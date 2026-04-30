Meta Aktie: Rekordumsatz von 56,3 Mrd. $, aber sinkende Nutzerzahlen – Jetzt kaufen?

Meta hat am Mittwoch Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die ein zweigeteiltes Bild zeichnen. Während der Social-Media-Riese finanziell glänzt, reagierten Anleger im nachbörslichen Handel mit einem Kursminus von rund 7 % auf schwächere Nutzerzahlen und steigende Kostenprognosen. Wer überlegt, in großem Stil Tech-Aktien kaufen zu wollen, sollte die Details hinter diesem Kursrutsch genau prüfen.

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Finanzielle Überraschung: Meta übertraf mit einem bereinigten Gewinn von 7,31 $ pro Aktie und einem Umsatz von 56,31 Mrd. $ die Erwartungen der Analysten deutlich.

Nutzer-Dämpfer: Die täglich aktiven Nutzer (DAP) sanken im Vergleich zum Vorquartal um über 5 % auf 3,56 Milliarden, was Meta unter anderem auf Internetstörungen im Iran zurückführte.

KI-Investitionsschub: CEO Mark Zuckerberg erhöht die Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben auf bis zu 145 Mrd. $, um die Marktführerschaft bei künstlicher Intelligenz auszubauen.

📈 Umsatzsprung dank KI: Stärkstes Wachstum seit 2021 🚀

Die Meta Aktie profitierte im ersten Quartal von einem massiven Umsatzplus von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Sprung auf 56,31 Mrd. $ zeigt, dass Zuckerbergs Fokus auf KI das Kerngeschäft im Bereich Werbung massiv stärkt. Mit dem neuen Modell „Muse Spark“ aus den Meta Superintelligence Labs will das Unternehmen Milliarden von Menschen „persönliche Superintelligenz“ bieten.

⚖️ Steuer-Sondereffekte und Gewinn

Der Nettogewinn stieg auf beeindruckende 26,8 Milliarden US-Dollar. Anleger sollten jedoch beachten, dass dieser Sprung einen einmaligen Ertragsteuervorteil von über 8 Milliarden US-Dollar aus dem Steuerpaket der Trump-Regierung beinhaltete. Ohne diesen Effekt wäre das Ergebnis je Aktie um 3,13 $ niedriger ausgefallen.

⚠️ Risiken: Nutzerzahlen und geopolitische Spannungen 🌍

Ein Grund zur Sorge für Investoren, die die Meta Aktie halten, ist der Rückgang der Nutzerzahlen. Der Rückzug aus dem vierten Quartal wird mit dem Krieg im Iran und Einschränkungen bei WhatsApp in Russland begründet. Zudem belasten rechtliche Verfahren zur Sicherheit von Jugendlichen das Unternehmen, die laut Meta „letztendlich zu einem erheblichen Verlust führen könnten“.

✂️ Effizienz vs. Investition: Belegschaft schrumpft weiter 👷‍♂️

Während Meta Milliarden in KI-Infrastruktur wie Rechenzentren pumpt, wird an anderer Stelle gespart. Das Unternehmen gab bekannt, etwa 10 % seiner Belegschaft (8.000 Mitarbeiter) zu entlassen. Diese Strategie zeigt, dass Meta radikal umschichtet: Weg von traditionellen Strukturen, hin zu einer schlanken, KI-getriebenen Organisation. Dies ist ein wichtiger Faktor für alle, die langfristig orientiert Aktien kaufen möchten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie IBM investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie IBM durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: Ein risikoreicher Tech-Gigant im Wandel

Meta liefert zwar finanziell ab, doch die Kombination aus sinkenden Nutzerzahlen und explodierenden Kosten für die KI-Infrastruktur sorgt für Unsicherheit. Die Meta Aktie bleibt ein Kraftzentrum im Werbemarkt, doch die Monetarisierung der neuen KI-Modelle wie Muse Spark muss sich erst noch beweisen. Für Anleger, die jetzt Aktien kaufen, bietet der aktuelle Kursrücksetzer eine Einstiegschance, sofern sie an Zuckerbergs Vision der „Superintelligenz“ glauben.

Meta Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

❓ FAQ zur Meta Aktie

Frage: Warum ist die Meta Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?

Antwort: Trotz Rekordumsätzen fielen die Aktien um ca. 7 %, da die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAP) hinter den Erwartungen zurückblieb und die Investitionsprognose für das Jahr deutlich angehoben wurde.

Frage: Wie hoch war der Gewinn von Meta im ersten Quartal?

Antwort: Meta meldete einen Nettogewinn von 26,8 Mrd. $, was 10,44 $ je Aktie entspricht. Dieser Wert wurde durch einen einmaligen Steuervorteil von etwa 8 Mrd. $ begünstigt.

Frage: Plant Meta weitere Entlassungen?

Antwort: Ja, Meta hat angekündigt, etwa 10 % seiner Belegschaft (ca. 8.000 Stellen) zu streichen, während gleichzeitig massiv in KI-Experten und Infrastruktur investiert wird.