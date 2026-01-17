- Bitcoin erholt sich nach Inflationsdaten
- Entscheidende Widerstands- und Unterstützungszonen
- Makro-Events als mögliche Impulsgeber
Krypto News: Bitcoin aktuell zurück über 90.000 US-Dollar - reicht die Erholung für neue Hochs?
Die Krypto News werden aktuell klar von Bitcoin dominiert. Die größte Kryptowährung der Welt konnte in den vergangenen Tagen die psychologisch wichtige Marke von 90.000 US-Dollar zurückerobern. Unterstützt wurde die Bewegung durch schwächer als erwartete US-Inflationsdaten, die kurzfristig für Auftrieb sorgten. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild bei Bitcoin aktuell von Zurückhaltung und Konsolidierung geprägt.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Key Takeaways – Bitcoin aktuell
📈 1. Bitcoin erholt sich nach Inflationsdaten
Nach Veröffentlichung der US-Inflationszahlen kam Bewegung in den Markt:
📊 Kerninflation USA: 2,6 % (unter Erwartung)
🚀 Bitcoin stieg in der Folge in Richtung 95.000 US-Dollar
⏫ Zwischenhoch bei rund 98.000 US-Dollar
🔄 Aktuelle Konsolidierung leicht oberhalb von 95.000 US-Dollar
Kurzfristig sorgten die Daten für ein bullishes Aufbegehren, das jedoch bislang nicht nachhaltig bestätigt wurde.
⚖️ 2. Entscheidende Widerstands- und Unterstützungszonen
Charttechnisch bleibt Bitcoin in einer sensiblen Phase:
🟥 Widerstand: ca. 103.000 US-Dollar
📌 Bereich des volumen-gewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der Allzeithochs
🟩 Unterstützung: Zone um 85.000 US-Dollar
⚠️ Unterhalb droht ein erneuter Test tieferer Niveaus
Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 103.000 US-Dollar würde aus technischer Sicht eine echte Trendwende signalisieren.
🧠 3. Makro-Events als mögliche Impulsgeber
Neue Krypto News könnten aus dem makroökonomischen Umfeld kommen:
📅 US-BIP-Daten: Donnerstag
📊 Verbrauchervertrauen Uni Michigan: Freitag
🏦 Fokus auf Auswirkungen auf Zinsstrukturkurve & FED-Politik
🤔 Kurzfristig jedoch begrenztes Überraschungspotenzial erwartet
Daher bleibt der Handel bei Bitcoin aktuell zunächst eher richtungslos, mit leichter Tendenz zu einem erneuten Test der 100.000-US-Dollar-Marke.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 17.01.2026:
📌 Fazit: Bitcoin aktuell zwischen Erholung und Zurückhaltung
Die aktuellen Krypto News zeigen: Bitcoin hat sich stabilisiert, aber noch keinen klaren Trendwechsel vollzogen. Die Rückeroberung der 90.000er-Marke ist positiv zu werten, reicht jedoch nicht aus, um von einer nachhaltigen bullischen Phase zu sprechen.
🟢 Chancen
Stabilisierung über 90.000 US-Dollar
Potenzial für erneuten Test der 100.000er-Marke
Unterstützung durch moderatere Inflationsdaten
🔴 Risiken
Widerstand bei 103.000 US-Dollar bleibt dominant
Rücksetzer in Richtung 85.000 US-Dollar möglich
Fehlende Impulse von Makro-Seite
Fazit:
Bitcoin aktuell bleibt in einer Konsolidierungsphase mit leichter Aufwärtstendenz. Trader sollten Schlüsselmarken eng verfolgen und sich auf einen weiterhin volatilen, aber impulslosen Markt einstellen.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News
Was sind Krypto News?
Krypto News umfassen aktuelle Nachrichten, Analysen und Marktbewegungen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und den gesamten Kryptomarkt.
Warum steht Bitcoin aktuell im Fokus?
Bitcoin steht aktuell im Fokus, da der Kurs wieder über wichtige psychologische Marken gestiegen ist und makroökonomische Daten wie Inflation und Zinserwartungen neue Impulse liefern.
Wie steht Bitcoin aktuell?
Bitcoin bewegt sich aktuell in einer Konsolidierungsphase nach einer Erholung. Entscheidend sind Widerstände im Bereich der letzten Hochs sowie Unterstützungen im mittelfristigen Trend.
Welche Faktoren beeinflussen den Bitcoin-Kurs aktuell?
Der Bitcoin-Kurs wird aktuell vor allem von US-Inflationsdaten, Zinserwartungen der Fed, makroökonomischen Kennzahlen sowie der Marktstimmung im Kryptosektor beeinflusst.
Ist Bitcoin aktuell bullisch oder bärisch?
Kurzfristig zeigt Bitcoin eine leichte Aufwärtstendenz, befindet sich jedoch weiterhin in einer neutralen bis volatilen Marktphase ohne klaren Trend.
Für wen ist Bitcoin aktuell interessant?
Bitcoin ist aktuell besonders für Trader interessant, die auf kurzfristige Bewegungen setzen, sowie für langfristige Investoren, die Schlüsselzonen für mögliche Einstiege beobachten.
