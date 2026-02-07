Das Wichtigste in Kürze Bitcoin aktuell stark gefallen

Kein reines Krypto-Problem

Rebound-Potenzial vorhanden

Krypto News: Bruch der 80.000 USD und Crash bis 60.000 USD. Ursachen, Risiken & Rebound-Potenzial – was steckt hinter dem Crash? Die jüngsten Krypto News sorgen für Aufsehen: Bitcoin aktuell notiert deutlich unter wichtigen charttechnischen Unterstützungen. Nachdem bereits in der Vorwoche ein Bruch der Zone um 80.000 US-Dollar befürchtet wurde, kam es in den vergangenen Handelstagen zu einer massiven Abwärtsbewegung. Bitcoin hielt nicht im Bereich von 72.000/73.000 US-Dollar, sondern rutschte dynamisch bis in Regionen um 60.000 US-Dollar ab. Damit hat sich der Bitcoin-Preis ausgehend vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar im Oktober mehr als halbiert – ein drastischer Einschnitt für Anleger und Trader. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jens Klatt 🔑 Drei Key Takeaways aus den aktuellen Krypto News Bitcoin aktuell stark gefallen: Bruch der 80.000er-Zone löste eine beschleunigte Abwärtsbewegung aus.

Kein reines Krypto-Problem: Der Crash ist eng mit der Korrektur bei Tech- und KI-Aktien verknüpft.

Rebound-Potenzial vorhanden: Ein technischer Bounce bleibt trotz übergeordnetem Short-Modus möglich. 📉 Bitcoin aktuell: Warum der Markt so stark unter Druck steht Rund um den Bitcoin-Crash kursieren zahlreiche Spekulationen: Haben große Akteure wie Strategy (Michael Saylor) Bitcoin verkauft?

Sind Ängste vor Quantencomputern der Auslöser?

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 07.02.2026:

Rebound-Ziel: oberhalb davon Potenzial bis etwa 85.000 US-Dollar

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News ❓ Warum ist Bitcoin aktuell so stark gefallen? Bitcoin aktuell ist stark gefallen, weil Risikoassets weltweit unter Druck geraten sind. Besonders die Korrektur bei Tech- und KI-Aktien führte zu Kapitalabflüssen, von denen auch der Kryptomarkt betroffen war. Es handelt sich dabei nicht um ein reines Bitcoin-spezifisches Problem. ❓ Welche Unterstützungen sind bei Bitcoin aktuell wichtig? Wichtige Unterstützungen liegen derzeit im Bereich um 60.000 US-Dollar. Darüber hinaus gelten Zonen bei 72.000/73.000 US-Dollar sowie 75.000/76.000 US-Dollar als entscheidend für eine mögliche Stabilisierung. ❓ Ist der Bitcoin-Trend aktuell bullish oder bearish? Der übergeordnete Trend bei Bitcoin aktuell ist bearish. Solange sich der Kurs nicht nachhaltig über wichtige Widerstandsmarken zurückarbeitet, bleiben Long-Positionen eher antizyklische Trades. ❓ Gibt es aktuell Chancen auf einen Rebound bei Bitcoin? Ja, trotz des bearishen Gesamtbildes besteht kurzfristig Rebound-Potenzial. Nach starken Abwärtsbewegungen kommt es häufig zu technischen Gegenbewegungen, insbesondere wenn der Markt überverkauft ist. ❓ Welche Faktoren beeinflussen die aktuellen Krypto News? Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Entwicklung an den Aktienmärkten, insbesondere bei Tech- und KI-Werten, geldpolitische Erwartungen sowie die allgemeine Risikobereitschaft der Investoren.

