den letzten zehn Jahren konnte LVMH die Ausschüttung im Schnitt um 15 % pro Jahr erhöhen – ein starkes Signal für Dividenden- und Qualitätsinvestoren.

🌍 6. Welche Marken gehören zu LVMH?

Zum LVMH-Konzern gehören über 70 Luxusmarken, darunter bekannte Namen wie Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Tiffany & Co., Fendi, Moët & Chandon und Sephora. Diese Markenvielfalt verschafft dem Unternehmen eine starke Marktposition und hilft, konjunkturelle Schwächen einzelner Segmente auszugleichen.

🔮 7. Wie sind die Zukunftsaussichten der LVMH Aktie?

Langfristig bleibt die Nachfrage nach Luxusgütern robust, insbesondere in Asien und den USA. Mit einer breiten Markenbasis, hoher Preissetzungsmacht und globaler Reichweite ist LVMH gut aufgestellt. Analysten erwarten, dass sich die Erholung 2026 fortsetzen könnte – vorausgesetzt, die Weltwirtschaft bleibt stabil.