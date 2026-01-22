Meta Platforms Aktie vor Comeback? Analysten sehen 45 % Potenzial

Aktien News: Meta Aktie meldet sich nach Korrektur stark zurück 📈

In den aktuellen Aktien News rückt die Meta Aktie erneut in den Fokus der Anleger. Nach einer kräftigen Korrektur von fast 20 % zeigen die Anteile von Meta Platforms (META.US) deutliche Erholungstendenzen und legen heute rund 4 % zu. Unterstützung kommt von Analystenseite: Jefferies bekräftigte seine „Buy“-Empfehlung und verweist auf ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis nach dem jüngsten Rücksetzer.

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

Drei Key Takeaways zur Meta Aktie

Meta Aktie erholt sich deutlich nach 20 %-Korrektur, Analysten sehen hohes Upside. Attraktive Bewertung im Vergleich zu anderen Big-Tech-Werten stützt das Investmentcase. KI- und WhatsApp-Monetarisierung sind zentrale Wachstumstreiber – Margendisziplin bleibt entscheidend.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial für die Meta Aktie 🧠

Jefferies belässt das Kursziel für die Meta Aktie bei 910 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 45 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Damit notiert Meta weiterhin deutlich unter dem höchsten Kursziel am Markt von 1.117 US-Dollar.

Aus Bewertungssicht sehen die Analysten klare Argumente:

Meta handelt mit einem Abschlag von rund acht KGV-Punkten gegenüber Alphabet

KGV (ttm): ca. 27 , Forward-KGV (12M): ca. 22

Bruttomarge von rund 82 %, eine der höchsten im Big-Tech-Sektor

Damit bleibt Meta eines der profitabelsten Unternehmen im Bereich Digital Advertising und Künstliche Intelligenz.

KI-Strategie als Wachstumstreiber – Monetarisierung steht erst am Anfang 🤖

Ein zentrales Thema in den aktuellen Aktien News ist Metas langfristige AI-first-Strategie. Jefferies hebt hervor, dass der Ausbau der KI-Teams und gezielte Neueinstellungen ab 2026 messbare Erfolge liefern dürften. Diese sollen den sogenannten „Core Flywheel“-Effekt stärken – also die Verzahnung von Nutzerinteraktion und Werbeerlösen über Facebook, Instagram und WhatsApp.

Besonders großes Potenzial sehen Analysten bei:

WhatsApp-Monetarisierung: Wachstum von aktuell rund 9 Mrd. USD Run-Rate auf bis zu 36 Mrd. USD bis 2029

Zusätzliche Optionen durch Threads und Llama/AI-Initiativen

Seit den letzten Quartalszahlen ist die Meta Aktie rund 18 % gefallen, während Alphabet +18 % und Amazon +4 % zulegen konnten – ein möglicher Ansatzpunkt für eine relative Aufholbewegung.

Risiken bleiben: Investoren fordern Margendisziplin ⚠️

Trotz des positiven Ausblicks ignoriert der Markt die Risiken nicht. Im Fokus stehen vor allem die hohen Investitionen in KI und Infrastruktur (CAPEX/OPEX). Investoren erwarten klare Beweise, dass diese Ausgaben nicht nur Wachstum, sondern auch nachhaltige Margenverbesserungen liefern.

Meta reagiert darauf mit strategischen Anpassungen:

Personalabbau in Reality Labs

Ausbau der Meta Compute Initiative zur langfristigen Sicherung von Rechenkapazitäten

Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit neuer KI-Produkte

Die Botschaft von der Wall Street ist eindeutig: Die Meta Aktie bleibt beliebt, doch der Maßstab für die kommenden Quartale wird das Gleichgewicht zwischen Investitionen und Profitabilität sein.

Fazit: Meta Aktie bleibt spannender Titel in den Aktien News

Die Meta Aktie profitiert aktuell von einer Kombination aus attraktiver Bewertung, starken Fundamentaldaten und langfristigen KI-Wachstumsfantasien. Die jüngste Erholung könnte erst der Anfang sein, sofern es dem Unternehmen gelingt, hohe Investitionen in messbare Ertragssteigerungen zu übersetzen. Für Anleger bleibt Meta damit ein zentraler Wert in den Aktien News, der Chancen bietet – bei weiterhin erhöhtem Bewertungs- und Ausführungsrisiko.

Meta Platforms Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

