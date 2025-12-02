Kohl’s Aktie: Überraschungsgewinn & CEO-Wechsel – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🛍️

- Überraschungsgewinn statt erwartetem Verlust
- Neuer CEO Michael Bender stärkt Vertrauen der Anleger
- Kohl’s Aktie outperformt den gesamten Retail-Sektor
- Überraschungsgewinn statt erwartetem Verlust
- Neuer CEO Michael Bender stärkt Vertrauen der Anleger
- Kohl’s Aktie outperformt den gesamten Retail-Sektor
Die Kohl’s Aktie sorgt für Aufsehen: Nach überraschend starken Quartalszahlen und der Ernennung eines neuen permanenten CEOs schoss der Kurs kräftig in die Höhe. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen deutlich, und der massive Kurssprung zeigt, wie stark der Markt auf den Turnaround des Einzelhändlers setzt. Doch ist das bereits ein Signal, jetzt Aktien zu kaufen – oder bleibt Vorsicht angebracht?
► Kohl's WKN: 884195 | ISIN: US5002551043 | Ticker: KSS.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📊 1. Überraschungsgewinn statt erwartetem Verlust
Kohl’s meldete für das dritte Quartal:
-
Bereinigter Gewinn: 0,10 USD pro Aktie
-
Erwartet wurden: –0,19 USD Verlust
-
Umsatz: 3,58 Mrd. USD
-
Comparable Sales: –1,7 % (trotzdem besser als erwartet)
Die Aktie reagierte mit einem Sprung von 43 % – dem stärksten Anstieg seit Juli 2024.
👔 2. Neuer CEO Michael Bender stärkt Vertrauen der Anleger
Einen Tag vor den Quartalszahlen wurde Interims-CEO Michael Bender zum permanenten CEO ernannt.
Wichtig:
-
Vorgänger Ashley Buchanan wurde entlassen
-
Bender führt seit Monaten den Turnaround-Plan weiter
-
Fokus auf margenstärkere Kategorien wie Schmuck & Eigenmarken
-
CEO betont „klar erkennbare Fortschritte“ im 2025-Transformationsplan
Der Führungswechsel wird vom Markt klar positiv bewertet.
📈 3. Kohl’s Aktie outperformt den gesamten Retail-Sektor
Mit dem jüngsten Kurssprung hat die Aktie:
-
YTD +60 % erreicht
-
Retail-Konkurrenz und den S&P 500 deutlich übertroffen
-
Innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal einen +40%-Tag verzeichnet
Im Juli stieg die Aktie sogar ohne News – ein Zeichen für hohe Volatilität und verstärktes Interesse spekulativer Trader.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.
Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
📌 Fazit: Kohl’s Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die Kohl’s Aktie zeigt beeindruckende Stärke: Überraschungsgewinne, ein glaubwürdiger CEO-Wechsel und operative Verbesserungen heben das Vertrauen der Anleger. Der Markt honoriert die Fortschritte im Turnaround-Plan deutlich.
👉 Pro Kaufargumente:
-
Starkes Quartal, deutlich über Erwartung
-
CEO Bender bringt Stabilität & Vertrauen
-
Umsatz- & Margenverbesserungen sichtbar
-
Outperformance gegenüber S&P 500 & Retail-Peers
👉 Risiken:
-
Comparable Sales weiterhin im Minus
-
Retail-Sektor bleibt generell volatil
-
Turnaround noch nicht vollständig abgeschlossen
Fazit:
Für Anleger, die antizyklisch Aktien kaufen und an einen nachhaltigen Turnaround glauben, könnte die Kohl’s Aktie eine spannende Chance bieten. Kurzfristige Schwankungen sollten jedoch einkalkuliert werden.
Kohl's Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ zur Kohl's Aktie
FAQ 1: Warum ist die Kohl’s Aktie gestiegen?
Die Kohl’s Aktie stieg um 43 %, weil das Unternehmen statt des erwarteten Verlusts einen Gewinn meldete und einen neuen permanenten CEO vorstellte. Diese Kombination stärkt das Vertrauen in den Turnaround.
FAQ 2: Sollte man jetzt Kohl’s Aktien kaufen?
Kohl’s könnte für Turnaround-Anleger attraktiv sein, da Gewinne, CEO-Wechsel und operative Verbesserungen positive Signale setzen. Allerdings bleibt der Einzelhandel volatil und birgt Risiken.
FAQ 3: Wie waren die aktuellen Kohl’s Quartalszahlen?
• Gewinn: 0,10 USD pro Aktie
• Erwartet: –0,19 USD
• Umsatz: 3,58 Mrd. USD
• Comparable Sales: –1,7 % (besser als erwartet)
FAQ 4: Warum ist der CEO-Wechsel für Anleger wichtig?
Michael Bender bringt operative Erfahrung und soll den 2025-Transformationsplan konsequent umsetzen. Der Markt sieht darin ein stabiles, glaubwürdiges Turnaround-Signal.
FAQ 5: Wie hat die Kohl’s Aktie im Jahresverlauf performt?
Die Aktie liegt YTD rund +60 % und hat innerhalb eines Jahres bereits zwei Kursanstiege von über 40 % an einem Tag verzeichnet.
FAQ 6: Welche Risiken gibt es bei der Kohl’s Aktie?
• Retail-Sektor bleibt volatil
• Sinkende Comparable Sales
• Hohe Konkurrenz im US-Mittelpreissegment
• Erfolg des Turnaround-Plans noch nicht garantiert
DAX: Kurzfristiger Ausblick bleibt bullisch! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Bitcoin Prognose: Zinsentscheid im Fokus – entscheidet die FED über den nächsten Trend? ₿
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Gold, Nasdaq 100, USDCHF
Gold Analyse & Prognose 🟡 Bullische Grundstruktur bleibt! - Wochenausblick zum Goldpreis
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.