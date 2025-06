Eine der stärksten Aktien am Tag der FED Leitzinsentscheidung war jene des Halbleiterherstellers Marvell (Ticker: MRVL). Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Marvell Handelsideen 🔴 Marvell Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Marvell Technology | WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker: MRVL Der Grund war eine vorbörsliche News am Mittwoch, nachdem die Meldung die Runde machte, wonach Marvell seinen adressierbaren Markt für kundenspezifische Chips für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz erweitert hatte. Demnach bezifferte Marvell auf einem Firmen-Event am Dienstag das Marktpotenzial für kundenspezifische KI-Chips für das Jahr 2028 auf 55 Milliarden US-Dollar, gegenüber dem bisherigen Ziel von 43 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 belief sich der Marktwert noch auf 6,6 Milliarden US-Dollar. In diesem Zusammenhang erhöhte Marvell zudem seinen gesamten adressierbaren Markt für Halbleiter für Rechenzentren von zuvor 75 Milliarden US-Dollar auf 94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028. Darin enthalten sind Switching-, Interconnect- und Speicherchips sowie beschleunigte kundenspezifische Rechenchips. Im Jahr 2023 betrug die Marktgröße 21 Milliarden US-Dollar. Marvell strebt bis 2028 einen Marktanteil von 20 % sowohl bei kundenspezifischen KI-Chips, auch bekannt als anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise oder ASICs, als auch bei seinem gesamten adressierbaren Markt für Rechenzentren an. Mit Blick auf die Aktie gilt es allerdings zunächst ein wenig zurückhaltend in Bezug auf mittelfristige Engagements für Investoren zu sein, beim Blick auf den Chart offenbart sich, dass die Aktie unter seiner 200-Tagelinie handelt, nach seinem starken Kursanstieg in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und dem „Crash“ in den ersten 4 Monaten des Jahres 2025 erst langsam wieder auf die Beine kommt. Trading-technisch könnte in den Wochenschluss bei einem Halten über der $76 Marke ein Re-Test der 200-Tagelinie und Gap Close der März-Earnings um $82/83 denkbar werden, wenn auch nicht eingeleitet heute durch den US-Feiertag „Juneteenth“, an welchem die US-Börsen geschlossen sind, sondern erst morgen, am Freitag. Marvell Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

