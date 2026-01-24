- Bitcoin bleibt technisch angeschlagen
- Makro-Risiken belasten Risk Assets
- Zentralbank-Fokus
Krypto News im Fokus: Bitcoin unter Druck wichtige Kursmarken und FED-Entscheidung im Fokus - droht der nächste Abverkauf?
Die aktuellen Krypto News sorgen bei Anlegern für wachsende Unsicherheit. Vor allem die Bitcoin News der vergangenen Tage zeigen ein zunehmend angeschlagenes Marktumfeld. Makroökonomische Risiken, geopolitische Spannungen und ein schwaches technisches Bild setzen dem Kryptomarkt zu. Bitcoin konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen – trotz politischer Entspannungssignale. Wie kritisch ist die Lage wirklich?
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei wichtige Key Takeaways aus den aktuellen Bitcoin News
-
Bitcoin bleibt technisch angeschlagen: Unterhalb der Zone von 102.000–103.000 USD dominieren die Bären.
-
Makro-Risiken belasten Risk Assets: Geopolitik und Zollandrohungen drücken auf die Marktstimmung.
-
Zentralbank-Fokus: Die kommende FED-Zinsentscheidung bleibt ein zentraler Trigger für neue Impulse.
📉 Bitcoin News: Schwache Kursentwicklung trotz Entspannungssignalen
In den letzten Tagen konnte Bitcoin nicht von einer temporären Beruhigung an den politischen Fronten profitieren. Zwar deuteten Aussagen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf eine Abschwächung der zuvor angekündigten US-Importzölle hin, doch blieb eine nachhaltige Erholung aus.
Aus charttechnischer Sicht ist insbesondere die Zone um 102.000 bis 103.000 US-Dollar entscheidend. Hier verläuft ein volumen-gewichteter Durchschnittspreis, der als klare Sentiment-Grenze interpretiert werden kann:
➡️ Oberhalb dieser Marke kontrollieren die Bullen den Markt
➡️ Unterhalb übernehmen die Bären – aktuell das dominierende Szenario
🧭 Technische Analyse: Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind
Die aktuellen Bitcoin News zeigen, dass ein erneuter Test tieferer Kursregionen realistisch bleibt. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückzuerobern, rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
-
85.000 US-Dollar als erste wichtige Unterstützung
-
80.000 US-Dollar und tiefer bei anhaltendem Verkaufsdruck
Damit bleibt das kurzfristige Risiko eines bearishen Impulses erhöht.
🏦 Makro & Ausblick: FED-Entscheidung als möglicher Wendepunkt?
Fundamental richtet sich der Blick der Märkte in der kommenden Woche klar auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (FED). Kurzfristig werden jedoch keine starken Impulse erwartet. Relevanter dürften erst die Economic Projections und mögliche Zinssignale im März werden.
Bis dahin bleiben die Krypto News stark von makroökonomischen Entwicklungen und der Risikobereitschaft der Investoren abhängig.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 24.01.2026:
🧠 Fazit: Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish geprägt
Die aktuellen Bitcoin News zeichnen ein angespanntes Bild: Solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt die Gefahr weiterer Kursrückgänge bestehen. Makro-Risiken und ein schwaches technisches Setup sprechen kurzfristig für Vorsicht.
👉 Für Anleger bedeutet das: Geduld, Risikomanagement und ein klarer Blick auf die Schlüsselmarken sind aktuell wichtiger denn je. Erst eine Rückkehr über 102.000–103.000 USD würde das Chartbild deutlich aufhellen.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News
❓ Warum steht Bitcoin aktuell unter Druck?
Bitcoin leidet derzeit unter makroökonomischen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und einer schwachen technischen Ausgangslage. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, dominieren laut aktuellen Bitcoin News die Verkäufer.
❓ Welche Bitcoin-Kursmarken sind aktuell besonders wichtig?
Aus technischer Sicht gelten die Bereiche um 102.000–103.000 US-Dollar als zentrale Widerstandszone. Auf der Unterseite rücken Unterstützungen bei 85.000 US-Dollar sowie 80.000 US-Dollar in den Fokus.
❓ Welche Rolle spielt die FED für den Bitcoin-Kurs?
Die Geldpolitik der US-Notenbank ist ein entscheidender Faktor für Risk Assets. Zinserwartungen, Leitzinsentscheidungen und Economic Projections beeinflussen laut Krypto News die Liquidität und damit auch den Bitcoin-Kurs.
❓ Ist der aktuelle Bitcoin-Trend bearish oder bullish?
Kurzfristig ist der Trend eher bearish einzuschätzen, solange Bitcoin unter den zentralen Widerständen handelt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 102.000-US-Dollar-Zone würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.
❓ Für wen ist Bitcoin aktuell interessant?
Bitcoin bleibt vor allem für langfristig orientierte Anleger interessant, die Volatilität akzeptieren und ein aktives Risikomanagement betreiben. Kurzfristig agierende Trader sollten die aktuellen Bitcoin News besonders aufmerksam verfolgen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.