Die Kakaopreise verharren seit längerer Zeit nahe der Marke von 8.000 US-Dollar pro Tonne. Die Ernte der Zwischengabe hat kürzlich begonnen, allerdings werden die Lieferungen aus dieser Saison erst später im Jahr verfügbar sein. Derzeit wird der Markt weiterhin mit Kakao aus der Haupternte beliefert, der bereits verarbeitet wurde, beispielsweise durch Trocknung und Fermentierung.

Jüngsten Daten zufolge sind die Kakaolieferungen in ivorischen Häfen gegenüber dem Vorjahr um 10,7 % auf 1,45 Millionen Tonnen gestiegen. Dieser moderate Aufschwung folgt jedoch auf eine äußerst enttäuschende Vorjahresperiode. Darüber hinaus deutet ein Angebotsüberschuss von 35 % im Dezember darauf hin, dass die folgenden Ernten weniger robust ausfielen. Die ersten Prognosen der Internationalen Kakao-Organisation (ICCO) gingen von einem weltweiten Produktionsanstieg von etwa 8 % für die Saison auf 4,84 Millionen Tonnen aus.

Die Kakaoproduktion wird in dieser Saison zwar voraussichtlich steigen, könnte jedoch hinter den ursprünglichen optimistischen Prognosen der ICCO zurückbleiben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Auch die Dynamik auf der Nachfrageseite verdient Beachtung. Stark dezimierte Lagerbestände deuten darauf hin, dass die vor dem deutlichen Preisanstieg der letzten Jahre erworbenen günstigeren Vorräte zur Neige gehen. Zwar ist ein gewisser Nachfragerückgang zu beobachten, der sich vor allem in Anpassungen des Kakaogehalts in Produkten niederschlägt, dieser bleibt jedoch relativ begrenzt. Die Verarbeitungsdaten für Europa für das erste Quartal zeigten einen Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr auf 353.500 Tonnen, was besser als der erwartete Rückgang von 5 % ausfiel. In ähnlicher Weise erreichten die Verarbeitungsmengen in Asien 214.000 Tonnen, was einem Rückgang von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ebenfalls weniger stark ausfiel als der erwartete Rückgang von 5 %.

Daten zur Kakaoverarbeitung in Europa. Quelle: ECA

Angesichts der Möglichkeit, dass die Produktion hinter den Erwartungen zurückbleibt und sich die Nachfrage als widerstandsfähiger erweist, könnte der erwartete Angebotsüberschuss deutlich geringer ausfallen. Frühere Prognosen gingen von einem ausgeglichenen Markt aus, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Szenario bald wieder aktuell wird, zumal die aktuellen Kakaopreise für Verarbeiter im Vergleich zu vor einigen Monaten wieder akzeptabler sind.

Der derzeitige Angebotsüberschuss wird auf 142.000 Tonnen geschätzt; aufgrund aktueller Informationen wird die ICCO diese Prognosen jedoch voraussichtlich in naher Zukunft nach unten korrigieren. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Angesichts des im Vergleich zum Vorjahr etwas stärkeren Angebots in dieser Saison verzeichnen die Börsenbestände eine saisonale Erholung. Angesichts der historischen Muster ist dies nicht ungewöhnlich. In den letzten zehn Jahren war nur im Jahr 2024 ein Rückgang der Bestände in den ersten beiden Quartalen zu verzeichnen. Dennoch könnte ein anhaltender starker Anstieg der Bestände bis Mai und Anfang Juni auf einen echten Nachfragerückgang und eine grundlegende Veränderung des Marktes hindeuten. Derzeit gibt es jedoch keinen zwingenden Grund, davon abzuweichen, dies als typische saisonale Schwankung zu betrachten. Es ist anzumerken, dass die Produktionsprognose für die Zwischenernte in Côte d'Ivoire 400.000 Tonnen vorsieht, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Kakaobestände steigen entsprechend den saisonalen Mustern. In der Regel endet das Bestandswachstum um den Übergang von Mai zu Juni. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der Markt bleibt außergewöhnlich illiquide, was sich an den geringen Long- und Short-Positionen an der New Yorker Börse zeigt. In diesem Jahr kam es zu einem weiteren deutlichen Rückgang der Positionen, was auf die Besorgnis der Spekulanten hinsichtlich möglicher Versorgungsengpässe hindeutet. Im vergangenen Jahr mussten Händler, die Lieferkontrakte an Verarbeiter verkauften und gleichzeitig auf dem lokalen Spotmarkt kauften, erhebliche Verluste hinnehmen oder Insolvenz anmelden.

Die geringe Anzahl offener Positionen unterstreicht die geringe Liquidität des Marktes. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Sollte die jährliche Veränderung der offenen Positionen als Frühindikator für die jährliche Preisentwicklung dienen, ist in den kommenden Monaten mit einer begrenzten Preisvolatilität zu rechnen. Bei einer Eins-zu-Eins-Korrelation (natürlich eine erhebliche Vereinfachung) wäre bis Juli mit einem Preisrückgang von 15 bis 20 % gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Damit läge die Preisspanne bei 7.400 bis 7.700 USD pro Tonne, was sehr nahe am aktuellen Niveau liegt und mit der Backwardation (Terminkontrakte werden unter dem Spotpreis gehandelt) zusammenhängen könnte. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Beziehung in den letzten zwei Jahren zwar in unterschiedlichem Maße bestand, aber keine Garantie für die nächsten zwei Jahre ist.

Die mangelnde Liquidität an den Märkten lässt darauf schließen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten konsolidieren dürften. Die Marke von 7.000 USD pro Tonne stellt eine starke technische Unterstützung dar, während 8.000 USD derzeit von den Käufern verteidigt wird. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Interessanterweise ist die Terminkurve nun deutlich flacher als vor einem Jahr, was jedoch nicht allein auf einen Rückgang der kurzfristigen Kontrakte zurückzuführen ist. Während kurzfristige Kontrakte gefallen sind, sind längerfristige Kontrakte gleichzeitig gestiegen. Der September-Kontrakt wird bei 7.800 USD gehandelt, während der März-2025-Kontrakt bei 7.200 USD und der März-2027-Kontrakt bei fast 7.000 USD liegt. Dies deutet auf einen ausgeglicheneren Markt hin, lässt aber auch vermuten, dass das hohe Preisniveau wahrscheinlich anhalten wird.

Auf dem Chart zeichnet sich innerhalb der Spanne von 7.700 bis 8.000 US-Dollar pro Tonne eine mögliche Saucer-Bottom-Formation ab. Sollte die Ernte zur Saisonmitte tatsächlich enttäuschend ausfallen, könnte der Preis versuchen, das jüngste lokale Hoch von über 9.000 US-Dollar pro Tonne zu erreichen. Ein starker Widerstand, der mit dem Höchststand vom Juni 2024 und dem Tiefststand vom Dezember 2024 zusammenhängt, liegt bei 10.000 USD pro Tonne.

Quelle: xStation5 von XTB

