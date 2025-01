Microsoft Quartalszahlen: ist DeepSeek ein Game Change?

Microsoft Corp. wird am Mittwoch nach Handelsschluss an der Wall Street und der Entscheidung der Federal Reserve die Gewinne des zweiten Geschäftsquartals 2025 veröffentlichen. ► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT Es wird erwartet, dass das Unternehmen ein Update über den Fortschritt der Produktverkäufe mit künstlicher Intelligenz und Einzelheiten zur Erweiterung der Infrastruktur vorlegt. Ein wichtiges Thema, das wahrscheinlich in der Pressekonferenz zur Sprache kommen wird, sind die Auswirkungen der dynamischen Entwicklung des Wettbewerbs, insbesondere im Zusammenhang mit den bahnbrechenden Errungenschaften von DeepSeek, deren Aufkommen zu einer Korrektur der meisten Technologieunternehmen an der Wall Street führte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartete Schlüsseldaten (Bloomberg-Konsens): Umsatz: 68,9 Milliarden US-Dollar (11 % Wachstum)

Azure-Umsatz: 41,1 Milliarden US-Dollar

Umsatz mit intelligenter Cloud: 25,89 Milliarden US-Dollar

Umsatzwachstum von Azure (ohne Wechselkurseffekte): +31,8 % (Rückgang von 34 % im Vorquartal)

Gewinn je Aktie: 3,12 US-Dollar

Investitionsausgaben: 15,64 Milliarden US-Dollar Angesichts des wachsenden Wettbewerbs könnte den Ausgaben und der Verbindung zu OpenAI viel Aufmerksamkeit gewidmet werden. Obwohl die Aussichten für das Unternehmen gut sind, könnten die jüngsten Ereignisse möglicherweise die Spielregeln ändern. Erwartungen an MSFT in den kommenden Quartalen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die niedrigste Wachstumsrate seit dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 verzeichnen wird. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wird DeepSeek Microsoft bedrohen? Die entscheidende Frage, die die Anleger beunruhigt, ist die Auswirkung von DeepSeek auf die Position von Microsoft und OpenAI. DeepSeek, ein chinesisches Start-up-Unternehmen, kündigte die Entwicklung eines KI-Modells an, das in seinen Fähigkeiten mit den Produkten von OpenAI zu konkurrieren scheint, dabei aber nur einen Bruchteil des Preises kostet. Obwohl seit der Vorstellung des Modells immer mehr zweifelhafte Details aufgetaucht sind, wirft die Präsentation eines neuen, definitiv günstigeren Modells immer mehr Fragezeichen auf die hohen Kosten im Zusammenhang mit der KI-Infrastruktur auf. Deep Seek und andere kommende Modelle der Konkurrenz könnten das bestehende Kräfteverhältnis auf dem KI-Markt ins Wanken bringen. Einerseits stellt DeepSeek eine potenzielle Bedrohung für den derzeitigen Vorsprung von OpenAI dar. Andererseits kann die deutliche Senkung der Kosten für KI-Tools, die der Erfolg von DeepSeek nahelegt, Microsoft dabei helfen, ein profitableres Geschäft mit dem Verkauf dieser Technologie an Unternehmenskunden aufzubauen. Dieser Aspekt ist besonders für Investoren von Bedeutung, die nach Signalen dafür suchen, ob Microsoft die dynamische Entwicklung der KI in echte Gewinne umwandeln und seine Gewinnspannen bei Produkten deutlich steigern kann. Kommentare von der Wall Street Analysten von Raymond James weisen auf anhaltende Fragen zu den Investitionsausgaben (CAPEX) von Microsoft hin, insbesondere im Zusammenhang mit den angekündigten 80 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025. Sie betonen, dass das Wachstum von Azure zwar von entscheidender Bedeutung ist, steigende Kapitalausgaben jedoch eine Bestätigung der Erzielung zukünftiger Renditen erfordern. Bloomberg Intelligence fügt hinzu, dass die größten Cloud-Anbieter ihre kurzfristigen Kapitalausgabenpläne wahrscheinlich nicht wesentlich ändern werden. Es ist erwähnenswert, dass die Effektivität von DeepSeek bereits bekannt war, als Nadella die Ausgabenpläne besprach. Zusammenfassung: Die Ergebnisse von Microsoft in diesem Quartal werden wichtige Informationen über die Strategie des Unternehmens in der sich schnell verändernden Landschaft der künstlichen Intelligenz liefern. Investoren werden besonders an Kommentaren zu DeepSeek und seinen potenziellen Auswirkungen auf den Markt sowie an den Fortschritten bei der Monetarisierung von KI-Technologien, einschließlich Copilot und Azure, interessiert sein. Es wird auch von entscheidender Bedeutung sein zu verstehen, wie Microsoft seine enormen Kapitalausgaben im Zusammenhang mit der potenziellen Verbreitung billigerer, aber fortschrittlicher KI-Modelle der Konkurrenz verwalten will. Das Unternehmen hat derzeit 64 Kaufempfehlungen, 6 Halten und null Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für das Unternehmen liegt bei 505 US-Dollar, was etwa 14 % des potenziellen impliziten Wachstums entspricht. Die implizite Kursänderung nach den Ergebnissen beträgt 4 %. Die Aktien des Unternehmens haben sich von den Verlusten im Zusammenhang mit der Markteinführung des DeepSeek-Modells erholt. Andererseits liegt das Unternehmen etwa 6 % unter seinen historischen Höchstständen, und seit August 2024 befinden sich die Aktien in einer recht engen Konsolidierung. Angesichts des kürzlich erfolgten Inkrafttretens von DeepSeek ist es heute schwierig, einen Durchbruch in der Strategie des Unternehmens zu erwarten, aber potenziell gute oder sehr schlechte Ergebnisse könnten die Aktien aus der aktuellen Stagnation herausführen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.