Die Bundestagswahl am Sonntag hat ein klares Ergebnis zu Tage gefördert: es wird einen neuen Bundeskanzler namens Friedrich Merz geben. ABer, was heißt ein Bundeskanzler Friedrich Merz für den DAX (Ticker: DE40.cash)? Merz wird neuer Bundeskanzler 🔴 DAX und Euro zunächst bullish nach der Bundestagswahl 2025 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash Die Union geht mit 28,5% als klar stärkste Fraktion aus der Wahl hervor, gefolgt von der AfD mit 20,8% und der SPD, die ein historisch schlechtes Ergebnis einfuhr, überraschenderweise stark schnitt die Linkspartei ab, die FDP hingegen ist raus aus dem Bundestag und auch für den BSW reichte es, wenn auch knapp, nicht. Ausgehend von der von Friedrich Merz gezogenen Brandmauer zur AfD läuft aktuell alles auf eine Koalition zwischen CDU und SPD hinaus, ein sowohl für den Euro, als auch den DAX solides und kurzfristiges, vermutlich positives Ergebnis. Nach seiner in den letzten Tagen eingeleiteten Korrektur steht der DAX somit vor einer kleinen Rallye, im frühen montäglichen Handel handelt der deutsche Leitindex deutlich mehr als 1% höher zu seinem Schlusskurs am Freitag, der Euro zum US-Dollar knapp über 1,0500. Sowohl mittel- als auch langfristig ist jedoch nicht abzusehen, ob der DAX auf dieses Wahlergebnis positiv oder negativ einzuschätzen ist. Vor dem Hintergrund der nicht weg zu diskutierenden Beziehung Friedrich Merz zu Blackrock und dem bereits jüngst immer lauter zu vernehmenden Rütteln an der Schuldenbremse innerhalb der SPD-geführten Ampel könnte allerdings allein die Spekulation auf ein "mehr" an Liquidität den DAX zeitnah zu neuen Höhen und Allzeithochs verhelfen. DAX Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

