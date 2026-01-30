Das Wichtigste in Kürze Quartalszahlen über Erwartungen treiben die Aktie auf ein neues Allzeithoch.

Aktien News: Lockheed Martin Aktie auf neuem Allzeithoch 🚀 Die Lockheed Martin Aktie steht im Mittelpunkt der aktuellen Aktien News. Der US-Rüstungskonzern hat seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und damit die Markterwartungen leicht übertroffen. In einem Umfeld historisch hoher geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben erreichte die Aktie nach Veröffentlichung der Ergebnisse ein neues Allzeithoch und legte zeitweise rund 4 % zu. ► Lockheed Martin WKN: 894648 | ISIN: US5398301094 | Ticker: LTM.US Drei Key Takeaways zur Lockheed Martin Aktie Quartalszahlen über Erwartungen treiben die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Raketensegment wächst rasant und profitiert von globalen Sicherheitsrisiken. Starker Ausblick und hoher Auftragsbestand sichern langfristige Visibilität. Starke Zahlen treiben die Lockheed Martin Aktie 📊 Lockheed Martin überzeugte sowohl auf Quartals- als auch auf Jahressicht: Q4 2025 – Kerndaten GAAP EPS: 5,80 USD (Erwartung: 5,75 USD)

Umsatz: 20,3 Mrd. USD (Erwartung: 19,85 Mrd. USD)

Operative Marge: 10,1 % Gesamtjahr 2025 Umsatz: 75 Mrd. USD (+5 % YoY)

Gewinn: 6,7 Mrd. USD (+11 % YoY)

GAAP EPS: 21,49

Auftragsbestand: 194 Mrd. USD (+17 %)

Book-to-Bill-Ratio: 1,2

Free Cashflow (Non-GAAP): 6,9 Mrd. USD Zusätzlich schüttete das Unternehmen 3,1 Mrd. USD an Dividenden aus und investierte 3,0 Mrd. USD in Aktienrückkäufe – trotz jüngster Kritik aus politischen Kreisen. Raketensegment als Wachstumstreiber 🔥 Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Missiles & Fire Control: Umsatz: 14,4 Mrd. USD (+14 %)

Gewinn: +382 % auf 1,9 Mrd. USD Die Haupttreiber bleiben Systeme wie Patriot und JASSM, die angesichts globaler Konflikte stark nachgefragt werden. Im Aeronautics-Segment profitiert Lockheed weiterhin vom F-35-Programm. Während der operative Gewinn im vierten Quartal um 80 % zulegte, lag er auf Jahressicht 17 % niedriger – bedingt durch Abschreibungen auf ein klassifiziertes Projekt, mutmaßlich im Bereich Hyperschall-Technologie. Ausblick: Optimistische Prognose stützt Bewertung 📈 Auch der Ausblick fiel positiv aus: Umsatzprognose 2026: 77,5–80,0 Mrd. USD

EPS-Guidance: 29,35–30,25 USD Das Management rechnet weiterhin mit zweistelligem Wachstum im Raketen- und Verteidigungssegment – ein starkes Argument für die Lockheed Martin Aktie im aktuellen Marktumfeld. Technischer Blick auf die Lockheed Martin Aktie 🔍 Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend intakt: Ein Halten oberhalb der jüngsten Hochs könnte den Weg in Richtung 740 USD öffnen.

Die EMA 100 und EMA 200 unterstützen den Aufwärtstrend.

