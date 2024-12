Nasdaq 100: Bullen nach Thanksgiving zunächst im Vorteil 🔴 Tägliche Prognose vom 02.12.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq 100 notierte Freitagmorgen bei 20.906 Punkten. Der Index gab im Handelsverlauf am Freitagvormittag zun√§chst deutlicher nach. Es ging bis zur Aufnahme des offiziellen Handels abw√§rts. Erst dann gelangn die Stabilisierung und die nachfolgend dynamische Erholung, die den Index √ľber die 21.000 Punkte-Marke f√ľhrte. Den Bullen gelang es zwar, den Nasdaq im Bereich dieser Marke zu halten, es ist aber nicht gelungen auch einen Wochenschluss √ľber dieser Marke zu formatieren.¬†

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 20.935 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 20.894 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Nasdaq am Vormittag unter diese beiden Linien gelaufen ist, sich erst im Bereich der¬†SMA200 (aktuell bei 20.838 Punkten) stabilisieren und erholen konnte. Von hier aus ging es dynamisch und mit Momentum √ľber die SMA50 / SMA20 zur√ľck. Am Abend hat ein veritabler Abstand zur¬†SMA20 bestanden.

Mit dieser Bewegung hat sich das Stundenchart deutlich aufgehellt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 21.035/50 Punkte, die 21.175/90 Punkte und √ľbergeordnet das ATH sein.

Im Rahmen von Schw√§che k√∂nnte es erneut an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. H√§lt dieser Support per Stundenschluss nicht, so besteht die M√∂glichkeit, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnen k√∂nnte. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnte erneut die SMA200 sein. Gerade die SMA200 war in den letzten Handelstagen immer wieder eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelstagen mehrmals an der SMA200 (aktuell bei 20.681 Punkten) stabilisieren k√∂nnen. Dies kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst moderat aufw√§rts, wobei die SMA50 (aktuell bei 20.855 Punkten) zun√§chst ein Deckel gewesen ist. Diese Linie konnte mit einem GAP up √ľberwunden werden. Der Nasdaq hatte nachfolgend aber Probleme weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging in der letzten Handelswoche zun√§chst noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 20.910 Punkten), wobei die¬†SMA50 diesmal ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Am Freitag der letzten Handelswoche gelang der Move zur√ľck √ľber die SMA20.

K√∂nnen die Bullen den Nasdaq √ľber der SMA20 festsetzen, so w√ľrde sich das Chartbild dann bullisch aufhellen, wenn es gelingt, den Aufw√§rtsdruck aufrecht zu erhalten. Es gilt den Nasdaq m√∂glichst rasch aufw√§rtszuschieben. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es √ľbergeordnet in Richtung des ATH gehen.¬†

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder abw√§rts, so k√∂nnte die SMA20 zun√§chst einen guten Support bieten. Wird diese Durchschnittslinie aber aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 erneut eine belastbare Unterst√ľtzung sein. Wesentlich unter diese Linie sollte es im Rahmen von Schw√§che nicht mehr gehen, um den aktuell bullischen Gesamteindruck zu bewahren.

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.953 Punkten und damit 47 Punkte √ľber dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.953 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.979/81, bei 20.995/97, bei 21.009/11 und dann bei 21.028/30 Punkten anlaufen. √úber der 21.028/30 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.045/47, bei 21.061/63, bei 21.077/79, bei 21.093/95, bei 21.109/11, bei 21.125/27, bei 21.141/43, bei 21.155/57, bei 21.171/73 bzw. bei 21.187/89 Punkten erreichen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.953 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.945/43, bei 20.931/29, bei 20.919/17, bei 20.901/899, bei 20.893/91, bei 20.884/82, bei 20.869/67, bei 20.851/49, bei 20.839/37, bei 20.823/21 und dann bei 20.808/06 Punkten gehen. Unter der 20.808/06 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.790/88, bei 20.775/73, bei 20.761/59, bei 20.735/33, bei 20.719/17, bei 20.705/03, bei 20.690/88, bei 20.669/67, bei 20.655/53, bei 20.637/35 bzw. bei 20.621/19 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

20.970

21.033

21.190

21.340

21.499

21.611

21.717/35

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.902

20.883/82/57/24/07

20.796/79

20.670

20.543

20.281

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.997 Punkte / 21.127 Punkte bis 20.821 Punkte / 20.703 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER: