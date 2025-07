Der DAX hat einen starken Quartalsschluss gesehen und handelt rund 2% unter seinen Allzeithochs und somit in Schlagdistanz zu diesen. Aktuelle Nachrichten zum Index und FX Trading 🔴 DAX und EURUSD Handelsideen 🔴 DAX und EURUSD Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash ► EURUSD | WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD Dabei hatte das zweite Quartal alles andere als vielversprechend begonnen, die Eskalation des Handelsstreits mit den USA durch Donald Trumps Importzölle sorgte zwischenzeitlich für Notierungen im DAX unter 19.000 Punkten, der deutsche Leitindex notierte für das Jahr 2025 zeitweise sogar im Minus, ausgehend von seinen damaligen Hochs über 23.500 Punkte rund 20% tiefer. Davon ist nun nichts mehr zu sehen: die Börsenampel steht zur Mitte des Jahres 2025 auf tiefgrün, die 25 in 25 wird wohl eher eine Zwischen-Etappe sein. DAX Chartanalyse – Stunde: Das bestätigt sich auch durch die Inflationszahlen aus Deutschland am Montag: demnach sind die Verbraucherpreise im Juni auf 2% gefallen, erfüllen somit das Inflationsziel der EZB und machen realistisch weitere Zinssenkungen der EZB in den kommenden Monaten denkbar. Das gilt eventuell besonders nachdem der Euro zum US-Dollar auf dem Weg in Richtung der Marke von 1,20 ist und der US-Dollar durch unausweichliche Zinssenkungen der FED in den kommenden Monaten eher weiter unter Druck bleiben dürfte. Das wiederum belastet die deutsche Wirtschaft, denn: Export-Nationen wie Deutschland leiden unter einer zu starken Bewertung ihrer Währung.  EURUSD Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.