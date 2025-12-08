Bitcoin Prognose & Krypto News: Marktanalyse zu BTC, Ethereum und ETF-Strömen

- Bitcoin Prognose positiv, aber volatil: Steigende lokale Tiefpunkte und ein mögliches Flaggenmuster deuten auf eine Rückkehr in den Aufwärtstrend hin; entscheidend sind die Zonen bei 93.000–100.000 USD.
- Krypto News: ETF-Abflüsse belasten den Markt: Bitcoin-ETFs verzeichneten in den letzten fünf Wochen über 2,7 Mrd. USD an Abflüssen – der institutionelle Druck bleibt hoch.
- On-Chain-Daten zeigen versteckte Stärke: Trotz schwacher Kurse steigt die Liveliness, was auf anhaltende, aber im Preis noch nicht sichtbare Nachfrage großer Marktteilnehmer hinweist.
Die Kryptomärkte starten stabil in die neue Handelswoche. Trotz des deutlichen Rücksetzers am Freitag, der den Bitcoin-Kurs auf rund 87.000 USD drückte, kam es am Wochenende nicht zu einem erneuten Ausverkauf. Die Nachfrage zieht langsam wieder an, unterstützt von einer positiven Stimmung an der Wall Street sowie einem schwächeren US-Dollar.
►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
In den vergangenen fünf Wochen verzeichneten Bitcoin-ETFs jedoch Abflüsse von über 2,7 Milliarden USD. Allein am Donnerstag flossen 113 Millionen USD aus BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) ab; am Freitag lagen die Zuflüsse bei etwas über 50 Millionen USD. Damit ergibt sich die sechste Woche in Folge mit negativen Nettoflüssen – ein relevanter Faktor für jede aktuelle Bitcoin Prognose.
Bitcoin Prognose: Technische Analyse (D1, H1)
Der Bitcoin-Kurs erholt sich zu Wochenbeginn nach den jüngsten Rückgängen. Das Chartbild zeigt steigende lokale Tiefpunkte, was auf einen möglichen Versuch hindeutet, den übergeordneten Aufwärtstrend zurückzuerobern.
Wichtige Widerstände:
-
93.000 USD
-
100.000 USD (inklusive EMA50)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf kurzfristiger Zeitebene könnte sich eine weitere Flaggenformation ausbilden. Anders als bei den zwei vorherigen Mustern hat der Kurs nun bereits zum dritten Mal die stündliche EMA50 überschritten, die zuvor als Widerstand fungierte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bullishes Szenario:
-
Ein Anstieg in den Bereich 93.000–94.000 USD könnte eine beschleunigte Bewegung Richtung 100.000 USD auslösen.
Bärisches Szenario:
-
Ein Rückfall unter 90.000 USD würde die Tür für eine deutliche Korrektur öffnen.
Krypto News: Bitcoin ETF-Ströme
Die ETF-Aktivität bleibt ein entscheidender Faktor für die Bitcoin Prognose. Trotz kurzfristiger Entlastung zeigen die Gesamtzuflüsse weiterhin ein negatives Bild. Institutionelle Investoren agieren vorsichtig, was sich auf die Marktstabilität auswirkt.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Ethereum Analyse (D1)
Ethereum bewegt sich über 3.150 USD, bleibt jedoch fast 50 % unter dem Allzeithoch von Oktober. Technische Indikatoren wie MACD und RSI weisen auf eine mögliche bullishe Dynamik hin.
Wichtige Marken für ETH:
-
Unterstützung: 2.850 USD
-
Bärisches Risiko: Bruch dieser Marke → Test von 2.600 USD
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
On-Chain-Daten: Relevante Unterstützungszonen
On-Chain-Analysen zeigen zwei zentrale Unterstützungsbereiche für Bitcoin:
-
88.000 USD – durchschnittlicher Kaufpreis aktiver Investoren
-
81.000 USD – durchschnittliche Kostenbasis aller BTC im Umlauf
Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Liveliness, die das Verhältnis zwischen ausgegebenen BTC und langfristigem Halten misst.
Quelle: Glassnode
Interpretation der aktuellen Liveliness-Daten:
-
Steigt typischerweise in Bullenmärkten.
-
Fällt bei nachlassender Nachfrage und zunehmender Akkumulation.
-
Derzeit steigend, obwohl der Preis schwächer ist → Hinweis auf anhaltende, aber noch nicht sichtbare Nachfrage.
Dies deutet darauf hin, dass größere Marktteilnehmer BTC akkumulieren – ein wichtiger Faktor für mittel- bis langfristige Bitcoin Prognosen.
Quelle: Glassnode
Marktspekulation: Futures-Aktivität bleibt verhalten
Das spekulative Interesse, gemessen an offenen Futures-Positionen, ist weiterhin rückläufig und liegt deutlich unter den Niveaus vor dem 10. Oktober. Dies signalisiert ein eher vorsichtiges Marktumfeld, in dem kurzfristige Rallys begrenzt sein könnten.
Quelle: Glassnode
