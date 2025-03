Beim Blick auf die Vorbörse und die aktiv gehandelten Aktien, dürfte am Donnerstag die Aktie von Marvell Technology (Ticker: MRVL) einen näheren Blick sein, jenem Unternehmen, welches am Mittwoch nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt hat, die nicht überzeugt zu haben scheinen, die Aktie notiert derzeit mehr als 15% unter seinem Schlusskurs von Mittwoch (Stand: 11:25 Uhr deutscher Zeit). Marvell Technology mit soliden Zahlen 🔴 Aktie dennoch ausverkauft Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Marvell Handelsideen 🔴 Marvell Prognose & Ausblick ► Marvell Technology ISIN: US5738741041 | WKN: A3CNLD | Ticker: MRVL Blick man genauer auf die ausgewiesenen Zahlen, schauen diese tatsächlich grundsolide aus: so wies das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von $0,60 gegenüber $0,59 erwartet aus und das bei einem Umsatz von 1,82 Mrd. US-Dollar gegenüber 1,8 Mrd. US-Dollar erwartet. Zudem prognostizierte das Unternehmen einen Umsatz für das laufende Geschäftsquartal im Bereich der Erwartung der Wall Street Analysten, rechnet mit einem Umsatz von 1,875 Mrd. US-Dollar gegenüber 1,87 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie zwischen $0,56 – $0,66 gegenüber einer Erwartung von 0,60 US-Dollar. Schwierig zu sagen, warum sich in der Aktie eine Eröffnung im Bereich der Kursniveaus aus dem Oktober 2024 abzeichnet. So hat die steigende Nachfrage und potenzielle Mangel an KI-Chips besonders die Preise KI-Prozessoren Nvidias zunehmend in ungeahnte Höhen befördert und Microsoft, Amazon und Meta haben bspw. begonnen, eigene KI-Chips zu entwickeln, wovon wiederum Marvell oder Broadcom (die heute nachbörslich Zahlen vorlegen) profitiert haben. Marvell hat bspw. mit Amazon im Dezember einen fünfjährigen Chip-Vertrag unterzeichnet, der kundenspezifische KI-Chips umfasst und eventuell waren ausgehend hiervon die Erwartungen der Investoren insgesamt höher. Grundsätzlich bin ich für die Aktie mittelfristig durchaus positiv und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch scheint die Aktie nach dem sich nun abzeichnenden Rücksetzer von rund 40% nach den Ende Januar markierten Allzeithochs durchaus einen näheren Blick wert, wobei ich allerdings sehen wollte, dass es zu einer Rückeroberung der 80 US-Dollar Marke kommt. Marvell Technology Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.