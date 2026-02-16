Mercedes Benz Aktie im Fokus: Gewinneinbruch 2025, Ebit 29 % unter Konsens & vorsichtiger Ausblick - jetzt Aktien kaufen?

Die Mercedes Benz Aktie geriet nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen deutlich unter Druck. Zeitweise verlor der DAX-Wert mehr als fünf Prozent und testete die wichtige 200-Tage-Linie bei 54,63 Euro, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Der Premium-Autobauer sieht sich mit steigenden Investitionen in Elektromobilität, wachsendem Wettbewerbsdruck – insbesondere aus Asien – sowie strukturellen Margenrisiken konfrontiert.

Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Mercedes Benz Aktien zu kaufen – oder droht weiterer Gegenwind?

► Mercedes Benz WKN: 7100000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Mercedes Benz Aktie

📉 Gewinneinbruch 2025 erwartet: Sehr schwaches viertes Quartal, Ebit deutlich unter Konsens.

⚡ Hohe Investitionen belasten: Elektromobilität & Software-Transformation binden Kapital.

💰 Dividende bleibt solide: Kürzung moderat – Cashflow-Ziel 2026 macht Hoffnung.

📊 Quartalszahlen enttäuschen – Ebit klar unter Erwartungen

Mercedes-Benz meldete für 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch. Besonders das vierte Quartal fiel schwach aus: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag 29 % unter der Konsensschätzung.

Analysten werteten vor allem das Abschneiden der Pkw-Kernsparte als Enttäuschung. Die Margenprognose für das neue Jahr bleibt vorsichtig – das obere Ende der Zielspanne liegt mit 5 % unter dem Marktkonsens.

Für Anleger, die überlegen, welche Aktien kaufen, ist diese vorsichtige Guidance ein wichtiger Faktor.

🌍 Wettbewerbsdruck & Transformation: Strukturelle Herausforderungen

Die Branche steht vor enormen Herausforderungen:

🚘 massive Investitionen in Elektromobilität

💻 Ausbau der Software-Architektur

zunehmender Wettbewerbsdruck aus Asien

Unsicherheiten durch Zölle in den USA

Laut Marktbeobachtern belasten diese Faktoren die Visibilität und erhöhen die Margenrisiken nachhaltig.

Der technologische Umbau bindet viel Kapital, während gleichzeitig Preisdruck und schwankende Nachfrage das operative Geschäft erschweren.

💸 Dividende & Cashflow: Lichtblick für Anleger

Die geplante Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken.

Der Rückgang fiel jedoch geringer aus als befürchtet und wurde vom Markt nicht als gravierende Belastung gewertet. Analysten bezeichnen die Cashflow-Entwicklung sowie das Ziel für 2026 sogar als „ermutigend“ in einem Übergangsjahr.

Für einkommensorientierte Investoren bleibt die Mercedes Benz Aktie damit weiterhin ein Dividendenwert – wenn auch mit reduzierter Ausschüttung.

📉 Charttechnik: 200-Tage-Linie als Schlüsselmarke

Nach dem Kursrutsch stabilisierte sich die Aktie nahe der 200-Tage-Linie bei 54,63 Euro.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte das charttechnische Bild eintrüben, während eine Rückeroberung der 60-Euro-Zone neue Dynamik bringen würde.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: Mercedes Benz Aktie – Zyklischer Wert mit Übergangsrisiken

Die Mercedes Benz Aktie steht aktuell zwischen Transformation und Margendruck. Kurzfristig belasten schwache Quartalszahlen und vorsichtige Ziele, langfristig bleibt das Unternehmen jedoch strategisch gut positioniert – insbesondere im Premium- und Technologiebereich.

👉 Für Anleger, die Aktien kaufen und an eine erfolgreiche Elektro-Transformation glauben, kann der Rücksetzer eine Beobachtungs- oder Einstiegszone darstellen. Konservative Investoren sollten jedoch die zyklischen Risiken im Blick behalten.

Mercedes Benz Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Mercedes Benz Aktie

❓ Ist die Mercedes Benz Aktie aktuell kaufenswert?

Die Mercedes Benz Aktie kann für langfristige Anleger interessant sein, da das Unternehmen im Premiumsegment stark positioniert ist und weiterhin solide Cashflows erwirtschaftet. Wer Mercedes Benz Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die zyklischen Risiken und die Transformation zur Elektromobilität berücksichtigen.

❓ Warum ist die Mercedes Benz Aktie zuletzt gefallen?

Die Mercedes Benz Aktie geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen schwächere Quartalszahlen und einen vorsichtigen Ausblick veröffentlichte. Besonders die Margenprognose blieb unter den Erwartungen des Marktes.

❓ Wie hoch ist die Dividende der Mercedes Benz Aktie?

Die Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro je Aktie sinken. Trotz der Kürzung bleibt die Mercedes Benz Aktie ein Dividendenwert mit attraktiver Rendite im Branchenvergleich.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Mercedes Benz Aktie?

Zu den größten Risiken zählen steigender Wettbewerbsdruck – insbesondere aus China –, hohe Investitionen in Elektromobilität und Software sowie konjunkturelle Schwankungen im Automobilmarkt.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Mercedes Benz Aktie?

Die Mercedes Benz Aktie eignet sich besonders für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf Premium-Automobilhersteller mit solider Markenstärke setzen möchten. Ein langfristiger Anlagehorizont ist empfehlenswert.