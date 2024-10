LVMH Aktie mit scharfem turnaround 🔴 Ist der Boden drin? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 LVMH Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker: MC.FR Die Aktie des weltweiten Branchenführers der Luxusgüterindustrie, LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (Ticker: MC.FR) hat in der vergangenen Handelswoche 20% zugelegt und ist über seine August-Hochs gebrochen, hat den seit seinen Jahreshochs im März etablierten Abwärtstrend gebrochen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zwei potenzielle Treiber finden sich, wobei ich einen als hauptsächlich erachte, nämlich die letztwöchige Meldung, dass die chinesische Zentralbank massive, geldpolitische Lockerungen auf den Weg gebracht hat, die auch chinesische Aktien wie zum Beispiel jene von Alibaba (Ticker: BABA) stark bullish getrieben hat. Demnach hat die PBoC sowohl die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite als auch die Anzahlungsquote für zusätzliche Wohnbaudarlehen gesenkt was deswegen für LVMH bullish treibend sein dürfte, dass im übertragenen Sinne chinesische Konsumenten mehr Geld für den Konsum von Luxusgütern verfügbar hat. Am Freitag machte dann die Meldung die Runde, dass sich LVMH indirekt mit 10% an Double R beteiligen wird, dem Investmentvehikel der Familie Ruffini, die die Geschicke der Modefirma Moncler lenkt. Soweit bekannt, kann LVMH seine Beteiligung noch auf 22% aufstocken. Grundsätzlich eine interessante Ergänzung des LVMH Modeimperiums, welches aktuell wohl etwas schwächelt, für das aktuelle Quartal erwarten Analysten ausgehend von den Quartalszahlen im Juli, dass der Umsatz hier um 1% rückläufig ist. Rein Trading- bzw. Investment-technisch darf der aktuelle, technische Modus als kurzfristig etwas überdehnt bezeichnet werden, in den kommenden Tagen bleibt meiner Einschätzung nach abzuwarten, ob die Aktie die jüngsten Aufschläge größtenteils wird verteidigen können. Ein wirklich starkes Signal würde mit einem Halten oberhalb von 680 Euro gesendet, in der Tat dürfen die Bullen aber solange als das Ruder in der Hand haltend bezeichnet werden, wie die Aktie oberhalb des auf die Tiefs von vergangener Woche Montag geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis handeln, der aktuell um 655/660 Euro verläuft. Ein Rücksetzer in diese Gefilde und dortiges „wiederaufdrehen“ mit einem Bruch zurück über 695/700 Euro wäre ein bullishes Signal, was weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 740/50 Euro freilegen dürfte. LVMH Chartanalyse – m30: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.