Kohl’s Aktie: Überraschungsgewinn & CEO-Wechsel – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🛍️

Die Kohl’s Aktie sorgt für Aufsehen: Nach überraschend starken Quartalszahlen und der Ernennung eines neuen permanenten CEOs schoss der Kurs kräftig in die Höhe. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen deutlich, und der massive Kurssprung zeigt, wie stark der Markt auf den Turnaround des Einzelhändlers setzt. Doch ist das bereits ein Signal, jetzt Aktien zu kaufen – oder bleibt Vorsicht angebracht?

► Kohl's WKN: 884195 | ISIN: US5002551043 | Ticker: KSS.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📊 1. Überraschungsgewinn statt erwartetem Verlust

Kohl’s meldete für das dritte Quartal:

Bereinigter Gewinn: 0,10 USD pro Aktie

Erwartet wurden: –0,19 USD Verlust

Umsatz: 3,58 Mrd. USD

Comparable Sales: –1,7 % (trotzdem besser als erwartet)

Die Aktie reagierte mit einem Sprung von 43 % – dem stärksten Anstieg seit Juli 2024.

👔 2. Neuer CEO Michael Bender stärkt Vertrauen der Anleger

Einen Tag vor den Quartalszahlen wurde Interims-CEO Michael Bender zum permanenten CEO ernannt.

Wichtig:

Vorgänger Ashley Buchanan wurde entlassen

Bender führt seit Monaten den Turnaround-Plan weiter

Fokus auf margenstärkere Kategorien wie Schmuck & Eigenmarken

CEO betont „klar erkennbare Fortschritte“ im 2025-Transformationsplan

Der Führungswechsel wird vom Markt klar positiv bewertet.

📈 3. Kohl’s Aktie outperformt den gesamten Retail-Sektor

Mit dem jüngsten Kurssprung hat die Aktie:

YTD +60 % erreicht

Retail-Konkurrenz und den S&P 500 deutlich übertroffen

Innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal einen +40%-Tag verzeichnet

Im Juli stieg die Aktie sogar ohne News – ein Zeichen für hohe Volatilität und verstärktes Interesse spekulativer Trader.

📌 Fazit: Kohl’s Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Kohl’s Aktie zeigt beeindruckende Stärke: Überraschungsgewinne, ein glaubwürdiger CEO-Wechsel und operative Verbesserungen heben das Vertrauen der Anleger. Der Markt honoriert die Fortschritte im Turnaround-Plan deutlich.

👉 Pro Kaufargumente:

Starkes Quartal, deutlich über Erwartung

CEO Bender bringt Stabilität & Vertrauen

Umsatz- & Margenverbesserungen sichtbar

Outperformance gegenüber S&P 500 & Retail-Peers

👉 Risiken:

Comparable Sales weiterhin im Minus

Retail-Sektor bleibt generell volatil

Turnaround noch nicht vollständig abgeschlossen

Fazit:

Für Anleger, die antizyklisch Aktien kaufen und an einen nachhaltigen Turnaround glauben, könnte die Kohl’s Aktie eine spannende Chance bieten. Kurzfristige Schwankungen sollten jedoch einkalkuliert werden.

Kohl's Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Kohl's Aktie

FAQ 1: Warum ist die Kohl’s Aktie gestiegen?

Die Kohl’s Aktie stieg um 43 %, weil das Unternehmen statt des erwarteten Verlusts einen Gewinn meldete und einen neuen permanenten CEO vorstellte. Diese Kombination stärkt das Vertrauen in den Turnaround.

FAQ 2: Sollte man jetzt Kohl’s Aktien kaufen?

Kohl’s könnte für Turnaround-Anleger attraktiv sein, da Gewinne, CEO-Wechsel und operative Verbesserungen positive Signale setzen. Allerdings bleibt der Einzelhandel volatil und birgt Risiken.

FAQ 3: Wie waren die aktuellen Kohl’s Quartalszahlen?

• Gewinn: 0,10 USD pro Aktie

• Erwartet: –0,19 USD

• Umsatz: 3,58 Mrd. USD

• Comparable Sales: –1,7 % (besser als erwartet)

FAQ 4: Warum ist der CEO-Wechsel für Anleger wichtig?

Michael Bender bringt operative Erfahrung und soll den 2025-Transformationsplan konsequent umsetzen. Der Markt sieht darin ein stabiles, glaubwürdiges Turnaround-Signal.

FAQ 5: Wie hat die Kohl’s Aktie im Jahresverlauf performt?

Die Aktie liegt YTD rund +60 % und hat innerhalb eines Jahres bereits zwei Kursanstiege von über 40 % an einem Tag verzeichnet.

FAQ 6: Welche Risiken gibt es bei der Kohl’s Aktie?

• Retail-Sektor bleibt volatil

• Sinkende Comparable Sales

• Hohe Konkurrenz im US-Mittelpreissegment

• Erfolg des Turnaround-Plans noch nicht garantiert