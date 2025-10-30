Microsoft Aktie nach starken Quartalszahlen – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 💻

Die Microsoft Aktie bleibt einer der Favoriten im Technologiesektor – und das nicht ohne Grund. Der Software- und Cloud-Gigant überzeugte im ersten Geschäftsquartal mit starken Zahlen, insbesondere dank des florierenden Azure-Cloud-Geschäfts, das um beeindruckende 40 % zulegte. Dennoch sorgte die Ankündigung höherer Investitionen in die KI-Infrastruktur für einen leichten Rücksetzer der Aktie im nachbörslichen Handel. Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Microsoft Aktien kaufen oder auf eine Korrektur warten?

► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

☁️ Azure bleibt Wachstumstreiber im Cloud-Geschäft Umsatz im Segment „Intelligent Cloud“: 30,9 Mrd. USD (+28 % YoY)

Azure-Umsatz übertrifft Analystenerwartungen mit +40 % Wachstum.

Microsoft profitiert stark vom KI-Boom und der Integration von OpenAI-Services. 💰 Rekordergebnisse trotz hoher Investitionen Umsatz: 77,67 Mrd. USD (erwartet: 75,33 Mrd. USD)

Gewinn pro Aktie: 3,72 USD (erwartet: 3,67 USD)

Investitionen in KI-Infrastruktur belasten kurzfristig, stärken aber langfristig die Marktposition.

Für das zweite Quartal erwartet Microsoft einen Umsatz von 79,5 bis 80,6 Mrd. USD – leicht über den Erwartungen. 🤝 OpenAI-Beteiligung & Zukunftsfokus Microsoft hält nun 27 % an OpenAI , mit einem geschätzten Wert von 135 Mrd. USD .

Die enge Kooperation sichert Microsoft langfristig Zugang zu führender KI-Technologie .

CEO Satya Nadella setzt auf Wachstum durch Cloud, KI und Unternehmenssoftware.

📊 Fundamentaldaten zur Microsoft Aktie (Q1 2025)

Kennzahl Wert / Info Umsatz 77,67 Mrd. USD Gewinn je Aktie 3,72 USD Azure-Wachstum +40 % YoY Cloud-Umsatz 30,9 Mrd. USD Beteiligung an OpenAI 27 % (ca. 135 Mrd. USD Wert) Investitionsausgaben 34,9 Mrd. USD (+16 % YoY)

🧠 Fazit: Microsoft Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Microsoft Aktie bleibt ein Top-Pick im Technologiesektor. Die Cloud-Sparte mit Azure sowie die Beteiligung an OpenAI treiben Wachstum und Zukunftsperspektiven. Zwar könnten kurzfristig höhere Investitionen auf die Marge drücken, langfristig stärken sie aber die Marktführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz.

Anleger, die auf nachhaltiges Wachstum setzen, können Microsoft Aktien kaufen, während kurzfristig orientierte Investoren Rücksetzer für Einstiege nutzen sollten.

Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily:

Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025.

❓ FAQ zur Microsoft Aktie

❓ Wie entwickelt sich die Microsoft Aktie aktuell?

Die Microsoft Aktie zeigt sich stark dank des anhaltenden Wachstums in der Azure-Cloud-Sparte, die zuletzt um 40 % zulegte. Trotz höherer Investitionen in KI-Infrastruktur bleibt das Unternehmen profitabel. Der Aktienkurs profitiert von positiven Prognosen und stabiler Nachfrage im KI- und Cloud-Bereich.

❓ Was treibt den Kurs der Microsoft Aktie derzeit an?

Haupttreiber der Microsoft Aktie sind das Wachstum im Cloud-Geschäft (Azure), die Beteiligung an OpenAI und der Fokus auf Künstliche Intelligenz. Diese Bereiche sorgen für stetige Umsatzsteigerungen und sichern Microsoft eine führende Position im globalen Tech-Markt.

❓ Wie fielen die aktuellen Quartalszahlen von Microsoft aus?

Microsoft übertraf die Erwartungen der Analysten:

Umsatz: 77,7 Mrd. USD (+18 %)

Gewinn je Aktie: 3,72 USD

Azure-Wachstum: +40 %

Das zeigt die starke Performance in den Kernbereichen Cloud, KI und Unternehmenssoftware.

❓ Sollte man jetzt Microsoft Aktien kaufen?

Langfristig bleibt die Microsoft Aktie attraktiv. Das Unternehmen profitiert von strukturellem Wachstum durch Cloud-Dienste und KI. Nach kurzfristigen Rücksetzern können sich Käufe auf niedrigerem Kursniveau lohnen, da die langfristigen Perspektiven weiterhin positiv sind.

❓ Wie profitiert Microsoft von OpenAI und der KI-Entwicklung?

Microsoft hält einen 27-prozentigen Anteil an OpenAI und nutzt die Technologie in zahlreichen Produkten – darunter Azure, Office 365 und Copilot. Diese enge Integration macht Microsoft zu einem der größten KI-Profiteure weltweit.