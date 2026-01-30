Microsoft Aktie: Q2-Zahlen 2026, Azure +39 %, Capex-Rekord & Copilot-Wachstum - jetzt Aktien kaufen? 📉🚀

Microsoft hat am 28. Januar 2026 seine Q2-Ergebnisse (FY2026) veröffentlicht – mit einem klaren Beat bei Umsatz und Gewinn, aber die Microsoft Aktie fiel im nachbörslichen Handel um bis zu 7 %, hauptsächlich wegen moderatem Azure-Wachstum und massiver Capex für KI. Für Investoren, die Aktien kaufen überlegen, zeigt der Bericht anhaltende Stärke in Cloud & AI, trotz kurzfristigem Druck. Hier die SEO-optimierte Analyse für alle, die die Microsoft Aktie im Fokus haben.

► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur Microsoft Aktie

Starker Earnings-Beat 📊: Bereinigter EPS 4,14 USD (vs. ~3,97 USD erwartet) und Umsatz 81,27–81,3 Mrd. USD (vs. ~80,27 Mrd. USD) – solides Signal für Microsoft Aktie -Käufer.

Azure & Cloud weiter stark, aber abgekühlt ☁️: Azure-Wachstum 39 % (leicht über Erwartung), Intelligent Cloud +29 % – trotz Verlangsamung enormes Potenzial, das Aktien kaufen langfristig attraktiv macht.

Massive KI-Investitionen & Copilot-Wachstum 🤖: Capex +66 % auf 37,5 Mrd. USD, 15 Mio. Microsoft 365 Copilot-Lizenzen – der AI-Fokus treibt Zukunft, trotz hoher Kosten und temporärem Kursdruck.

📈 Finanzergebnisse im Detail: Microsoft Aktie reagiert negativ trotz Beat

Microsoft übertraf die Erwartungen: Bereinigter Gewinn pro Aktie 4,14 USD (gegenüber 3,97 USD prognostiziert), Umsatz 81,27 Mrd. USD (vs. 80,27 Mrd. USD). Der Nettogewinn sprang auf 38,46 Mrd. USD (+60 % YoY), Umsatz +16,7–17 %.

Azure und andere Cloud-Dienste wuchsen um 39 % (vs. 40 % im Vorquartal), Intelligent Cloud erreichte 32,91 Mrd. USD (+29 %, über Erwartung). Produktivität & Business-Prozesse (Office, Dynamics, LinkedIn) +16 % auf 34,12 Mrd. USD. More Personal Computing (Windows, Xbox, Surface) -3 % auf 14,25 Mrd. USD.

Trotz Beat fiel die Microsoft Aktie um ~7 % nachbörslich – Investoren fokussierten sich auf abgekühltes Cloud-Wachstum und hohe Ausgaben.

🚀 Guidance & KI-Fokus: Chancen für Aktien kaufen trotz Capex-Druck

Für Q3 FY2026 erwartet Microsoft Umsatz 80,65–81,75 Mrd. USD (Mittel ~81,2 Mrd. USD, in Line mit Konsens). Azure-Wachstum 37–38 % (konstante Währung, leicht über manchen Schätzungen).

Capex & Leasing sprang auf 37,5 Mrd. USD (+66 %), getrieben von AI-Rechenzentren (fast 1 Gigawatt Kapazität hinzugefügt). Microsoft Cloud-Umsatz über 50 Mrd. USD. 15 Mio. Copilot-Lizenzen bei >450 Mio. kommerziellen M365-Lizenzen – enormes Upside für ARPU.

OpenAI-bezogene RPO: 45 % des 625 Mrd. USD Backlogs – Risiko, aber Microsoft bleibt Hauptpartner.

⚠️ Herausforderungen: Warum die Microsoft Aktie kurzfristig leidet

Verlangsamtes Azure-Wachstum (von 40 % auf 39 %), niedrigere implizite Marge (~45,1 % vs. 45,5 % erwartet), Gaming-Rückgang (-9,5 %) und hohe Investitionen drücken. Aktie -11 % in den letzten 3 Monaten (vs. S&P +1 %). Dennoch: Nachfrage übersteigt Angebot, AI bleibt Treiber.

🧠 Fazit: Microsoft Aktie kaufen – Dip als Einstiegschance in AI & Cloud? 💡

Trotz 7 %-Rücksetzer nach den Q2-Zahlen überzeugen Beats, massives Cloud-Backlog und der KI-Fokus (Copilot, Azure, Capex). Die Microsoft Aktie bleibt langfristig stark positioniert – der aktuelle Druck könnte eine Kaufgelegenheit für geduldige Investoren sein, die Aktien kaufen wollen. Risiken (Capex, Konzentration OpenAI) beachten, eigene Recherche und Beratung empfohlen – Microsoft ist und bleibt ein KI-Powerhouse.

Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Microsoft Aktie

❓ Warum fällt die Microsoft Aktie trotz starkem Q2-Beat um 7 %?

Trotz EPS 4,14 $ (über Erwartung), Umsatz 81,3 Mrd. $ und Azure +39 % fokussiert der Markt auf abgekühltes Cloud-Wachstum, hohe Capex (37,5 Mrd. $ für AI) und niedrigere implizite Marge – klassischer „sell the news“-Dip.

❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Microsoft Aktie zu kaufen?

Viele sehen den -7 %-Dip als Einstiegschance: Starkes Cloud-Backlog (625 Mrd. $), 15 Mio. Copilot-Lizenzen, anhaltende AI-Nachfrage (übersteigt Angebot). Risiken: Hohe Investitionen & OpenAI-Konzentration (45 % des Backlogs). Langfristig sehr bullish – Aktien kaufen für Geduldige attraktiv.

❓ Wie stark wächst Azure und Copilot bei Microsoft?

Azure +39 % im Q2 FY2026 (leicht unter Vorquartal 40 %, aber über manchen Erwartungen). Microsoft 365 Copilot: 15 Mio. Lizenzen bei >450 Mio. kommerziellen M365-Sitzen – enormes Potenzial für höhere Einnahmen pro Nutzer.

❓ Warum investiert Microsoft so massiv in KI (Capex 37,5 Mrd. $)?

Microsoft baut Gigawatt-Kapazitäten für generative AI (eigene Modelle + Partner wie OpenAI/Anthropic). Nachfrage übersteigt Angebot – Investitionen dienen Azure-Ausbau, Copilot/GitHub Copilot und F&E. Kurzfristig drückt es die Marge, langfristig sichert es Marktführung.

❓ Microsoft Aktie kaufen trotz OpenAI-Risiko und Gaming-Schwäche?

Ja, wenn du auf die Diversifikation setzt: Cloud & Produktivität stark, OpenAI ist wichtig, aber nicht alles (Rest-Backlog +28 %). Gaming -9,5 %, aber nur kleiner Teil. Der AI- & Cloud-Motor überwiegt langfristig – diversifizieren und nicht alles auf eine Aktie setzen!