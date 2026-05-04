Microsoft Q3-Zahlen: Quartalszahlen schlagen Erwartungen! 🚀 Doch massive KI-Investitionen von 190 Mrd. $ belasten die Marge

Microsoft hat am Mittwoch Quartalsergebnisse vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und Gewinn übertroffen haben. Trotz des starken operativen Wachstums von 18 % im Vergleich zum Vorjahr blicken Anleger mit gemischten Gefühlen auf die massiven Investitionsausgaben für KI-Infrastruktur. Für Investoren, die aktuell die Microsoft Aktie analysieren oder neue Aktien kaufen möchten, stellt sich die Frage, wie die steigenden Kosten für Rechenzentren die langfristige Profitabilität beeinflussen.

► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Starke Finanzkennzahlen: Mit einem bereinigten Gewinn von 4,27 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 82,89 Milliarden US-Dollar wurden die Markterwartungen geschlagen.

KI als Wachstumstreiber: Der annualisierte KI-Umsatz ist um beeindruckende 123 % auf 37 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Explodierende Investitionskosten: Für 2026 prognostiziert Microsoft Investitionsausgaben in Höhe von 190 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch globale Speicherknappheit und den Ausbau der KI-Infrastruktur.

☁️ Cloud-Wachstum: Azure überzeugt die Wall Street

Das Herzstück für viele, die die Microsoft Aktie im Depot haben, bleibt die Azure-Cloud. Mit einem Umsatzwachstum von 40 % übertraf dieser Bereich die Prognosen der Analysten. Für das kommende vierte Geschäftsquartal stellt Finanzchefin Amy Hood ein weiteres Wachstum zwischen 39 % und 40 % in Aussicht. Auch das Segment „Productivity and Business Processes“, das Tools wie Office und LinkedIn umfasst, glänzte mit einem Umsatzplus von 17 % auf 35,01 Milliarden US-Dollar.

🤖 KI-Wetten: Copilot und die neue Ära mit OpenAI

Ein zentrales Argument für Anleger, die jetzt Aktien kaufen, ist die Marktführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz. Der „365 Copilot“ hat die Marke von 20 Millionen Lizenzen für kommerzielle Abonnements überschritten. Zudem hat Microsoft seine Beziehung zu OpenAI neu geordnet: Die exklusiven Rechte an Azure endeten zwar, dafür wurden die Umsatzbeteiligungszahlungen eingestellt. Microsoft behält bis 2032 lizenzgebührenfreien Zugriff auf das geistige Eigentum von OpenAI.

⚠️ Herausforderungen: Margendruck und Hardware-Flaute

Trotz der Erfolge im Softwarebereich gibt es Warnsignale. Die Bruttomarge sank auf 67,6 %, den niedrigsten Stand seit 2022, was auf die hohen Abschreibungskosten für Rechenzentren zurückzuführen ist. Während der PC-Markt laut Gartner-Schätzungen leicht wuchs, verzeichnete Microsofts Hardware-Sparte bei den Surface-Geräten und Windows-Lizenzen einen Umsatzrückgang. Zudem rechnet das Unternehmen für das nächste Quartal mit einer sinkenden operativen Marge von 46,3 % auf 44 %.

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🏁 Fazit: Microsoft Aktie zwischen KI-Euphorie und Kostendruck

Das abgelaufene Quartal unterstreicht die dominante Stellung von Microsoft im KI-Wettrüsten. Der massive Anstieg der Investitionsausgaben auf 190 Milliarden US-Dollar zeigt jedoch, dass dieser Vorsprung teuer erkauft wird. Wer die Microsoft Aktie als langfristiges Investment sieht, muss die Balance zwischen dem rasanten Wachstum der KI-Umsätze und dem gleichzeitigen Margendruck abwägen. Für Anleger, die jetzt Aktien kaufen wollen, bleibt Microsoft ein Basisinvestment im Tech-Sektor, das allerdings mit höheren operativen Kosten und geopolitischen Risiken konfrontiert ist.

Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Microsoft Aktie

Frage: Wie fielen die Quartalszahlen der Microsoft Aktie aus?

Antwort: Microsoft übertraf die Erwartungen mit einem bereinigten Gewinn von 4,27 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 82,89 Milliarden US-Dollar. Trotz des Wachstums von 18 % reagierten Anleger besorgt auf die massiv steigenden Investitionsausgaben für KI.

Frage: Warum steigen die Investitionskosten bei Microsoft so stark an?

Antwort: Für 2026 prognostiziert Microsoft Investitionsausgaben von 190 Milliarden US-Dollar. Gründe hierfür sind der massive Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur sowie steigende Kosten für Speicherkomponenten aufgrund der globalen KI-Nachfrage.

Frage: Wie entwickelt sich das KI-Geschäft von Microsoft?

Antwort: Das KI-Geschäft wächst rasant; der annualisierte Umsatz aus KI-Diensten stieg um 123 % auf 37 Milliarden US-Dollar. Zudem nutzen bereits über 20 Millionen Kunden den KI-Assistenten „365 Copilot“. Wer zukunftsorientiert Aktien kaufen möchte, sieht hier einen klaren Wachstumsmotor.