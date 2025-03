Lululemon mit soliden Zahlen, aber schwachem Ausblick 🔴 Aktie bleibt angeschlagen

Der Sportartikelhersteller Lululemon (Ticker: LULU) hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen vorgelegt und handelt am Freitag vorbörslich mehr als 11% unter seinem donnerstäglichen Schlusskurs – scheint also, als hätte das Zahlenwerk nicht wirklich ĂĽberzeugen können.Â

Lululemon mit soliden Zahlen, aber schwachem Ausblick đź”´ Aktie bleibt angeschlagen

Lululemon WKN (Kassa): A0MXBY | ISIN (Kassa): US5500211090 | Ticker: LULU

Aber was im ersten Moment „scheint“, erfordert auf den zweiten Blick offensichtlich eine detailliertere Betrachtung, denn Lululemon konnte mit einem Gewinn pro Aktie von 6,14 US-Dollar gegenüber erwarteten 5,85 US-Dollar und das bei einem Umsatz von 3,61 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 3,57 Milliarden US-Dollar eigentlich überzeugen. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2024 belief sich auf 10,59 Milliarden US-Dollar, gegenüber 9,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Was die Investoren verstimmt haben dürfte ist der hinter der Erwartung zurückgebliebene Ausblick für das Jahr 2025. So sagte Lululemon CEO Calvin McDonald, dass das Sportbekleidungsunternehmen Anfang des Monats eine Umfrage durchgeführt habe, die ergab, dass die Verbraucher aufgrund von wirtschaftlichen und inflationären Bedenken weniger ausgeben, was zu einem geringeren Kundenverkehr in den USA bei Lululemon und bei Mitbewerbern der Branche führt.

Konkret sagte er: „Es besteht weiterhin eine erhebliche Unsicherheit aufgrund makroökonomischer und geopolitischer Umstände. Davon abgesehen konzentrieren wir uns weiterhin auf das, was wir kontrollieren können“.Â

Ăśberraschend kommt dieses Ergebnis der Umfrage nicht, in eine ähnliche Kerbe schlug Nike bei seinen Quartalszahlen vergangene Woche, denen wir uns am Montag in einem Artikel detailliert gewidmet hatten.Â

Lululemon erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von insgesamt 2,34 bis 2,36 Milliarden US-Dollar, unter der Erwartung der Wall Street, die mit 2,39 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 rechnet Lululemon mit einem Gesamtjahresumsatz von 11,15 bis 11,30 Milliarden US-Dollar, ebenfalls unter der Erwartung von 11,31 Milliarden US-Dollar.

CFO Meghan Frank teilte im Analyst Call am Donnerstag mit, dass die Bruttomarge fĂĽr 2025 aufgrund höherer Fixkosten, Wechselkurse und US-Zölle auf China und Mexiko voraussichtlich um 0,6 Prozentpunkte sinken dĂĽrfte.Â

Mit Blick auf die Aktie bin ich, genau wie auch in Bezug auf die Aktie von Nike, sehr zurĂĽckhaltend. Kommt es in den Wochenschluss zu einem Fall und Schluss unter der $300 Marke auf neuen Jahrestiefs, wäre meiner Einschätzung nach nicht auszuschlieĂźen, dass es in den kommenden Tagen zu weiteren Abschlägen bis wenigstens in Gefilde um $280 kommt. Eine Aufhellung des technischen Bildes sehe ich mittelfristig erst mit Notierungen zurĂĽck ĂĽber 360, 370 US-Dollar.Â

Lululemon Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

