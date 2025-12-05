MongoDB Aktie: Starke Quartalszahlen & neuer CEO – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 📊

- Quartalszahlen deutlich besser als erwartet – Aktie steigt 15 %
Die MongoDB Aktie sorgte zuletzt für starke Kursbewegungen: Nach den frischen Quartalszahlen schoss der Kurs im nachbörslichen Handel um mehr als 15 % nach oben. Das Datenbankunternehmen überzeugte mit einem Gewinn- und Umsatzsprung, der deutlich über den Erwartungen lag. Hinzu kommt ein neuer CEO, der frischen Schwung in das Wachstum und die Profitabilität bringen soll.
Doch ist das genug, um jetzt Aktien zu kaufen?
► MongoDB WKN: A2DYB1 | ISIN: US60937P1066 | Ticker: MDB.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
📈 1. Quartalszahlen deutlich besser als erwartet – Aktie steigt 15 %
MongoDB überzeugte im Q3 mit starken Ergebnissen:
-
Bereinigter Gewinn: 1,32 USD pro Aktie
→ Erwartet: 0,81 USD
-
Umsatz: 628 Mio. USD
→ Erwartet: 594 Mio. USD
-
Wachstum: +19 % insgesamt
-
Atlas Cloud-Dienst: +30 % Wachstum YoY
Die Märkte reagierten sofort – die MongoDB Aktie sprang nachbörslich auf 380,96 USD.
🧑💼 2. Neuer CEO CJ Desai bringt Erfahrung & Wachstumsfokus
Nach elf Jahren tritt Dev Ittycheria zurück, neuer CEO ist nun CJ Desai, zuvor:
-
President Product & Engineering bei Cloudflare
-
COO bei ServiceNow
In seinen ersten Aussagen setzt Desai klare Akzente:
-
Fokus auf profitables Wachstum
-
Margen über Plan
-
Optimistischer Ausblick für die kommenden Quartale
Die Prognosen für Umsatz und Gewinn wurden nach oben angepasst.
🧩 3. Analystenlob & starke Enterprise-Sparte stützen die MongoDB Aktie
Barclays-Analyst Raimo Lenschow hebt besonders hervor:
-
Starke Performance von Enterprise Advanced
-
Deutlich bessere Betriebsgewinne und Free Cashflow
Für das kommende Quartal erwartet MongoDB jetzt:
-
Umsatzprognose: 667,5 Mio. USD
(statt bisher 626 Mio. USD von Analysten erwartet)
Damit signalisiert das Unternehmen weiterhin dynamisches Wachstum – ein weiterer Pluspunkt für Investoren.
📌 Fazit: MongoDB Aktie – jetzt Aktien kaufen?
Die MongoDB Aktie zeigt eindrucksvoll, wie stark das Unternehmen sowohl operativ als auch strukturell aufgestellt ist.
Starkes Umsatzwachstum, eine klar verbesserte Profitabilität und die strategische Neuaufstellung durch den neuen CEO schaffen ein attraktives Gesamtbild.
🟢 Chancen
-
Deutlich übertroffene Gewinn- und Umsatzziele
-
Wachstumssprung bei Atlas (+30 %)
-
Positive Analystenstimmen
-
Starke Gartner-Position im Cloud-Datenbank-Markt
-
Neuer, hochqualifizierter CEO
🔴 Risiken
-
Hohe Bewertung (typisch bei Software-/Cloud-Werten)
-
Wachstum könnte sich bei schwachem Konjunkturumfeld eintrüben
-
Wettbewerbsdruck durch Snowflake, Oracle & AWS
Fazit:
Wer auf Cloud-Datenbanken, Software-as-a-Service und profitables Wachstum setzt, findet in der MongoDB Aktie ein spannendes Setup. Für langfristig orientierte Investoren kann es sich lohnen, jetzt antizyklisch Aktien zu kaufen – besonders nach der starken Bestätigung durch das Q3.
MongoDB Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur MongoDB Aktie
FAQ 1: Warum ist die MongoDB Aktie gestiegen?
Die MongoDB Aktie stieg nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um über 15 %, da Gewinn, Umsatz und Cloud-Geschäft (Atlas) deutlich über den Erwartungen lagen.
FAQ 2: Sollte man jetzt MongoDB Aktien kaufen?
MongoDB bietet attraktive Wachstumschancen im Cloud-Datenbankmarkt. Gute Zahlen, ein starker neuer CEO und hohe Atlas-Dynamik sprechen für langfristiges Potenzial – die hohe Bewertung bleibt jedoch ein Risikofaktor.
FAQ 3: Wie waren die jüngsten MongoDB Quartalszahlen?
MongoDB erzielte 628 Mio. USD Umsatz (+19 %) und einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Der Clouddienst Atlas wuchs +30 % im Jahresvergleich.
FAQ 4: Wer ist der neue CEO von MongoDB?
Neuer CEO ist CJ Desai, zuvor President bei Cloudflare und COO bei ServiceNow – ein erfahrener Cloud- und SaaS-Experte.
FAQ 5: Wie ist die Prognose für die MongoDB Aktie?
Für das kommende Quartal erwartet MongoDB 667,5 Mio. USD Umsatz, deutlich über Analystenerwartungen. Die Aktie könnte weiter profitieren, wenn das Wachstum anhält.
FAQ 6: Welche Risiken hat die MongoDB Aktie?
• Hohe Bewertung
• Starker Wettbewerb (Snowflake, Oracle, AWS)
• Konjunkturabhängige IT-Ausgaben
• Volatilität bei Tech-Aktien
