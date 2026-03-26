Aktie im Fokus: Merck Prognose 2026 - Schwacher Ausblick belastet Kurs

Die Aktie im Fokus steht bei Merck aktuell vor einer schwierigen Phase. Zwar hat der Konzern die Prognose für das vergangene Geschäftsjahr erfüllt, doch die Merck Prognose für das laufende Jahr fällt deutlich verhaltener aus. Belastend wirken insbesondere negative Währungseffekte sowie strukturelle Herausforderungen im Produktportfolio.

► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK.DE

⚡ Key Takeaways

Schwache Merck Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern stagnierende bis rückläufige Umsätze und Ergebnisse, belastet durch Währungseffekte und den Wegfall von Mavenclad-Umsätzen.

Für 2026 erwartet der Konzern stagnierende bis rückläufige Umsätze und Ergebnisse, belastet durch Währungseffekte und den Wegfall von Mavenclad-Umsätzen. Chartbild klar bärisch: Die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, weitere Kursrückgänge bleiben wahrscheinlich, solange keine technischen Widerstände zurückerobert werden.

Die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, weitere Kursrückgänge bleiben wahrscheinlich, solange keine technischen Widerstände zurückerobert werden. Begrenztes Aufwärtspotenzial: Trotz stabiler Dividende überwiegen aktuell die Risiken, erst oberhalb zentraler Marken (insbesondere SMA200) würde sich das Gesamtbild nachhaltig verbessern.

Fundamentaldaten der Merck-Aktie

Aktueller Preis: 105,75 EUR

Marktkapitalisierung: 13,67 Mrd. EUR

Umsatz 2025: 21,10 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 2025: 55,14 %

KGV 2026 (Prognose): 17,15

4-Wochen-Performance: -9,72 %

Dividendenrendite 2026 (Prognose): 2,27 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Branche: Pharma

Merck Prognose 2026: Umsatz und Ergebnis unter Druck

Im Rahmen der aktuellen Merck Prognose erwartet das Unternehmen für 2026:

Umsatz: 20,0 bis 21,1 Mrd. EUR

Organische Entwicklung: -1 % bis +2 % im Jahresvergleich

EBITDA (bereinigt): 5,5 bis 6,0 Mrd. EUR

Entwicklung EBITDA: -4 % bis +1 % im Jahresvergleich

Gewinn je Aktie: 7,10 bis 8,00 EUR

Damit signalisiert die Prognose ein erhöhtes Risiko rückläufiger Ergebnisse.

Ein zentraler Belastungsfaktor ist der erwartete Wegfall von Umsätzen mit dem Medikament Mavenclad in den USA ab März 2026 aufgrund zunehmenden Generikawettbewerbs. Gleichzeitig sind mögliche positive Effekte, etwa durch eine US-Zulassung von Pergoveris, noch nicht berücksichtigt.

Dividende bleibt stabil trotz schwacher Entwicklung

Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 2,20 EUR je Aktie erhalten. Damit bleibt die Ausschüttung stabil, liegt jedoch leicht unter den Markterwartungen von 2,27 EUR.

Chartanalyse: Aktie im Fokus bleibt technisch angeschlagen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart: Klar bärisches Bild

Die Aktie im Fokus zeigt im Tageschart weiterhin Schwäche:

Bruch aller relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200)

Aktueller Kurs deutlich unter der SMA20 (112,40 EUR)

SMA200 (115,36 EUR) ohne stabilisierende Wirkung

Wichtige Unterstützungen:

100,65 EUR

88,78 EUR

78,80 EUR

Wichtige Widerstände:

112,40 EUR (SMA20)

120,71 EUR (SMA50)

131,50 EUR (letztes Hoch)

Ein nachhaltiger Trendwechsel wäre erst bei einem klaren Ausbruch über die SMA200 und das letzte Hoch denkbar.

Prognose Tageschart: bärisch

Bull-Szenario: 45 %

Bear-Szenario: 55 %

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4-Stunden-Chart: Kurzfristig weiterhin Abwärtsdruck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch kurzfristig bleibt die Lage angespannt:

Widerstand an der SMA20 (106,20 EUR) mehrfach bestätigt

Kurs unter SMA50 (109,92 EUR) und SMA200 (121,52 EUR)

Ein stabiler Aufwärtstrend würde erst entstehen, wenn:

SMA20 zurückerobert wird anschließend ein dynamischer Anstieg über die SMA50 erfolgt

Andernfalls drohen Fehlausbrüche und weitere Abgaben.

Prognose 4h-Chart: bärisch

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Fazit: Aktie im Fokus bleibt unter Druck

Die Aktie im Fokus: Merck steht vor einer herausfordernden Phase. Die Merck Prognose signalisiert stagnierende bis rückläufige Ergebnisse, während auch das Chartbild klar negativ bleibt.

Kurz- bis mittelfristig überwiegen die Risiken, insbesondere solange zentrale Widerstände nicht überwunden werden. Eine nachhaltige Verbesserung würde erst mit einer deutlichen Aufhellung der fundamentalen Perspektiven und einem technischen Trendwechsel eintreten.

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FAQ zur Aktie im Fokus: Merck Prognose

Was ist aktuell die wichtigste Aussage zur Merck Prognose?

Die Merck Prognose für 2026 ist verhalten und signalisiert eine mögliche Stagnation oder sogar einen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis im Jahresvergleich.

Warum fällt die Merck Prognose so vorsichtig aus?

Hauptgründe sind negative Währungseffekte sowie der erwartete Wegfall von Umsätzen mit dem Medikament Mavenclad durch zunehmenden Generikawettbewerb in den USA.

Wie entwickelt sich der Umsatz laut Merck Prognose?

Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 20,0 und 21,1 Milliarden Euro erwartet, was einer Entwicklung von -1 % bis +2 % im Jahresvergleich entspricht.

Wie sieht die Gewinnentwicklung bei Merck aus?

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 7,10 bis 8,00 Euro sinken und damit unter dem Vorjahresniveau liegen.

Ist die Merck-Aktie aktuell unterbewertet?

Fundamental gilt die Aktie als leicht unterbewertet, allerdings überwiegen kurzfristig die Risiken aufgrund der schwachen Prognose.

Wie ist die technische Lage der Aktie im Fokus?

Das Chartbild ist bärisch: Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie SMA20, SMA50 und SMA200.

Welche Kursmarken sind bei der Merck-Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 100,65 EUR sowie 88,78 EUR. Auf der Oberseite sind 112,40 EUR und 120,71 EUR zentrale Widerstände.

Wann könnte sich das Bild für die Aktie verbessern?

Eine nachhaltige Aufhellung wäre erst bei einem stabilen Anstieg über die SMA200 und das letzte Hoch bei rund 131,50 EUR zu erwarten.

Wie hoch ist die Dividende bei Merck?

Für das vergangene Jahr wird eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Aktie erwartet.

Für wen ist die Merck-Aktie aktuell interessant?

Die Aktie eignet sich derzeit eher für langfristig orientierte Anleger, die eine mögliche Seitwärts- oder Abwärtsphase in Kauf nehmen.