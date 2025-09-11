Klarna Aktie nach Börsengang im Fokus – Aktien kaufen oder abwarten? 💳

Einleitung Die Klarna Aktie hat ein starkes Debüt an der Wall Street hingelegt. Der schwedische Zahlungsdienstleister, bekannt für sein „Buy now, pay later“-Modell, startete mit einem deutlichen Kursplus in den Handel. Anleger fragen sich nun: Sollte man Klarna Aktien kaufen oder ist Vorsicht geboten? ► Klarna | WKN: A414N7 | ISIN: GB00BMHVL512 | Ticker: KLAR ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starkes Börsendebüt Ausgabepreis: 40 USD je Aktie

Handelsstart: 52 USD , kurzzeitig bis 53,99 USD

Schlusskurs: 46,50 USD

Börsenwert: 15,1 Mrd. USD 💡 Klarna als Fintech-Pionier Bekannt durch Ratenzahlung statt Kartenzahlung

Expansion in die USA seit 2019

Marke stark etabliert – entscheidender Vorteil im Fintech-Sektor ⚠️ Chancen & Risiken für Anleger Umsatz Q2 2025: 823 Mio. USD (+21 %)

Verlust: -52 Mio. USD , vor allem durch hohe KI-Investitionen

CEO räumt ein, dass Übertreibungen beim KI-Einsatz die Service-Qualität beeinträchtigt haben

📊 Fundamentaldaten zur Klarna Aktie Kennzahl Wert / Info Ausgabepreis 40 USD Börsenwert beim IPO 15,1 Mrd. USD Umsatz (Q2 2025) 823 Mio. USD (+21 %) Verlust (Q2 2025) -52 Mio. USD Geschäftsmodell Buy now, pay later (BNPL)

🧠 Fazit: Klarna Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Klarna Aktie ist nach ihrem IPO ein spannender Fintech-Titel mit großem Wachstumspotenzial, insbesondere durch die Expansion in die USA und den Boom im Online-Shopping. Allerdings belasten Verluste und operative Probleme durch KI-Übertreibungen das Bild. Wer langfristig denkt, kann Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil – Vorsicht ist geboten. Klarna Aktie Chartanalyse – 5-Minuten: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Klarna Aktie startete mit einem Ausgabepreis von 40 USD und legte am ersten Handelstag zeitweise bis auf 53,99 USD zu – ein Plus von rund 30 %. 2. Sollte man jetzt Klarna Aktien kaufen?

Langfristig ist Klarna dank seines etablierten „Buy now, pay later“-Modells und der Expansion in die USA spannend. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch volatil, sodass Rücksetzer bessere Einstiegsmöglichkeiten bieten könnten. 3. Welche Chancen bietet die Klarna Aktie?

Klarna profitiert vom Boom im Online-Shopping und baut seine Marktposition in den USA stetig aus. Zudem könnte das Geschäftsmodell im Fintech-Sektor weitere Marktanteile gewinnen. 4. Welche Risiken gibt es bei der Klarna Aktie?

Das Unternehmen schreibt aktuell noch Verluste (Q2 2025: -52 Mio. USD) und steht durch hohe Investitionen, u. a. in KI, unter Druck. Zudem ist der Wettbewerb im Zahlungsverkehr intensiv. 5. Wie sehen die fundamentalen Zahlen von Klarna aus?

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Klarna einen Umsatz von 823 Mio. USD (+21 %), verzeichnete aber gleichzeitig einen Verlust von 52 Mio. USD. Der Börsenwert nach dem IPO lag bei rund 15,1 Mrd. USD.

