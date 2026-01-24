Krypto News im Fokus: Bitcoin unter Druck wichtige Kursmarken und FED-Entscheidung im Fokus - droht der nächste Abverkauf?

Die aktuellen Krypto News sorgen bei Anlegern für wachsende Unsicherheit. Vor allem die Bitcoin News der vergangenen Tage zeigen ein zunehmend angeschlagenes Marktumfeld. Makroökonomische Risiken, geopolitische Spannungen und ein schwaches technisches Bild setzen dem Kryptomarkt zu. Bitcoin konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen – trotz politischer Entspannungssignale. Wie kritisch ist die Lage wirklich?

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways aus den aktuellen Bitcoin News

Bitcoin bleibt technisch angeschlagen: Unterhalb der Zone von 102.000–103.000 USD dominieren die Bären.

Makro-Risiken belasten Risk Assets: Geopolitik und Zollandrohungen drücken auf die Marktstimmung.

Zentralbank-Fokus: Die kommende FED-Zinsentscheidung bleibt ein zentraler Trigger für neue Impulse.

📉 Bitcoin News: Schwache Kursentwicklung trotz Entspannungssignalen

In den letzten Tagen konnte Bitcoin nicht von einer temporären Beruhigung an den politischen Fronten profitieren. Zwar deuteten Aussagen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf eine Abschwächung der zuvor angekündigten US-Importzölle hin, doch blieb eine nachhaltige Erholung aus.

Aus charttechnischer Sicht ist insbesondere die Zone um 102.000 bis 103.000 US-Dollar entscheidend. Hier verläuft ein volumen-gewichteter Durchschnittspreis, der als klare Sentiment-Grenze interpretiert werden kann:

➡️ Oberhalb dieser Marke kontrollieren die Bullen den Markt

➡️ Unterhalb übernehmen die Bären – aktuell das dominierende Szenario

🧭 Technische Analyse: Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind

Die aktuellen Bitcoin News zeigen, dass ein erneuter Test tieferer Kursregionen realistisch bleibt. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückzuerobern, rücken folgende Zielzonen in den Fokus:

85.000 US-Dollar als erste wichtige Unterstützung

80.000 US-Dollar und tiefer bei anhaltendem Verkaufsdruck

Damit bleibt das kurzfristige Risiko eines bearishen Impulses erhöht.

🏦 Makro & Ausblick: FED-Entscheidung als möglicher Wendepunkt?

Fundamental richtet sich der Blick der Märkte in der kommenden Woche klar auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (FED). Kurzfristig werden jedoch keine starken Impulse erwartet. Relevanter dürften erst die Economic Projections und mögliche Zinssignale im März werden.

Bis dahin bleiben die Krypto News stark von makroökonomischen Entwicklungen und der Risikobereitschaft der Investoren abhängig.

🧠 Fazit: Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish geprägt

Die aktuellen Bitcoin News zeichnen ein angespanntes Bild: Solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt die Gefahr weiterer Kursrückgänge bestehen. Makro-Risiken und ein schwaches technisches Setup sprechen kurzfristig für Vorsicht.

👉 Für Anleger bedeutet das: Geduld, Risikomanagement und ein klarer Blick auf die Schlüsselmarken sind aktuell wichtiger denn je. Erst eine Rückkehr über 102.000–103.000 USD würde das Chartbild deutlich aufhellen.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

❓ Warum steht Bitcoin aktuell unter Druck?

Bitcoin leidet derzeit unter makroökonomischen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und einer schwachen technischen Ausgangslage. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, dominieren laut aktuellen Bitcoin News die Verkäufer.

❓ Welche Bitcoin-Kursmarken sind aktuell besonders wichtig?

Aus technischer Sicht gelten die Bereiche um 102.000–103.000 US-Dollar als zentrale Widerstandszone. Auf der Unterseite rücken Unterstützungen bei 85.000 US-Dollar sowie 80.000 US-Dollar in den Fokus.

❓ Welche Rolle spielt die FED für den Bitcoin-Kurs?

Die Geldpolitik der US-Notenbank ist ein entscheidender Faktor für Risk Assets. Zinserwartungen, Leitzinsentscheidungen und Economic Projections beeinflussen laut Krypto News die Liquidität und damit auch den Bitcoin-Kurs.

❓ Ist der aktuelle Bitcoin-Trend bearish oder bullish?

Kurzfristig ist der Trend eher bearish einzuschätzen, solange Bitcoin unter den zentralen Widerständen handelt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 102.000-US-Dollar-Zone würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

❓ Für wen ist Bitcoin aktuell interessant?

Bitcoin bleibt vor allem für langfristig orientierte Anleger interessant, die Volatilität akzeptieren und ein aktives Risikomanagement betreiben. Kurzfristig agierende Trader sollten die aktuellen Bitcoin News besonders aufmerksam verfolgen.